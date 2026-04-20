Загрози напівоточення Сум немає, ворог просунувся на 3-4 км від кордону, - УОС
Угруповання об'єднаних сил відповідає за оборону південної частини Сумщини, а заяви про загрозу напівоточення Сум не відповідають дійсності.
Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.
Деталі від УОС
"Маємо повідомити, що в результаті багатомісячних спроб росіян зайти вглиб української території на Сумщині їм вдалося зайняти декілька селищ безпосередньо на кордоні, як то Грабовське та Миропільське. Таким чином, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, тоді як до міста Суми - понад 35 кілометрів", - йдеться у повідомленні.
"Просимо враховувати це при оцінках перспектив "оточення міста зі сходу". Хочемо також наголосити, що всі спроби ворога інфільтруватися на територію України упереджуються і вчасно зупиняються. Окупанти не матимуть успіху, і свої "мрії" про будь-які "охоплення" і "оточення" най залишають при собі", - додали в УОС.
Росіяни ативізували наступальні дії на Сумщині
- Нагадаємо, що напередодні речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.
- Своєю чергою 14-й армійський корпус повідомляв, що через перевагу противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області.
- Відповідне рішення ухвалене задля збереження життя особового складу.
- DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська мають просування на Сумщині.
Жителям Сум варто починати складати тривожні валізи, не слухаючи офіційних повідомлень.
Якесь мудило в УОС навіть гугл картами не вміє користуватись і виміряти відстань. До кацапів на на схід від східної околиці - 30 км, а а на північний схід від північно-східної околиці - менше 20 км до кацапні.
Ще трохи і підтягнуть арту. І не треба нам їздить по вухах, ми ще пам'ятаємо як у Грабовському браві прикордонники сраки показували кацапським дронам.