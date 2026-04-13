Внаслідок ворожих ударів по Херсонщині поранено 2 людини, пошкоджені будинки
Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Атаковані населені пункти
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Станіслав, Софіївка, Розлив, Новодмитрівка, Новорайськ, Урожайне, Львове, Новокаїри, Республіканець, Тягинка та місто Херсон.
Чим били росіяни
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки.Також окупанти понівечили приватний гараж та автомобілі.
Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
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