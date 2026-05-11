УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7513 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фінансування Сил оборони Допомога ЗСУ від Порошенка
584 15

Порошенко закликав переглянути урядові плани фінансування: "Гроші – бійцям на передовій, а не силовикам у тилу". ФОТОрепортаж

П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко розкритикував урядові плани розподілу міжнародної фінансової допомоги та наголосив, що кошти мають у першу чергу йти військовим на передовій, а не на підвищення зарплат силовикам у тилу.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Порошенко вимагає збільшення фінзабезпечення військових на передовій 

Порошенко зазначив, що найближчими днями Верховна Рада розглядатиме урядовий законопроєкт про спрямування півтора трильйона гривень на потреби Сил оборони.

"Надзвичайно важливо, щоби кожна гривня в умовах війни працювала ефективно, прозоро і насамперед на тих, хто тримає фронт. Бо з усієї суми на потреби Міністерства оборони піде лише півтора мільярда гривень, тоді як двадцять мільярдів виділяють іншим силовим відомствам", - наголосив нардеп.

"З них шістнадцять мільярдів отримує Міністерство внутрішніх справ. Ми переконані, що ці кошти мають отримувати підрозділи, які безпосередньо виконують бойові завдання. Серед них бригади ЗСУ, Національної гвардії, Нацполіції, СБУ та інших силових відомств. Але наша команда категорично проти ситуації, коли грошове забезпечення підвищують тим, хто перебуває в тилу та не пов’язаний з обороною країни, а ті, хто сьогодні на передовій, цього позбавлені", – заявив Порошенко.

Саме тому, за словами політика, завтра в парламенті "Європейська Солідарність" принципово відстоюватимемо збільшення фінансування військових на фронті.

"Щоб ті, хто виконує бойові завдання, нарешті отримали гідне забезпечення", - наголосив пʼятий президент.

Читайте також: 7 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" передали воїнам

Чергова партія допомоги

Також Порошенко передав чергову партію комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" у підрозділи Сил оборони.

Порошенко виступив проти збільшення видатків на силовиків у тилу

"Сьогодні, за традицією, посилюємо обороноздатність України та передаємо хлопцям, які демонструють хороші результати роботи на комплексах ПДТР "Ай-Петрі", пʼять нових одиниць. Це — ще один крок до збереження життів наших військових і наших цивільних. Бо війна змінилася. Кілзона значно розширилася. Ворог не шкодує ресурсу на дрони, на розвідку, на удари по тилу. І якщо колись зоною ураження була лише лінія бойового зіткнення, то сьогодні під ударом опинилися і мирні міста, і об’єкти критичної інфраструктури", - сказав лідер "ЄС".

Порошенко виступив проти збільшення видатків на силовиків у тилу

За словами Порошенка, зараз на фронті працюють понад 300 комплексів "Ай-Петрі" — практично по всій лінії фронту.

Порошенко виступив проти збільшення видатків на силовиків у тилу

"І ми вже зараз готуємося до зими. Шукаємо комплексні рішення для захисту енергетики та критичної інфраструктури. Ведемо перемовини з великими виробниками, розробниками, партнерами. Робота не припиняється ні на день. Бо ворог змінюється. І ми маємо бути швидшими. П’ять нових комплексів уже вирушають до військових. А це означає лише одне: роботи в нас ще дуже багато. Але ми точно знаємо, заради чого її робимо. Заради України. Заради наших людей. І заради перемоги", – резюмує політик.

Порошенко виступив проти збільшення видатків на силовиків у тилу

Порошенко виступив проти збільшення видатків на силовиків у тилу

Дивіться також: Порошенко передав чергову партію дронів і техніки у бригади ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

