Полностью уничтожен нефтеналивной причал: порт Усть-Луга после атаки беспилотников СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В результате атак украинских дронов на терминал в порту Усть-Луга в Ленинградской области (РФ) полностью сгорел один нефтеналивной причал.
Об этом сообщил проект Dnipro Osint и опубликовал спутниковые снимки, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
На снимках виден сгоревший причал, а также повреждения на участке с резервуарами и техническими эстакадами. Виден и еще один нефтеналивной причал - поврежденный.
Кроме того, на новых спутниковых снимках виден пожар от разлива нефтепродуктов.
"Российский нефтяной экспортный терминал "Усть-Луга" охвачен пламенем после вчерашнего успешного удара украинских беспилотников", - сообщил другой осинтер и показал спутниковые фото.
Что предшествовало?
- В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.
- В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
- В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.
