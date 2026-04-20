Ворог тисне на Сумщині, але ніякої загрози для оточення Сум немає, - DeepState

Ворог здійснює тиск на Сумщині, але ніякої загрози для оточення чи "напівоточення" для міста Суми немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

Там нагадали, що мережею шириться обговорення про активізацію противника на Сумщині, яке проганяють через призму загрози оточення, що не відповідає дійсності.

"Наша команда давно слідкує за ситуацією на прикордонні, де ворог, користуючись можливостями, формує буферну зону. Проблему, яка розгортається вздовж кордону, ми обговорюємо вже декілька місяців, де протягом довгого часу... Постійно тримаємо контакт з бійцями для об'єктивного відображення та аналізу розвитку подій", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрози напівоточення Сум немає, ворог просунувся на 3-4 км від кордону, - УОС

Зокрема, як зазначається, бійці 21 ОМБр та 71 ОАеМБр показали кадри відбиття штурмових дій противника, в якій було застосовано легку та важку техніку. Відповідні штурмові дії було відбито, а ситуація в районі кардинально не змінилася, адже вплив на неї є не через колону техніки, яку українські пілоти зустрічають вогнем і знищують ще на шляху, а через постійний тиск піхоти малими групами, зокрема, з числа ДРГ, які поступово затягуються на нашу територію та діють безпосередньо в прикордонні, де утримувати місцевість без достатнього забезпечення важко.

Була спроба скористатися в черговий раз трубою, яка не закінчилася успіхом, адже подальші дії противника були обрані шляхом пересування великою групою піхотинців по полю - результат очевидний.

"Характер дій кацапів наразі демонструє саме формування буферної зони. Важливо не дати противнику затягуватися в глибину території, адже чим більше його там буде, тим більше ресурсів і уваги необхідно в подальшому на це виділяти.

Противник продовжує формувати кількісну перевагу на кордоні з Сумщиною, здійснює тиск для просочування в глибину території та в першу чергу намагається закріплятися в зоні інфільтрації (тобто, сірій зоні) для контролю території вздовж кордону. На півночі від Сумщини особливих змін не відбулося", - наголошують аналітики DeepState.

Дивіться також: Окупанти просунулись поблизу трьох населених пунктів на Сумщині, - DeepState. МАПИ

Росіяни ативізували наступальні дії на Сумщині

Нагадаємо, що напередодні речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.

Своєю чергою 14-й армійський корпус повідомляв, що через перевагу противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області.

Відповідне рішення ухвалене задля збереження життя особового складу.

DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська мають просування на Сумщині.

Читайте також: РФ активізувала наступальні дії на Сумщині, - Трегубов