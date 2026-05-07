Порошенко передав чергову партію дронів і техніки у бригади ЗСУ. ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав партію дронів і техніки у десяток підрозділів різних родів військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську Солідарність", десантники та артилеристи, розвідники і штурмовики отримали вантаж на суму понад 28 млн грн. А загалом Фонд Порошенка разом з ГО "Справа Громад" від початку повномасштабної війни передав на фронт допомоги на 8 мільярдів гривень. З них 7 мільярдів — це особисті кошти родини пʼятого Президента, і ще мільярд зібрали волонтери "Справи Громад".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Масштаб допомоги і передача техніки

"Лише в FPV-дрони, "Блискавки", скиди, оптоволокно та інші бойові дрони ми вклали 1,5 мільярда. Дослідження кажуть, що кожна гривня завдає ворогу збитків у 100 разів більше, ніж проінвестовано. Тобто наші 1,5 мільярда — це 150 мільярдів збитків армії агресора", – зауважує пʼятий Президент.

Цього разу військові отримали за своїми запитами 2 екскаватори, 4 пилорами, 100 FPV-дронів "Вирій" на оптоволокні, 100 комплексів "Блискавка", 24 FPV-дрони "Stark Bomber", 62 комплекси "Старлінк", 50 детекторів дронів "Аспірин", 80 генераторів, 10 зарядних станцій, електроніку і незмінно популярні на фронті прально-душові комплекси.

Також читайте: Путін справді може напасти на Європу, якщо вважатиме, що вона слабка, - Порошенко

Критика влади і заяви про перешкоди

"На жаль, поки ми допомагаємо армії, ті, хто зранку краде на Міндічгейті, Енергоатомі, оборонці, банківській сфері сотні мільярдів, увечері йдуть запроваджувати санкції проти Порошенка, потім тиснуть на суд та заважають фінансувати Збройні Сили. Припиніть. Не заважайте нам допомагати тим, хто захищає Україну", – наголошує лідер опозиції.

Петро Порошенко переконаний — усі ресурси держави мають у першу чергу йти на Сили оборони. Саме тому "Європейська Солідарність" вимагає від влади скоротити всі нецільові витрати на користь ЗСУ, а кошти військового збору спрямувати у спецфонд на підвищення грошового забезпечення військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий збір має йти не на Є-бакінг, а на індексацію грошового забезпечення у ЗСУ, - Порошенко

Пропозиції щодо фінансування військових

"Військові щодня тримають фронт. Але за ці роки їхні виплати так і не були нормально проіндексовані. Долар уже майже по 45, ціни ростуть. Але грошей для індексації військовим, як завжди, немає. Ми пʼятий рік говоримо одну просту річ: військовий збір має йти військовим. Не на політичні забаганки і не на чергову програму з гарною назвою і сумнівним сенсом. А саме туди, куди люди й думають, коли платять його із зарплати: на тих, хто захищає Україну", – пише Порошенко в соцмережах.

"Зараз є перший результат. Бюджетний комітет нарешті рекомендував ухвалити законопроєкт, який спрямовує кошти військового збору до спеціального фонду — на виплати військовослужбовцям. Це понад 200 мільярдів гривень щороку, які мають працювати не на піар влади, а на армію. Голосування — наступного тижня. І тут уже не буде красивих пояснень. Буде простий тест: хто за армію — голосує за, хто за популізм — викручується. Український парламент має нарешті стати на бік військових. Спочатку — армія, потім — усе інше", – наголошує Порошенко.

Як відомо, фракція "Європейська Солідарність" зареєструвала відповідні законопроєкти 15177 та 15138-1, які дозволяють збільшити виплати українським захисникам вже з другого півріччя цього року.

Як заявив раніше Петро Порошенко, кошти від військових ОВДП також мають йти виключно у спецфонд для потреб оборони, тому що коли українець, фізична особа чи юридична особа купує військові облігації, він щиро вважає, що так підтримує Збройні Сили України, але насправді його можуть вводити в оману.

"Європейська Солідарність" також наполягає на тому, щоб не менше 20% так званого військового ПДФО, яке свого часу влада вилучила з бюджетів громад, повертали безпосередньо на рахунки бригад.

Також читайте: 7 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" передали воїнам