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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Повністю знищено нафтоналивний причал: порт Усть-Луга після атаки безпілотників. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Унаслідок атак українських дронів на термінал в порту Усть-Луга у Ленінградській області (РФ) повністю вигорів один нафтоналивний причал.

Про це повідомив проєкт Dnipro Osint і опублікував супутникові знімки, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

На знімках видно той причал, що згорів, а також пошкодження на ділянці з резервуарами та технічними естакадами. Видно і ще один нафтоналивний причал — пошкоджений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пожежа в порту Усть-Луга спалахнула з новою силою після чергового удару дронів. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

Супутникові знімки порту Усть-Луга
Фото: Dnipro Osint
Супутникові знімки порту Усть-Луга
Фото: Dnipro Osint
Супутникові знімки порту Усть-Луга
Фото: Dnipro Osint

Крім того, на нових супутникових знімках видно пожежу від розливу нафтопродуктів.

"Російський нафтовий експортний термінал "Усть-Луга" охоплений полум’ям після вчорашнього успішного удару українських безпілотників", - повідомив інший осінтер та показав супутникові фото.

Супутникові знімки порту Усть-Луга
Фото: OSINTtechnical
Супутникові знімки порту Усть-Луга
Фото: OSINTtechnical

Що передувало?

  • У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.
  • У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.
  • У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.

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Автор: 

Ленінградська область (53) порт (2185) росія (70750) Удари по РФ (1093)
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Топ коментарі
+61
Там ще роботи - непочатий край !
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27.03.2026 22:38 Відповісти
+55
На голови московських окупантів, зійшов благодатний вогонь з мирної України, за злочини орків в Україні!! Божа кара - невідворотня для орків ******!!
Слава Україні!
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27.03.2026 22:37 Відповісти
+27
мої ж ви класні!
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27.03.2026 22:38 Відповісти

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