Дорожный конфликт со стрельбой в Дарницком районе Киева: ранен мужчина, стрелявшего задержали. ФОТОрепортаж
Утром 22 апреля между водителем и пешеходом возник конфликт в Дарницком районе Киева, в ходе которого водитель около трех раз выстрелил из оружия в сторону пострадавшего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Мужчина произвел несколько выстрелов
Как отмечается, в Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Каменской неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону прохожего. На место происшествия немедленно прибыли бойцы полка полиции особого назначения № 1 и экипаж патрульной полиции.
Правоохранители задержали местного жителя и изъяли у него устройство для стрельбы резиновыми пулями.
Детали
Установлено, что между нарушителем, который ехал за рулем автомобиля, и пешеходом произошел конфликт. Последний переходил проезжую часть в неустановленном месте, и водитель сделал ему замечание, после чего между мужчинами вспыхнула ссора. Впоследствии водитель достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону мужчины. В результате инцидента киевлянин получил ранения ноги и спины.
Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Але для них безпечніше, коли більшість громадян не будуть мати зброю.
У такому випадку зменшується вирогідність отримати збройну відповідь і можна діяти більш зухвало.
І в результаті все залишиться як і раніше: зброєю володіють лише наркомани, бидло, кримінал та ті, хто має гроші й зв'язки. Крім простих людей
А так, ще додати сюди новий рівень крутості, що під час і після війни дрібний гопник з автоматом буде таким же звичним явищем, як раніше - з ножем