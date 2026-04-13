В результате вражеских ударов по Херсонской области ранены 2 человека, повреждены дома
За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За прошедшие сутки под вражеским дрон-террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Станислав, Софиевка, Разлив, Новодмитровка, Новорайск, Урожайное, Львово, Новокаиры, Республиканец, Тягинка и город Херсон.
Чем били россияне
Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 частных дома. Также оккупанты повредили частный гараж и автомобили.
В результате российской агрессии 2 человека получили ранения.
Nika Vesela
