Порошенко закликав переглянути урядові плани фінансування: "Гроші – бійцям на передовій, а не силовикам у тилу". ФОТОрепортаж
П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко розкритикував урядові плани розподілу міжнародної фінансової допомоги та наголосив, що кошти мають у першу чергу йти військовим на передовій, а не на підвищення зарплат силовикам у тилу.
Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.
Порошенко вимагає збільшення фінзабезпечення військових на передовій
Порошенко зазначив, що найближчими днями Верховна Рада розглядатиме урядовий законопроєкт про спрямування півтора трильйона гривень на потреби Сил оборони.
"Надзвичайно важливо, щоби кожна гривня в умовах війни працювала ефективно, прозоро і насамперед на тих, хто тримає фронт. Бо з усієї суми на потреби Міністерства оборони піде лише півтора мільярда гривень, тоді як двадцять мільярдів виділяють іншим силовим відомствам", - наголосив нардеп.
"З них шістнадцять мільярдів отримує Міністерство внутрішніх справ. Ми переконані, що ці кошти мають отримувати підрозділи, які безпосередньо виконують бойові завдання. Серед них бригади ЗСУ, Національної гвардії, Нацполіції, СБУ та інших силових відомств. Але наша команда категорично проти ситуації, коли грошове забезпечення підвищують тим, хто перебуває в тилу та не пов’язаний з обороною країни, а ті, хто сьогодні на передовій, цього позбавлені", – заявив Порошенко.
Саме тому, за словами політика, завтра в парламенті "Європейська Солідарність" принципово відстоюватимемо збільшення фінансування військових на фронті.
"Щоб ті, хто виконує бойові завдання, нарешті отримали гідне забезпечення", - наголосив пʼятий президент.
Чергова партія допомоги
Також Порошенко передав чергову партію комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" у підрозділи Сил оборони.
"Сьогодні, за традицією, посилюємо обороноздатність України та передаємо хлопцям, які демонструють хороші результати роботи на комплексах ПДТР "Ай-Петрі", пʼять нових одиниць. Це — ще один крок до збереження життів наших військових і наших цивільних. Бо війна змінилася. Кілзона значно розширилася. Ворог не шкодує ресурсу на дрони, на розвідку, на удари по тилу. І якщо колись зоною ураження була лише лінія бойового зіткнення, то сьогодні під ударом опинилися і мирні міста, і об’єкти критичної інфраструктури", - сказав лідер "ЄС".
За словами Порошенка, зараз на фронті працюють понад 300 комплексів "Ай-Петрі" — практично по всій лінії фронту.
"І ми вже зараз готуємося до зими. Шукаємо комплексні рішення для захисту енергетики та критичної інфраструктури. Ведемо перемовини з великими виробниками, розробниками, партнерами. Робота не припиняється ні на день. Бо ворог змінюється. І ми маємо бути швидшими. П’ять нових комплексів уже вирушають до військових. А це означає лише одне: роботи в нас ще дуже багато. Але ми точно знаємо, заради чого її робимо. Заради України. Заради наших людей. І заради перемоги", – резюмує політик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ждем вашей победы в Верховном Суде!!
Берегите себя....
Бережіть себе!!! Вам ще країну відбудовувати після зебанди!!
бо еволюція добирає не найкращих а тих хто вижив в даних умовах. а мутний нарід ледь переживши кризу 14 року вибрав не того хто їх крізь неї провів а дегенерата який привів 22-й так само як яник призвів до 14-го.
Політичні маргінали змагаються в брехні проти Порошенка, щоб заробити собі місце у новому політичному проекті влади.
Колишній нардеп 8 скликання, колишній комбат добробату "Дніпро-1" Юрій Береза, сподвижник Коломойського не лише на футбольній ниві в інтервʼю Олені Думі (нижче) заявив, що Порошенко БЛОКУВАВ розробку ракет "Нептун".😅
‼️Брехня настільки очевидна, цинічна і неприхована, що важко навіть уявити, на що розраховують ці "діячі". Мабуть на те, що у українців коротка памʼять і всі одномоментно забудуть, як саме при Пороху "Нептуни" полетіли. А вже при Зеленському ракетні програми різко згорнули і ледь не довели до повного краху аж до початку повномасштабки.
Ми добре памʼятаємо Порошенка з Турчиновим на полігонах при випробуваннях. І памʼятаємо закриття унікальних підприємств ракетної галузі в 2019-2021 роках при шостому.
Цікаво, що інтервʼю цей Береза дає такій собі Олені Думі. Це зараз вона косить під блогересу, а ще до середини 2025 року була керівником АРМА. Це така державна контора, під чий контроль потрапляють УСІ заарештовані активи. І саме при Думі на чолі в АРМА почався тотальний хаос, аж до того, що ключі від арештованої дачі міністра часів Яника опинились в корупціонера Галущенка.🤷♂️
Тому вона швиденько втекла з посади, поки її не посадили за махінації, але продовжує активно відпрацьовувати за те, як ОПа дала їй "прибарахлитись".
Та й сам Юрій Береза - давній бізнес-партнер Коломойського. А як нам відомо по Мосейчучці, все гімно, що випало після Коломойського, швиденько прибрали до рук ОПешні.
Ну і як доказ, що це відверте ІПСО організоване владою - швидкий розгон новини по мільйонниках Банкової.
Можна багато брехні вкидати в інформпростір, засрати ним усі мільйонники за десятки тисяч доларів. Але ж ніхто не відмінить факт, що саме "Нептун" Порошенка вгатив і притопив крейсер Москва.