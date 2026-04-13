В результате вражеских ударов по Херсонской области ранены 2 человека, повреждены дома

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дрон-террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Станислав, Софиевка, Разлив, Новодмитровка, Новорайск, Урожайное, Львово, Новокаиры, Республиканец, Тягинка и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 частных дома. Также оккупанты повредили частный гараж и автомобили.

В результате российской агрессии 2 человека получили ранения.

