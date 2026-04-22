Дорожній конфлікт зі стріляниною у Дарницькому районі Києва: поранено чоловіка, стрілка затримали. ФОТОрепортаж
Зранку 22 квітня між водієм та пішоходом виник конфлікт у Дарницькому районі Києва, під час якого керманич близько трьох разів вистрілив зі зброї у бік потерпілого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Чоловік здійснив кілька пострілів
Як зазначається, до Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кам’янській невідомий здійснив кілька пострілів у бік перехожого. На місце події негайно прибули бійці полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульної поліції.
Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль.
Деталі
Встановлено, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.
Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але для них безпечніше, коли більшість громадян не будуть мати зброю.
У такому випадку зменшується вирогідність отримати збройну відповідь і можна діяти більш зухвало.
І в результаті все залишиться як і раніше: зброєю володіють лише наркомани, бидло, кримінал та ті, хто має гроші й зв'язки. Крім простих людей
А так, ще додати сюди новий рівень крутості, що під час і після війни дрібний гопник з автоматом буде таким же звичним явищем, як раніше - з ножем