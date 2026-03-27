Полностью уничтожен нефтеналивной причал: порт Усть-Луга после атаки беспилотников СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В результате атак украинских дронов на терминал в порту Усть-Луга в Ленинградской области (РФ) полностью сгорел один нефтеналивной причал.

Об этом сообщил проект Dnipro Osint и опубликовал спутниковые снимки, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

На снимках виден сгоревший причал, а также повреждения на участке с резервуарами и техническими эстакадами. Виден и еще один нефтеналивной причал - поврежденный.

Фото: Dnipro Osint

Кроме того, на новых спутниковых снимках виден пожар от разлива нефтепродуктов.

"Российский нефтяной экспортный терминал "Усть-Луга" охвачен пламенем после вчерашнего успешного удара украинских беспилотников", - сообщил другой осинтер и показал спутниковые фото.

Фото: OSINTtechnical

Что предшествовало?

В ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали дроны. В результате атаки вспыхнул сильный пожар в порту Усть-Луга, который является вторым по величине узлом экспорта российской нефти на Балтийском море.

В этом порту дроны поразили объекты крупнейшего производителя сжиженного газа в России "Новатэк". После удара там приостановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.

В ночь на 27 марта Силы обороны Украины повторно нанесли удар дронами по порту Усть-Луга.

