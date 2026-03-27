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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Полностью уничтожен нефтеналивной причал: порт Усть-Луга после атаки беспилотников СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В результате атак украинских дронов на терминал в порту Усть-Луга в Ленинградской области (РФ) полностью сгорел один нефтеналивной причал.

Об этом сообщил проект Dnipro Osint и опубликовал спутниковые снимки, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

На снимках виден сгоревший причал, а также повреждения на участке с резервуарами и техническими эстакадами. Виден и еще один нефтеналивной причал - поврежденный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожар в порту Усть-Луга разгорелся с новой силой после очередного удара дронов. СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК

Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: Dnipro Osint
Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: Dnipro Osint
Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: Dnipro Osint

Кроме того, на новых спутниковых снимках виден пожар от разлива нефтепродуктов.

"Российский нефтяной экспортный терминал "Усть-Луга" охвачен пламенем после вчерашнего успешного удара украинских беспилотников", - сообщил другой осинтер и показал спутниковые фото.

Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: OSINTtechnical
Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: OSINTtechnical

Что предшествовало?

  • В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.
  • В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
  • В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.

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Автор: 

Ленинградская область (51) порт (801) россия (98184) Удары по РФ (1081)
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Топ комментарии
+61
Там ще роботи - непочатий край !
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27.03.2026 22:38 Ответить
+55
На голови московських окупантів, зійшов благодатний вогонь з мирної України, за злочини орків в Україні!! Божа кара - невідворотня для орків ******!!
Слава Україні!
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27.03.2026 22:37 Ответить
+27
мої ж ви класні!
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27.03.2026 22:38 Ответить

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