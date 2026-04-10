7 комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" передали воїнам

П'ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко передав партію комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі" підрозділу, що боронить небо Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Що відомо?

"Сьогодні ми передаємо п’ять таких комплексів ПДТР 12-му окремому центру, з яким працюємо ще з моменту його створення. Найкращим операторам, які за допомогою "Ай-Петрі" саджатимуть розвідувальні дрони, Шахеди та ударні безпілотники ворога. Як завжди, до комплексів додатково йдуть пікапи, генератори, зарядні станції та комплекси РЕБ", - зазначив Порошенко.

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Також комплекс передали штурмовій бригади Нацполіції "Лють".

"Він йде вже з можливістю саджати й FPV-дрони. Хлопці вже скоро поїдуть з нашим комплексом на лінію бойового зіткнення, і ця опція рятуватиме життя наших воїнів.

Загалом ми передаємо шість комплексів "Ай-Петрі", а буде ще більше", - додав він.

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