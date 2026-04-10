7 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри" передали воинам
Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко передал партию комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри" подразделению, защищающему небо Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.
Что известно?
"Сегодня мы передаем пять таких комплексов ПДТР 12-му отдельному центру, с которым работаем еще с момента его создания. Лучшим операторам, которые с помощью "Ай-Петри" будут сбивать разведывательные дроны, Шахеды и ударные беспилотники врага. Как всегда, к комплексам дополнительно идут пикапы, генераторы, зарядные станции и комплексы РЭБ", - отметил Порошенко.
Также комплекс передали штурмовой бригаде Нацполиции "Лють".
"Он поставляется уже с возможностью сбивать и FPV-дроны. Ребята уже скоро отправятся с нашим комплексом на линию боевого столкновения, и эта опция будет спасать жизни наших воинов.
Всего мы передаем шесть комплексов "Ай-Петри", а будет еще больше", — добавил он.
за постійону допомогу нашим воїнам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Було б добре, якщо б так поступали і всі інші. Особливо "члени і членки" шашличної компанії під назвою "Слуги народу". Заставили - спонукали ділитися з фронтом тих, наживається на війні, тих, хто використовує той організований владою/безвладдям бардак для нестримного, самодіяльного росту цін на все що продається і купується. Напраклад, блок з 10 таблеток коштує як кілограм м'яса.