допомога (9131) Порошенко Петро (14962) фінансування (3450)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Дякую ,Пане Президент!
Ждем вашей победы в Верховном Суде!!
Берегите себя....
показати весь коментар
12.05.2026 00:03 Відповісти
+7
і хто заважав українцям мати Мир та такого Президента як Петро Порошенко ❤️ ?!!! Заздрість до чужого розуму ,амбіції самозакоханних нарцизів , та відсутність розуму !!!...
показати весь коментар
12.05.2026 00:06 Відповісти
+5
Якщо центри соціальної підтримки по всій Україні потрусити то вистачить мінімум по 3000 доларів простим солдатам платити на місяць, мінімум!
показати весь коментар
12.05.2026 00:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую ,Пане Президент!
Ждем вашей победы в Верховном Суде!!
Берегите себя....
показати весь коментар
12.05.2026 00:03 Відповісти
Простите меня Пётр Алексеевич.. я весной девятнадцатого года сражался с зелёными дебилами. Но я проиграл (
показати весь коментар
12.05.2026 00:11 Відповісти
зебіли теж програли, переможці лише на плівках НАБУ
показати весь коментар
12.05.2026 00:32 Відповісти
"не силовикам у тилу"?!!! это как?! а хто власть охранять от народа будет?!!
показати весь коментар
12.05.2026 00:05 Відповісти
Блокуйте трибуну, робіть хоч щось, досить цього куколдизму уже. Зільоная макака по вуха обісралася корупцією, дотискайте потрібні рішення через розголос, якщо хочете щоб на повоєнних виборах за вас хоч хтось проголосував. Одних гнівних спічів уже замало.
показати весь коментар
12.05.2026 00:06 Відповісти
Якщо центри соціальної підтримки по всій Україні потрусити то вистачить мінімум по 3000 доларів простим солдатам платити на місяць, мінімум!
показати весь коментар
12.05.2026 00:06 Відповісти
і хто заважав українцям мати Мир та такого Президента як Петро Порошенко ❤️ ?!!! Заздрість до чужого розуму ,амбіції самозакоханних нарцизів , та відсутність розуму !!!...
показати весь коментар
12.05.2026 00:06 Відповісти
Луиза-а вы попали в точку. Знаете В чём причина поражения Порошенко на выборах? Я долго ломал голову, пока не понял-он умён. Он успешный. А этого ему тупой семидесятитрёхпроцентный нарит простить не мог.
показати весь коментар
12.05.2026 00:13 Відповісти
Підтримую Президента Петра Порошенка.
показати весь коментар
12.05.2026 00:11 Відповісти
Дякую, наш Сьомий Президете!!!
Бережіть себе!!! Вам ще країну відбудовувати після зебанди!!
показати весь коментар
12.05.2026 00:26 Відповісти
Та за всі роки незалежності не було у нас ні українського президента,ні українського уряду.Кого би ми не вибирали,виходило в підсумку бариги,злодії,а все тому,що народ не контролював владу,а влада не несла ніякої відповідальності перед народом.Україна,одна з найбагатших країн світу,але народ живе в злиднях,крім чиновників.
показати весь коментар
12.05.2026 00:28 Відповісти
Ющенко був українським Президентом, він це звання заслужив тим, що витяг із забуття комунофашистський геноцид українців Голодомором! на жаль, вже тоді стало ясно, що українці цього не зрозуміли, а українські партії не підтримали Президента, бо почали свинячу вовтузню біля державного корита.
показати весь коментар
12.05.2026 00:37 Відповісти
дарма Ви намагаєтесь спілкуватись з представником екстреміського крила націоналістів; для них - винуватий кожен, хто не Тягнибок (чи Білецький, чи Вітович-Тима, еtс)
показати весь коментар
12.05.2026 00:48 Відповісти
не було бо "мутний нарід" однаково обсирав і своїх гнобителів і тих хто для них хоч щось зробив. це навіть не еволюція одноклітинних, а біг по граблях.
бо еволюція добирає не найкращих а тих хто вижив в даних умовах. а мутний нарід ледь переживши кризу 14 року вибрав не того хто їх крізь неї провів а дегенерата який привів 22-й так само як яник призвів до 14-го.
показати весь коментар
12.05.2026 00:40 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/12700 Прозріваю:
Політичні маргінали змагаються в брехні проти Порошенка, щоб заробити собі місце у новому політичному проекті влади.
Колишній нардеп 8 скликання, колишній комбат добробату "Дніпро-1" Юрій Береза, сподвижник Коломойського не лише на футбольній ниві в інтервʼю Олені Думі (нижче) заявив, що Порошенко БЛОКУВАВ розробку ракет "Нептун".😅
‼️Брехня настільки очевидна, цинічна і неприхована, що важко навіть уявити, на що розраховують ці "діячі". Мабуть на те, що у українців коротка памʼять і всі одномоментно забудуть, як саме при Пороху "Нептуни" полетіли. А вже при Зеленському ракетні програми різко згорнули і ледь не довели до повного краху аж до початку повномасштабки.
Ми добре памʼятаємо Порошенка з Турчиновим на полігонах при випробуваннях. І памʼятаємо закриття унікальних підприємств ракетної галузі в 2019-2021 роках при шостому.
Цікаво, що інтервʼю цей Береза дає такій собі Олені Думі. Це зараз вона косить під блогересу, а ще до середини 2025 року була керівником АРМА. Це така державна контора, під чий контроль потрапляють УСІ заарештовані активи. І саме при Думі на чолі в АРМА почався тотальний хаос, аж до того, що ключі від арештованої дачі міністра часів Яника опинились в корупціонера Галущенка.🤷‍♂️
Тому вона швиденько втекла з посади, поки її не посадили за махінації, але продовжує активно відпрацьовувати за те, як ОПа дала їй "прибарахлитись".
Та й сам Юрій Береза - давній бізнес-партнер Коломойського. А як нам відомо по Мосейчучці, все гімно, що випало після Коломойського, швиденько прибрали до рук ОПешні.
Ну і як доказ, що це відверте ІПСО організоване владою - швидкий розгон новини по мільйонниках Банкової.
Можна багато брехні вкидати в інформпростір, засрати ним усі мільйонники за десятки тисяч доларів. Але ж ніхто не відмінить факт, що саме "Нептун" Порошенка вгатив і притопив крейсер Москва.
показати весь коментар
12.05.2026 00:40 Відповісти
 
 