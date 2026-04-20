Враг наступает на Сумщине, но угрозы окружения Сум нет, - DeepState

Противник оказывает давление в Сумской области, но никакой угрозы окружения или "полуокружения" города Сумы нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

Там напомнили, что в сети распространяются обсуждения об активизации противника в Сумской области, которые интерпретируются через призму угрозы окружения, что не соответствует действительности.

"Наша команда давно следит за ситуацией на пограничной территории, где враг, пользуясь возможностями, формирует буферную зону. Проблему, которая разворачивается вдоль границы, мы обсуждаем уже несколько месяцев, где в течение долгого времени... Постоянно поддерживаем контакт с бойцами для объективного отражения и анализа развития событий", — говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, бойцы 21 ОМБр и 71 ОАеМБр показали кадры отражения штурмовых действий противника, в которых была задействована легкая и тяжелая техника. Соответствующие штурмовые действия были отбиты, а ситуация в районе кардинально не изменилась, ведь влияние на нее оказывается не через колонну техники, которую украинские пилоты встречают огнем и уничтожают еще на пути, а через постоянное давление пехоты небольшими группами, в частности, из числа ДРГ, которые постепенно проникают на нашу территорию и действуют непосредственно в приграничной зоне, где удерживать местность без достаточного обеспечения сложно.

Была попытка воспользоваться в очередной раз трубой, которая не увенчалась успехом, ведь дальнейшие действия противника были выбраны путем передвижения большой группой пехотинцев по полю — результат очевиден.

"Характер действий кацапов в настоящее время демонстрирует именно формирование буферной зоны. Важно не дать противнику проникнуть вглубь территории, ведь чем больше его там будет, тем больше ресурсов и внимания необходимо в дальнейшем на это выделять.

Противник продолжает формировать количественное превосходство на границе с Сумской областью, оказывает давление для проникновения вглубь территории и в первую очередь пытается закрепиться в зоне инфильтрации (то есть, серой зоне) для контроля территории вдоль границы. На севере Сумской области особых изменений не произошло", - отмечают аналитики DeepState.

Россияне активизировали наступательные действия в Сумской области

Напомним, что накануне спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявлял, что российские войска усилили наступление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля вблизи границы.

В свою очередь, 14-й армейский корпус сообщал, что из-за превосходства противника в силах и средствах подразделения Сил обороны Украины переместились на новые подготовленные рубежи в районе населенного пункта Миропольское Сумской области.

Соответствующее решение принято для сохранения жизни личного состава.

DeepState сообщал, что российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области.

