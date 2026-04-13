Оккупанты утром нанесли удар по Золочевской громаде. Днем атаковали БПЛА Дергачи, есть раненые. ФОТО
Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Золочевской громаде, ранены две женщины. В Дергачах дроны ранили ещё пятерых мирных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Утром 13 апреля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Золочевской громаде. Попадание трех КАБ зафиксировано в селе Рясне, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В результате атаки пострадали две женщины: 70-летняя получила тяжелые травмы, 51-летняя - в состоянии средней тяжести. Обе госпитализированы, врачи оказывают необходимую помощь.
Также повреждены как минимум четыре жилых дома и хозяйственные постройки.
Удар БПЛА по Дергачам: пять раненых
Днем оккупанты атаковали Дергачи с применением беспилотников, сообщил начальник ГВА Вячеслав Задоренко.
По предварительным данным, ранения получили пять гражданских лиц, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства атаки уточняются, на месте работают экстренные службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль