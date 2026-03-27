Новости Атака дронов на регионы РФ
4 650 15

Полностью уничтожен нефтеналивной причал: порт Усть-Луга после атаки беспилотников СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В результате атак украинских дронов на терминал в порту Усть-Луга в Ленинградской области (РФ) полностью сгорел один нефтеналивной причал.

Об этом сообщил проект Dnipro Osint и опубликовал спутниковые снимки, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

На снимках виден сгоревший причал, а также повреждения на участке с резервуарами и техническими эстакадами. Виден и еще один нефтеналивной причал - поврежденный.

Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: Dnipro Osint
Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: Dnipro Osint
Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: Dnipro Osint

Кроме того, на новых спутниковых снимках виден пожар от разлива нефтепродуктов.

"Российский нефтяной экспортный терминал "Усть-Луга" охвачен пламенем после вчерашнего успешного удара украинских беспилотников", - сообщил другой осинтер и показал спутниковые фото.

Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: OSINTtechnical
Спутниковые снимки порта Усть-Луга
Фото: OSINTtechnical

Что предшествовало?

  • В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.
  • В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.
  • В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.

Ленинградская область порт россия Удары по РФ
На голови московських окупантів, зійшов благодатний вогонь з мирної України, за злочини орків в Україні!! Божа кара - невідворотня для орків ******!!
Слава Україні!
27.03.2026 22:37 Ответить
Там ще роботи - непочатий край !
27.03.2026 22:38 Ответить
мої ж ви класні!
27.03.2026 22:38 Ответить
ой не дарма, мамуля, все це було...
27.03.2026 22:43 Ответить
27.03.2026 22:44 Ответить
Пора пєрєстать быть сырьєвым придатком запада!
27.03.2026 22:51 Ответить
Так тепер кацапи сировинний придаток Китаю. Я б сказав навіть, що роіся просто харч для китайців.
27.03.2026 23:01 Ответить
НІколи кацапи не жили добре, то й нема чого звикати.
27.03.2026 23:01 Ответить
розшвиряйтесь - так де у нас тут в хунту записують?
27.03.2026 23:03 Ответить
Щось пішло не за планом?

"Крым и Севастополь противник пытается поразить энергетические объекты электроснабжения.

Рекомендуем зарядить телефоны и подготовится к возможным перебоям со светом.
27.03.2026 23:16 Ответить
ЧТОЖЕПРОІЗОШЛО ????
27.03.2026 23:41 Ответить
Ото й добре...
27.03.2026 23:45 Ответить
і як це так злупилося?
певео не сработало?
27.03.2026 23:51 Ответить
у Череповці на "Сєвєрсталі" вчора розхєрачили доменну піч "Сєвєрянка", яка увійшла у книгу рекордів Гінеса як найбільша у світі.
28.03.2026 00:19 Ответить
 
 