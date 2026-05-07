Порошенко передав чергову партію дронів і техніки у бригади ЗСУ. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав партію дронів і техніки у десяток підрозділів різних родів військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську Солідарність", десантники та артилеристи, розвідники і штурмовики отримали вантаж на суму понад 28 млн грн. А загалом Фонд Порошенка разом з ГО "Справа Громад" від початку повномасштабної війни передав на фронт допомоги на 8 мільярдів гривень. З них 7 мільярдів — це особисті кошти родини пʼятого Президента, і ще мільярд зібрали волонтери "Справи Громад".

Масштаб допомоги і передача техніки

"Лише в FPV-дрони, "Блискавки", скиди, оптоволокно та інші бойові дрони ми вклали 1,5 мільярда. Дослідження кажуть, що кожна гривня завдає ворогу збитків у 100 разів більше, ніж проінвестовано. Тобто наші 1,5 мільярда — це 150 мільярдів збитків армії агресора", – зауважує пʼятий Президент.

Порошенко передав дрони і техніку ЗСУ

Цього разу військові отримали за своїми запитами 2 екскаватори, 4 пилорами, 100 FPV-дронів "Вирій" на оптоволокні, 100 комплексів "Блискавка", 24 FPV-дрони "Stark Bomber", 62 комплекси "Старлінк", 50 детекторів дронів "Аспірин", 80 генераторів, 10 зарядних станцій, електроніку і незмінно популярні на фронті прально-душові комплекси.

Критика влади і заяви про перешкоди

"На жаль, поки ми допомагаємо армії, ті, хто зранку краде на Міндічгейті, Енергоатомі, оборонці, банківській сфері сотні мільярдів, увечері йдуть запроваджувати санкції проти Порошенка, потім тиснуть на суд та заважають фінансувати Збройні Сили. Припиніть. Не заважайте нам допомагати тим, хто захищає Україну", – наголошує лідер опозиції.

Петро Порошенко переконаний — усі ресурси держави мають у першу чергу йти на Сили оборони. Саме тому "Європейська Солідарність" вимагає від влади скоротити всі нецільові витрати на користь ЗСУ, а кошти військового збору спрямувати у спецфонд на підвищення грошового забезпечення військових.

Пропозиції щодо фінансування військових

"Військові щодня тримають фронт. Але за ці роки їхні виплати так і не були нормально проіндексовані. Долар уже майже по 45, ціни ростуть. Але грошей для індексації військовим, як завжди, немає. Ми пʼятий рік говоримо одну просту річ: військовий збір має йти військовим. Не на політичні забаганки і не на чергову програму з гарною назвою і сумнівним сенсом. А саме туди, куди люди й думають, коли платять його із зарплати: на тих, хто захищає Україну", – пише Порошенко в соцмережах.

"Зараз є перший результат. Бюджетний комітет нарешті рекомендував ухвалити законопроєкт, який спрямовує кошти військового збору до спеціального фонду — на виплати військовослужбовцям. Це понад 200 мільярдів гривень щороку, які мають працювати не на піар влади, а на армію. Голосування — наступного тижня. І тут уже не буде красивих пояснень. Буде простий тест: хто за армію — голосує за, хто за популізм — викручується. Український парламент має нарешті стати на бік військових. Спочатку — армія, потім — усе інше", – наголошує Порошенко.

Як відомо, фракція "Європейська Солідарність" зареєструвала відповідні законопроєкти 15177 та 15138-1, які дозволяють збільшити виплати українським захисникам вже з другого півріччя цього року.

Як заявив раніше Петро Порошенко, кошти від військових ОВДП також мають йти виключно у спецфонд для потреб оборони, тому що коли українець, фізична особа чи юридична особа купує військові облігації, він щиро вважає, що так підтримує Збройні Сили України, але насправді його можуть вводити в оману.

"Європейська Солідарність" також наполягає на тому, щоб не менше 20% так званого військового ПДФО, яке свого часу влада вилучила з бюджетів громад, повертали безпосередньо на рахунки бригад.

