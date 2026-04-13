Рашисти вдарили по Великому Бурлуку на Харківщині: загинула людина, є постраждалі. ФОТОрепортаж

1 людина загинула, ще 3 постраждали внаслідок російського удару БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі

Як зазначається, пошкоджено 4 приватні будинки та 3 господарчі споруди. Загорівся будинок та легковий автомобіль.

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На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

Наслідки













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