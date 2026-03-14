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19 подразделениям Сил обороны передана техника и дроны. ВИДЕО+ФОТО

Петр Порошенко передал партию дронов и техники 19 подразделениям Сил обороны, несущим службу на всей линии боевого столкновения от Сумской до Херсонской областей.

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Четыре года назад на этой площадке собирались добровольцы. Люди, которые в первый день полномасштабного российского вторжения без раздумий взяли в руки оружие. Именно так в нашем прозрачном офисе сформировался 206-й батальон ТрО, выходцами из которого являются не только командиры подразделений, но и командующий целым родом войск", – напомнил пятый президент о событиях зимы 2022 года.

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Порошенко передал дроны, Starlink и технику 19 подразделениям Сил обороны

Порошенко передал дроны, Starlink и технику 19 подразделениям Сил обороны

"Когда российские войска отступили от столицы, а батальон отправили на другие направления, эта парковка превратилась в логистический хаб, где мы собирали, комплектовали и передавали технику. Несмотря на незаконные и антиконституционные санкции, которые пытались заблокировать нашу работу, мы не остановились", – отмечает Порошенко.

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Порошенко передал дроны, Starlink и технику 19 подразделениям Сил обороны

На этот раз военным передали:

  • 150 FPV-дронов, в том числе на оптоволокне,
  • 50 комплексов "Блискавка",
  • квадроциклы,
  • 57 комплектов Starlink,
  • детекторы дронов "Аспирин",
  • генераторы,
  • зарядные станции,
  • 176 шин для пикапов,
  • электронику, а также
  • 10 прачечно-душевых комплексов.

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Порошенко передал дроны, Starlink и технику 19 подразделениям Сил обороны
Порошенко передал дроны, Starlink и технику 19 подразделениям Сил обороны

"Сегодня мы передаем 10 прачечно-душевых комплексов, а это значит, что уже 329 наших комплексов работают в армии. Всего в составе Вооруженных сил Украины насчитывается около тысячи мобильных бань. Если прибегнуть к несложным расчетам, то получается, что каждый третий комплекс поставлен в войска ОО "Справа Громад" и Фондом Порошенко, который финансируется исключительно за счет наших с Мариной собственных средств. Неплохой результат", – констатирует пятый президент.

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Порошенко передал дроны, Starlink и технику 19 подразделениям Сил обороны
Порошенко передал дроны, Starlink и технику 19 подразделениям Сил обороны

"Был искренне рад видеть сегодня столько родных лиц: моего племянника Романа, нашего Александра Погребиского, автора "Феерии путешествий" Игоря Захаренко и каждого и каждую из присутствующих. Мы работаем ради Вооруженных сил Украины, чтобы обеспечить их всем необходимым для отражения вражеского наступления", – пишет Порошенко.

Автор: 

помощь (8370) Порошенко Петр (19295)
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Топ комментарии
+34
Все для перемоги над російським агресором! П. Порошенку - 👍👍👍
Із Днем Добровольця! Слава ЗСУ!💙💛
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14.03.2026 16:29 Ответить
+32
Ось кому країна дійсно не байдужа...
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14.03.2026 16:35 Ответить
+29
Коли дивлюсь на нього, хочеться сказати: Незламний!
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14.03.2026 16:33 Ответить

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