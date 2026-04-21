Наслідки ворожої атаки на Суми: 15 постраждалих, зокрема троє дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Унаслідок нічного удару РФ по Сумах пошкоджено житлові будинки та авто, зафіксовано влучання в медзаклад. Є щонайменше шестеро постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогодні вночі ворог вкотре атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру обласного центру. Одразу декілька ударів прийшлося по спальному району", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, виникли займання транспортних засобів.

Постраждалі

Наразі вже відомо про щонайменше 6 постраждалих, серед яких 17-річна дитина. Дані щодо інших потерпілих уточнюються. Обсяги завданих руйнувань встановлюються.

Згодом керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко повідомив, що у місті збільшилась кількість постраждалих: до 15 осіб.

"Серед поранених - троє дітей: дівчата 13, 15 та 17 років.Дістали вибухові травми, осколкові поранення. Стан – середньої тяжкості. Вони госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Кальченко додав, що більшість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників – люди літнього віку, які дістали травми легкого та середнього ступеню, гостру реакцію на стрес. Усім надається необхідна медична допомога.

Наслідки атаки

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко вдень повідомив, що російська атака розпочалась близько 1.30 та тривала упродовж ночі. Обласний центр атакували 10 ударних безпілотників.

"Удари наносились інтенсивно, один за одним, були спрямовані на житлові мікрорайони, навчальні заклади, медичні установи, об’єкти міської інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Під ударом опинилися 12 багатоповерхових будинків на одному центральних проспектів та прибудинкові території. Вибито понад 1000 вікон, пошкоджені будівлі. Приватний сектор – 14 будинків.

Пошкодження міської інфраструктури:

пошкодження газової мережі. Ситуація локалізована без відключень споживачів;

під удар потрапила одна з міських лікарень – пошкоджена покрівля будівлі, обійшлося без постраждалих;

пошкоджено корпуси трьох навчальних закладів та один гуртожиток;

центральний міський парк;

транспорт.

На місцях влучань поблизу житлових будинків відбувалися пожежі. Пошкоджено близько 30 приватних автівок, 7 згоріли внаслідок загорання.

м















