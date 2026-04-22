Дорожній конфлікт зі стріляниною у Дарницькому районі Києва: поранено чоловіка, стрілка затримали. ФОТОрепортаж

Зранку 22 квітня між водієм та пішоходом виник конфлікт у Дарницькому районі Києва, під час якого керманич близько трьох разів вистрілив зі зброї у бік потерпілого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чоловік здійснив кілька пострілів

Як зазначається, до Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кам’янській невідомий здійснив кілька пострілів у бік перехожого. На місце події негайно прибули бійці полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульної поліції.

Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль.

Деталі

Встановлено, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини.

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.







