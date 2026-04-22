Дорожный конфликт со стрельбой в Дарницком районе Киева: ранен мужчина, стрелявшего задержали. ФОТОрепортаж

Утром 22 апреля между водителем и пешеходом возник конфликт в Дарницком районе Киева, в ходе которого водитель около трех раз выстрелил из оружия в сторону пострадавшего. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Мужчина произвел несколько выстрелов

Как отмечается, в Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Каменской неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону прохожего. На место происшествия немедленно прибыли бойцы полка полиции особого назначения № 1 и экипаж патрульной полиции.

Правоохранители задержали местного жителя и изъяли у него устройство для стрельбы резиновыми пулями.

Детали

Установлено, что между нарушителем, который ехал за рулем автомобиля, и пешеходом произошел конфликт. Последний переходил проезжую часть в неустановленном месте, и водитель сделал ему замечание, после чего между мужчинами вспыхнула ссора. Впоследствии водитель достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону мужчины. В результате инцидента киевлянин получил ранения ноги и спины.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Стрельба в Киеве

Топ комментарии
+19
Відморозки і без дозволів будуть мати зброю, якщо захочуть.
Але для них безпечніше, коли більшість громадян не будуть мати зброю.
У такому випадку зменшується вирогідність отримати збройну відповідь і можна діяти більш зухвало.
22.04.2026 08:28 Ответить
+17
Зараз одразу почнуть мукати - українці такі тупі й злі, що самі себе перестріляють
І в результаті все залишиться як і раніше: зброєю володіють лише наркомани, бидло, кримінал та ті, хто має гроші й зв'язки. Крім простих людей

А так, ще додати сюди новий рівень крутості, що під час і після війни дрібний гопник з автоматом буде таким же звичним явищем, як раніше - з ножем
22.04.2026 08:22 Ответить
+11
НАдА асЄм срочно рАзрЄшіть зброю, щоб люді мАглі защітіЦЦА...
22.04.2026 08:24 Ответить
Ага. Видайте народу зброю!!!!!!!!!
22.04.2026 10:32 Ответить
в Молдові видали народу зброю.і все класно.ми ж не дурніші за молдаван.а кацапи хай тремтять.
22.04.2026 11:18 Ответить
Зимбабве 2.0
22.04.2026 10:39 Ответить
Ви все ще впевнені, що "дозвіл на зброю" - це можливість "хороших людей" себе захистити? Ні, це десятиліття перестрілок між довбойобами і "хорошими людьми" - з перемінним "успіхом". Це приблизно як в 90-х, коли внаслідок взаємного відстрілу довбойобів стало критично менше.
22.04.2026 11:58 Ответить
близько трьох разів...
22.04.2026 15:18 Ответить
Скільки в Україні одиниць травматів??? скільки ще умовних стартових зораків? Мільйони!!!!!!!!!!!!!! тож 1 випадок на мільйон?
22.04.2026 22:48 Ответить
на жаль у того пішохода не було гранати кинути під машину водію
23.04.2026 06:45 Ответить
