УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9878 відвідувачів онлайн
Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини
1 842 11

Загрози напівоточення Сум немає, ворог просунувся на 3-4 км від кордону, - УОС

Загроза наступу рф на Суми

Угруповання об'єднаних сил відповідає за оборону південної частини Сумщини, а заяви про загрозу напівоточення Сум не відповідають дійсності.

Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі від УОС

"Маємо повідомити, що в результаті багатомісячних спроб росіян зайти вглиб української території на Сумщині їм вдалося зайняти декілька селищ безпосередньо на кордоні, як то Грабовське та Миропільське. Таким чином, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, тоді як до міста Суми - понад 35 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

"Просимо враховувати це при оцінках перспектив "оточення міста зі сходу". Хочемо також наголосити, що всі спроби ворога інфільтруватися на територію України упереджуються і вчасно зупиняються. Окупанти не матимуть успіху, і свої "мрії" про будь-які "охоплення" і "оточення" най залишають при собі", - додали в УОС.

Росіяни ативізували наступальні дії на Сумщині

  • Нагадаємо, що напередодні речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.
  • Своєю чергою 14-й армійський корпус повідомляв, що через перевагу противника в силах і засобах підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові підготовлені рубежі в районі населеного пункту Миропільське Сумської області.
  • Відповідне рішення ухвалене задля збереження життя особового складу.
  • DeepState повідомляв, що російські окупаційні війська мають просування на Сумщині.

Автор: 

Сумська область (4663) Суми (1092) Сумський район (586) Миропільське (5) Грабовське (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
показати весь коментар
показати весь коментар
+5
Прошу наперед вибачення за кацапську. Але шедеври перекласти не можливо.

Алло, алло, Джеймс, какие вести?

Давно я дома не была

Пятнадцать дней, как я в отъезде

Ну, как идут у нас дела?

Всё хорошо, прекрасная маркиза

Дела идут и жизнь легка

Ни одного печального сюрприза

За исключением пустяка:

Так, ерунда, пустое дело

Кобыла ваша околела

А в остальном, прекрасная маркиза

Всё хорошо, всё хорошо!

Алло, алло, Мартен, ужасный случай

Моя кобыла умерла

Скажите мне, мой верный кучер

Как эта смерть произошла?

Всё хорошо, прекрасная маркиза

Всё хорошо, как никогда

К чему скорбеть от глупого сюрприза

Ведь это, право, ерунда

С кобылой что - пустое дело

Она с конюшнею сгорела

А в остальном, прекрасная маркиза

Всё хорошо, всё хорошо!

Алло, алло, Паскаль, мутится разум

Какой неслыханный удар

Скажите мне всю правду разом

Когда в конюшне был пожар?

Всё хорошо, прекрасная маркиза

И хороши у нас дела

Но вам судьба, как видно, из каприза

Ещё сюрприз преподнесла:

Сгорел ваш дом с конюшней вместе

Когда пылало всё поместье

А в остальном, прекрасная маркиза

Всё хорошо, всё хорошо!

Алло, алло, Люка, сгорел наш замок

Ах до чего мне тяжело

Я вне себя, скажите прямо

Как это всё произошло?

Узнал ваш муж, прекрасная маркиза

Что разорил себя и вас

Не вынес он подобного сюрприза

И застрелился в тот же час

Упавши мёртвым у печи

Он опрокинул две свечи

Попали свечи на ковёр

И запылал он, как костёр

Погода ветреной была

Ваш замок выгорел до тла

Огонь усадьбу всю спалил

И в ней конюшню охватил

Конюшня запертой была

А в ней кобыла умерла

А в остальном, прекрасная маркиза

Всё хорошо, всё хорошо!
показати весь коментар
20.04.2026 14:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звісно, патрульні поліцейські захистять цивільних.
показати весь коментар
20.04.2026 14:41 Відповісти
Суми далеко - 35 км - прямо як 350 км
показати весь коментар
20.04.2026 14:48 Відповісти
як не було оборонних споруд на кордоні в 2022 році так і немає в 2026 році .
показати весь коментар
20.04.2026 14:52 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2026 14:52 Відповісти
Кожний кілометр на вагу золота коли до міста ВСЬОГО 35 км!!! Це не закинутий хутір, а обласний центр де живуть 300 тисяч українців.
показати весь коментар
20.04.2026 15:13 Відповісти
35 км,уже в зоне прилетов артиллерии и РСЗО....Это более чем серьезно.Это уже печально я бы сказал и просто пздц как опасно,ибо прилет может быть в любую секунду
показати весь коментар
20.04.2026 15:15 Відповісти
Запоріжжя, Харків. Така сама ситуація.
показати весь коментар
20.04.2026 15:20 Відповісти
"атрицатєльная кУРСКАЯ аперация імєні сирскаго по пєрємєщєнію граніци в протівапаложном направлєнії"
показати весь коментар
20.04.2026 15:49 Відповісти
А у 24 96 країн-гарантів гарантували країні у форматі зеленского-дерьмака безпеку. І деж ті гарантії, де пилять оті, як казав гнида - охочі, на останній Рамштайм згодилось прийняти участь аж 5 чи 6 країн( 22 рік більше 40). Кращі презедент України, він просто Бог, як казала богуцька.
показати весь коментар
20.04.2026 15:50 Відповісти
Немає диму без вогню
Жителям Сум варто починати складати тривожні валізи, не слухаючи офіційних повідомлень.
показати весь коментар
20.04.2026 16:42 Відповісти
Якесь мудило в УОС навіть гугл картами не вміє користуватись і виміряти відстань. До кацапів на на схід від східної околиці - 30 км, а а на північний схід від північно-східної околиці - менше 20 км до кацапні.
Якесь мудило в УОС навіть гугл картами не вміє користуватись і виміряти відстань. До кацапів на на схід від східної околиці - 30 км, а а на північний схід від північно-східної околиці - менше 20 км до кацапні.
Ще трохи і підтягнуть арту. І не треба нам їздить по вухах, ми ще пам'ятаємо як у Грабовському браві прикордонники сраки показували кацапським дронам.
показати весь коментар
20.04.2026 19:45 Відповісти
 
 