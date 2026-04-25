332 1

РФ завдала комбінованого удару по Чернігівщині – двоє загиблих, семеро поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська в ніч на 22 квітня здійснили комбінований удар по Чернігівській області із застосуванням ракет та ударних дронів. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше семеро отримали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Чернігівська обласна військова адміністрація.

Удар по Ніжину

Найбільшого удару зазнав Ніжин, який атакували, ймовірно, балістичною ракетою та дронами типу "Герань".

Унаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків віком 30 і 60 років.

Ще один постраждалий – 54-річний чоловік – отримав уламкові поранення і був госпіталізований.

Також постраждала жінка старшого віку.

Ніжин атакували ракетою і дронами, під ударом лікарня та житлові райони області

Обстріли громад

У Городнянській громаді російські дрони вдарили по житлових районах.

Пошкоджено десятки приватних будинків, відомо щонайменше про п’ятьох постраждалих.

У Семенівці безпілотник атакував лікарню – пошкоджено сам медичний заклад та котельню.

У Сновській громаді Корюківського району зафіксовано влучання по житлових будинках.

Внаслідок ударів виникли пожежі у приватних домогосподарствах, господарських спорудах і згорів легковий автомобіль.

Масштаби атак

За даними ОВА, протягом доби в області зафіксовано 27 обстрілів і 54 вибухи.

Рятувальники та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки атак.

Рашиський геноцид проти мирних жителів не припиняєтся ні на день ,це стратегія варварської орди убити більше українців і все зруйнувати,ці чорти самі не вміють житти і іншим не дають.
25.04.2026 10:26
 
 