Угрозы окружения Сум нет, враг продвинулся на 3-4 км от границы, - ГОС
Группировка Объединенных сил отвечает за оборону южной части Сумской области, а заявления об угрозе окружения Сум не соответствуют действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Детали от ОС
"Должны сообщить, что в результате многомесячных попыток россиян проникнуть вглубь украинской территории в Сумской области им удалось занять несколько поселков непосредственно на границе, таких как Грабовское и Миропольское. Таким образом, пограничная зона контроля оккупантов имеет глубину до 3-4 км, тогда как до города Сумы - более 35 километров", - говорится в сообщении.
"Просим учитывать это при оценках перспектив "окружения города с востока". Хотим также подчеркнуть, что все попытки врага проникнуть на территорию Украины пресекаются и своевременно останавливаются. Оккупанты не добьются успеха, и свои "мечты" о каких-либо "окружениях" и "окружении" пусть оставляют при себе", - добавили в ГОС.
Россияне активизировали наступательные действия в Сумской области
- Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.
- В свою очередь, 14-й армейский корпус сообщал, что из-за превосходства противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины переместились на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области.
- Соответствующее решение принято для сохранения жизни личного состава.
- DeepState сообщал, что российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.
