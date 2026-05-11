Порошенко закликав переглянути урядові плани фінансування: "Гроші – бійцям на передовій, а не силовикам у тилу". ФОТОрепортаж

П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко розкритикував урядові плани розподілу міжнародної фінансової допомоги та наголосив, що кошти мають у першу чергу йти військовим на передовій, а не на підвищення зарплат силовикам у тилу.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

Порошенко вимагає збільшення фінзабезпечення військових на передовій

Порошенко зазначив, що найближчими днями Верховна Рада розглядатиме урядовий законопроєкт про спрямування півтора трильйона гривень на потреби Сил оборони.

"Надзвичайно важливо, щоби кожна гривня в умовах війни працювала ефективно, прозоро і насамперед на тих, хто тримає фронт. Бо з усієї суми на потреби Міністерства оборони піде лише півтора мільярда гривень, тоді як двадцять мільярдів виділяють іншим силовим відомствам", - наголосив нардеп.

"З них шістнадцять мільярдів отримує Міністерство внутрішніх справ. Ми переконані, що ці кошти мають отримувати підрозділи, які безпосередньо виконують бойові завдання. Серед них бригади ЗСУ, Національної гвардії, Нацполіції, СБУ та інших силових відомств. Але наша команда категорично проти ситуації, коли грошове забезпечення підвищують тим, хто перебуває в тилу та не пов’язаний з обороною країни, а ті, хто сьогодні на передовій, цього позбавлені", – заявив Порошенко.

Саме тому, за словами політика, завтра в парламенті "Європейська Солідарність" принципово відстоюватимемо збільшення фінансування військових на фронті.

"Щоб ті, хто виконує бойові завдання, нарешті отримали гідне забезпечення", - наголосив пʼятий президент.

Чергова партія допомоги

Також Порошенко передав чергову партію комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" у підрозділи Сил оборони.

"Сьогодні, за традицією, посилюємо обороноздатність України та передаємо хлопцям, які демонструють хороші результати роботи на комплексах ПДТР "Ай-Петрі", пʼять нових одиниць. Це — ще один крок до збереження життів наших військових і наших цивільних. Бо війна змінилася. Кілзона значно розширилася. Ворог не шкодує ресурсу на дрони, на розвідку, на удари по тилу. І якщо колись зоною ураження була лише лінія бойового зіткнення, то сьогодні під ударом опинилися і мирні міста, і об’єкти критичної інфраструктури", - сказав лідер "ЄС".

За словами Порошенка, зараз на фронті працюють понад 300 комплексів "Ай-Петрі" — практично по всій лінії фронту.

"І ми вже зараз готуємося до зими. Шукаємо комплексні рішення для захисту енергетики та критичної інфраструктури. Ведемо перемовини з великими виробниками, розробниками, партнерами. Робота не припиняється ні на день. Бо ворог змінюється. І ми маємо бути швидшими. П’ять нових комплексів уже вирушають до військових. А це означає лише одне: роботи в нас ще дуже багато. Але ми точно знаємо, заради чого її робимо. Заради України. Заради наших людей. І заради перемоги", – резюмує політик.

