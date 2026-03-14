19 подразделениям Сил обороны передана техника и дроны. ВИДЕО+ФОТО
Петр Порошенко передал партию дронов и техники 19 подразделениям Сил обороны, несущим службу на всей линии боевого столкновения от Сумской до Херсонской областей.
Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Четыре года назад на этой площадке собирались добровольцы. Люди, которые в первый день полномасштабного российского вторжения без раздумий взяли в руки оружие. Именно так в нашем прозрачном офисе сформировался 206-й батальон ТрО, выходцами из которого являются не только командиры подразделений, но и командующий целым родом войск", – напомнил пятый президент о событиях зимы 2022 года.
"Когда российские войска отступили от столицы, а батальон отправили на другие направления, эта парковка превратилась в логистический хаб, где мы собирали, комплектовали и передавали технику. Несмотря на незаконные и антиконституционные санкции, которые пытались заблокировать нашу работу, мы не остановились", – отмечает Порошенко.
На этот раз военным передали:
- 150 FPV-дронов, в том числе на оптоволокне,
- 50 комплексов "Блискавка",
- квадроциклы,
- 57 комплектов Starlink,
- детекторы дронов "Аспирин",
- генераторы,
- зарядные станции,
- 176 шин для пикапов,
- электронику, а также
- 10 прачечно-душевых комплексов.
"Сегодня мы передаем 10 прачечно-душевых комплексов, а это значит, что уже 329 наших комплексов работают в армии. Всего в составе Вооруженных сил Украины насчитывается около тысячи мобильных бань. Если прибегнуть к несложным расчетам, то получается, что каждый третий комплекс поставлен в войска ОО "Справа Громад" и Фондом Порошенко, который финансируется исключительно за счет наших с Мариной собственных средств. Неплохой результат", – констатирует пятый президент.
"Был искренне рад видеть сегодня столько родных лиц: моего племянника Романа, нашего Александра Погребиского, автора "Феерии путешествий" Игоря Захаренко и каждого и каждую из присутствующих. Мы работаем ради Вооруженных сил Украины, чтобы обеспечить их всем необходимым для отражения вражеского наступления", – пишет Порошенко.
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