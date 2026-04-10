Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко передал партию комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри" подразделению, защищающему небо Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

Что известно?

"Сегодня мы передаем пять таких комплексов ПДТР 12-му отдельному центру, с которым работаем еще с момента его создания. Лучшим операторам, которые с помощью "Ай-Петри" будут сбивать разведывательные дроны, Шахеды и ударные беспилотники врага. Как всегда, к комплексам дополнительно идут пикапы, генераторы, зарядные станции и комплексы РЭБ", - отметил Порошенко.

Также комплекс передали штурмовой бригаде Нацполиции "Лють".

"Он поставляется уже с возможностью сбивать и FPV-дроны. Ребята уже скоро отправятся с нашим комплексом на линию боевого столкновения, и эта опция будет спасать жизни наших воинов.

Всего мы передаем шесть комплексов "Ай-Петри", а будет еще больше", — добавил он.

