УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11621 відвідувач онлайн
Стрілянина в Києві
6 768 107

Дорожній конфлікт зі стріляниною у Дарницькому районі Києва: поранено чоловіка, стрілка затримали. ФОТОрепортаж

Зранку 22 квітня між водієм та пішоходом виник конфлікт у Дарницькому районі Києва, під час якого керманич близько трьох разів вистрілив зі зброї у бік потерпілого. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чоловік здійснив кілька пострілів

Як зазначається, до Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кам’янській невідомий здійснив кілька пострілів у бік перехожого. На місце події негайно прибули бійці полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульної поліції.

Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль.

Деталі

Встановлено, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Стрілянина в Києві
Стрілянина в Києві
Стрілянина в Києві
Стрілянина в Києві

Автор: 

Київ (20609) стрілянина (1882)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Відморозки і без дозволів будуть мати зброю, якщо захочуть.
Але для них безпечніше, коли більшість громадян не будуть мати зброю.
У такому випадку зменшується вирогідність отримати збройну відповідь і можна діяти більш зухвало.
показати весь коментар
22.04.2026 08:28 Відповісти
+17
Зараз одразу почнуть мукати - українці такі тупі й злі, що самі себе перестріляють
І в результаті все залишиться як і раніше: зброєю володіють лише наркомани, бидло, кримінал та ті, хто має гроші й зв'язки. Крім простих людей

А так, ще додати сюди новий рівень крутості, що під час і після війни дрібний гопник з автоматом буде таким же звичним явищем, як раніше - з ножем
показати весь коментар
22.04.2026 08:22 Відповісти
+11
НАдА асЄм срочно рАзрЄшіть зброю, щоб люді мАглі защітіЦЦА...
показати весь коментар
22.04.2026 08:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ага. Видайте народу зброю!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.04.2026 10:32 Відповісти
в Молдові видали народу зброю.і все класно.ми ж не дурніші за молдаван.а кацапи хай тремтять.
показати весь коментар
22.04.2026 11:18 Відповісти
Зимбабве 2.0
показати весь коментар
22.04.2026 10:39 Відповісти
Ви все ще впевнені, що "дозвіл на зброю" - це можливість "хороших людей" себе захистити? Ні, це десятиліття перестрілок між довбойобами і "хорошими людьми" - з перемінним "успіхом". Це приблизно як в 90-х, коли внаслідок взаємного відстрілу довбойобів стало критично менше.
показати весь коментар
22.04.2026 11:58 Відповісти
близько трьох разів...
показати весь коментар
22.04.2026 15:18 Відповісти
Скільки в Україні одиниць травматів??? скільки ще умовних стартових зораків? Мільйони!!!!!!!!!!!!!! тож 1 випадок на мільйон?
показати весь коментар
22.04.2026 22:48 Відповісти
на жаль у того пішохода не було гранати кинути під машину водію
показати весь коментар
23.04.2026 06:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 