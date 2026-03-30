Чиновниця Мінкульту вихваляла Путіна та публікувала фейки про ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Очільниця одного з відділів Міністерства культури України вихваляла путіна та виправдовувала агресію РФ проти України.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Встановлено, що посадовиця поширювала ворожу пропаганду серед своїх колег та знайомих
Що робила жінка?
За даними СБУ, підозрювана:
- схвально цитувала публічні виступи очільника кремля;
- виправдовувала російські обстріли критичної інфраструктури України, зокрема столичних об’єктів енергетики;
- розповсюджувала фейки про Сили оборони;
- поширювала дезінформацію стосовно оперативної ситуації на фронті.
Лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантки на користь РФ. Під час обшуків у неї вилучено 4 смартфони, 2 ноутбуки, жорсткий диск та інші матеріали із доказами злочинів.
Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Зловмисниці загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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