Топ коментарі
Дай Бог сил і здоров'я Порошенку! Та хай всруться від злості його вороги, як внутрішні так і зовнішні. А всі ФСБ-шні провокатори і боти хай здохнуть.
07.05.2026 20:40 Відповісти
Піариться. Реальний президент ніколи не донатить, не відраховує на благодійні фонти. А тільки потужно краде. Якщо і роздає якісь гроші, то ні копійки це йому не коштує. Гроші самих українців роздає. Для підтримки рейтигну серед лохів.
07.05.2026 20:47 Відповісти
Петро Порошенко , той хто не зрадив людей України , Україну та ЗСУ !!! ❤️ ...
07.05.2026 21:06 Відповісти
Спеціально сьогодні зареєструвався, щоб це сказати?
07.05.2026 20:40 Відповісти
Як посмів? От же барига? А хером на роялі зіграти? Негайно дбр на розбірки.
07.05.2026 20:37 Відповісти
Винуватий все рівно парашенка?
07.05.2026 20:39 Відповісти
Твій бабуїн за сім років вже зробив?
07.05.2026 21:12 Відповісти
07.05.2026 20:40 Відповісти
бачу відсутність мізків ти собі легко пробачаєш...
07.05.2026 21:10 Відповісти
А може ти підеш вип'єш півасу і вдариш " па таранкє"?
07.05.2026 21:03 Відповісти
Вы знаете сколько в Киеве стоит таранка (с икрой)?
Подсказка: в килограммах как 3 кг свежей семги (в Сельпо на скидках)
Пиво с таранкой - дорогое удовольствие.
07.05.2026 21:11 Відповісти
Пішов?😀
07.05.2026 21:20 Відповісти
навіть не хочеться пояснювати чому ти недоумок
07.05.2026 21:11 Відповісти
Скажу тобі по секрету - мій "американський" DELL зроблений в Китаї. Так само як і ще одні американці Hewlett-Packard.
07.05.2026 21:22 Відповісти
07.05.2026 20:47 Відповісти
😄👍в десяточку!
07.05.2026 21:10 Відповісти
Маловідомий ньюансик між іншим - https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13172
07.05.2026 20:48 Відповісти
Дякуємо всім хто допомагає ЗСУ! Дякуємо Порошенко за допомогу!
07.05.2026 21:04 Відповісти
07.05.2026 21:06 Відповісти
Ооооо!
Що я бачу!
Вперше за роки в заголовку цензор помістив прізвище Пороха!
(щось у лісі здохло)
07.05.2026 21:07 Відповісти
Опередила (прааативная )
Я тоже заметил.
07.05.2026 21:12 Відповісти
😄😄😄
07.05.2026 22:18 Відповісти
Цензор почав відрощувати яйця
07.05.2026 21:21 Відповісти
От що "міндічгейт животворящий" робить! )))
07.05.2026 21:32 Відповісти
З усіх президентів, Порошенко єдиний державник, якому можна довіряти.
07.05.2026 21:26 Відповісти
Макаренко, де ти так навчився брехати?
07.05.2026 21:33 Відповісти
А Порошенко все краде і краде...
Правда, в бюджет України !!!
07.05.2026 21:29 Відповісти
це ж скільки платять зеленськім ботам ? Мабуть великі гроші ...шо так з легкістю совість і душу свою продають , заради порятунку обдовбаного 🤡...
07.05.2026 21:35 Відповісти
З телеграму https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15429 Петра Порошенка я зрозумів, що нещодавно йому вдалося частково "розблокувати рахунки для допомоги війську"(с)

Напевне, це сталось завдяки судовому рішенню (апеляційної інстанції) стосовно розділу майна подружжя Марини і Петра, в звязку з чим частка Марини з фонду сім'ї Порошенків вже почала працювати на ЗСУ
07.05.2026 21:56 Відповісти
ну отак от 160 мільйонів долярів витратити може тільки справжній патріот України
07.05.2026 22:03 Відповісти
Дякуємо Петру Олексійовичу за допомогу нашій арміі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
07.05.2026 22:53 Відповісти
🫶💪❤️🖤💙💛
07.05.2026 23:37 Відповісти
Дякуємо родині Порошенка.
08.05.2026 00:16 Відповісти
Дуже гарні світлини. Шкода, що немає подібних за своє президенство.
08.05.2026 00:44 Відповісти
Йому тоді якраз до фоток було....Коли наші хлопці були босі і голі....треба було спочатку закупити спідню білизну для армії і дати кожному нормальну їжу, ось така була наша армія в 2014. Хоча, після приходу ZEльца, все повернулось назад. Крадіжки на харчах взвинтили до небес, а фігурантів справ потримали і відпустили. Згадайте, як кормили бійців при Порошенку....самі військові говорять...та я й сама служила, тому в курсі.
08.05.2026 06:13 Відповісти
Нарешті Цензор написав про це в заголовку! Навіть не уявляю, як це ви наважились.
08.05.2026 02:26 Відповісти
 
 