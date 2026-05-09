Приставив ніж до шиї: у Львові затримано чоловіка, який взяв у заручниці 13-річну дівчинку, побачивши військових ТЦК, - Нацполіція. ФОТО

У Львові затримано зловмисника, який взяв у заручниці малолітню дівчинку, коли побачив військовослужбовців ТЦК.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

Приставив до шиї ніж

Як зазначається, подія сталась сьогодні, 9 травня, близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе у Львові. Побачивши військовослужбовців ТЦК, перехожий чоловік розпилив сльозогінний газ, після чого схопив дівчинку, яка проходила поруч та приставив їй до шиї ніж.



"Спільними злагодженими діями поліцейський та військовослужбовці ТЦК затримали зловмисника та звільнили 13-річну львівʼянку. На щастя, дівчина не постраждала", - розповіли в поліції.

Нападника затримано

Повідомляється, що правоохоронці встановили особу нападника – це 43-річний житель Львова. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За даними фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.



Проводиться досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.