СБУ та Нацполіція зірвали спроби РФ організувати теракти у школах на Кіровоградщині та Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією попередили серію терактів у навчальних закладах Кіровоградської та Одеської областей. За даними слідства, двоє школярів діяли за вказівками російських спецслужб.

Як повідомляє пресцентр СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як встановило розслідування, неповнолітніх завербували через Telegram та TikTok. За інформацією правоохоронців, російські куратори маніпулювали підлітками, використовуючи теми "справедливості", помсти та захисту близьких.

Крім підготовки нападів, школярів також підштовхували до самогубства після вчинення злочинів, щоб приховати сліди.

План теракту на Кіровоградщині

Задокументовано, що 15-річний учень ліцею отримав завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій.

"Готову вибухівку юнак мав принести до свого навчального закладу та підірвати під час перерви між уроками".

За інструкцією кураторів, він також планував використати рушницю та ніж.

"Крім того, за інструкцією ворога він планував взяти із собою рушницю свого діда та мисливський ніж, щоб самостійно добити уцілілих".

Правоохоронці завчасно викрили підлітка та задокументували його контакти з представниками РФ. Під час обшуків вилучили вибухівку, компоненти для її виготовлення, зброю та техніку з доказами.

Спроба вербування на Одещині

Паралельно на Одещині викрили ще одного школяра на етапі вербування.

За даними слідства, йому планували надіслати посилку зі зброєю та ножем для здійснення нападу на однокласників.

Підозра та розслідування

15-річному фігуранту з Кіровоградщини вже повідомили про підозру за статтею про підготовку до теракту.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації злочинів.

