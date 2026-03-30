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Чиновниця Мінкульту вихваляла Путіна та публікувала фейки про ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Очільниця одного з відділів Міністерства культури України вихваляла путіна та виправдовувала агресію РФ проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що посадовиця поширювала ворожу пропаганду серед своїх колег та знайомих

Що робила жінка?

За даними СБУ, підозрювана:

  • схвально цитувала публічні виступи очільника кремля;
  • виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури України, зокрема столичних об’єктів енергетики;
  • розповсюджувала фейки про Сили оборони;
  • поширювала дезінформацію стосовно оперативної ситуації на фронті.

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Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантки на користь РФ. Під час обшуків у неї вилучено 4 смартфони, 2 ноутбуки, жорсткий диск та інші матеріали із доказами злочинів.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниці загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Посадовиця Мінкульту вихваляла Путіна: подробиці від СБУ
Посадовиця Мінкульту вихваляла Путіна: подробиці від СБУ
Посадовиця Мінкульту вихваляла Путіна: подробиці від СБУ

Автор: 

Міністерство культури (772) пропаганда (2952) СБУ (14049)
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Топ коментарі
+26
Цікаво , хто таких чиновників понабирав у міністерствах ?
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30.03.2026 12:10 Відповісти
+16
Може в міністерствах і відомствах можна встановити якісь сигналізатори прокацаплення? Вякнув свинособачою і негайне звільнення. Апарат і так роздутий далі нікуди. Якщо звільнити три четверті персоналу (для початку) суспільство лише виграє. Ще б програму примусової евтаназії для суддів з прокурорами і пенсії пересічним стали вищими...
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30.03.2026 12:15 Відповісти
+10
ZZZZZZZZєля.
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30.03.2026 12:16 Відповісти

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