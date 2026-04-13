Окупанти вранці вдарили КАБом по Золочівській громаді. Вдень атакували БпЛА Дергачі, є поранені. ФОТО
Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Золочівській громаді, поранено двох жінок. У Дергачах дрони травмували ще п’ятьох цивільних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вранці 13 квітня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Золочівській громаді. Влучання трьох КАБів зафіксовано у селі Рясне, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок атаки постраждали двоє жінок: 70-річна отримала тяжкі травми, 51-річна - у стані середньої тяжкості. Обох госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.
Також пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та господарчі споруди.
Удар БпЛА по Дергачах: п’ятеро поранених
Вдень окупанти атакували Дергачі із застосуванням безпілотників, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.
За попередніми даними, поранень зазнали п’ятеро цивільних, двоє з них перебувають у важкому стані. Обставини атаки уточнюються, на місці працюють екстрені служби.
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