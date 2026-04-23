СБУ и Нацполиция сорвали попытки РФ организовать теракты в школах на Кировоградщине и Одесщине. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила серию терактов в учебных заведениях Кировоградской и Одесской областей. По данным следствия, двое школьников действовали по указаниям российских спецслужб.

Как сообщает пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, несовершеннолетних завербовали через Telegram и TikTok. По информации правоохранителей, российские кураторы манипулировали подростками, используя темы "справедливости", мести и защиты близких.

Помимо подготовки нападений, школьников также подталкивали к самоубийству после совершения преступлений, чтобы скрыть следы.

План теракта в Кировоградской области

Документально подтверждено, что 15-летний ученик лицея получил задание изготовить самодельное взрывное устройство.

"Готовую взрывчатку юноша должен был принести в свое учебное заведение и взорвать во время перерыва между уроками".

По инструкции кураторов, он также планировал использовать ружье и нож.

"Кроме того, по инструкции врага он планировал взять с собой ружье своего деда и охотничий нож, чтобы самостоятельно добить выживших".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствие проверяет контакты "голосеевского стрелка" и возможные связи с РФ, - начальник ГСУ СБУ Швец

Правоохранители своевременно разоблачили подростка и задокументировали его контакты с представителями РФ. Во время обысков изъяли взрывчатку, компоненты для ее изготовления, оружие и технику с доказательствами.

Попытка вербовки в Одесской области

Параллельно в Одесской области разоблачили еще одного школьника на этапе вербовки.

По данным следствия, ему планировали отправить посылку с оружием и ножом для совершения нападения на одноклассников.

Подозрение и расследование

15-летнему фигуранту из Кировоградской области уже сообщили о подозрении по статье о подготовке к теракту.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к организации преступлений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подростка, открывшего стрельбу в школе в Закарпатье, через онлайн-игры завербовала Россия, - ОВА