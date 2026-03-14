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Новини Фото Допомога ЗСУ від Порошенка
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У 19 підрозділів Сил оборони передано техніку і дрони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав партію дронів і техніки у 19 підрозділів Сил оборони, які несуть службу на всій лінії бойового зіткнення від Сумщини до Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба "Євросолідарності", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Чотири роки тому на цьому майданчику збиралися добровольці. Люди, які у перший день повномасштабного російського вторгнення без роздумів взяли до рук зброю. Саме так у нашому прозорому офісі сформувався 206-й батальйон ТрО, вихідцями з якого є не лише командири підрозділів, а й командувач цілого роду військ", – нагадав пʼятий Президент про події зими 2022 року.

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Порошенко передав дрони, Starlink і техніку 19 підрозділам Сил оборони

Порошенко передав дрони, Starlink і техніку 19 підрозділам Сил оборони

"Коли російські війська відступили від столиці, а батальйон відправили на інші напрямки, ця парковка перетворилася на логістичний хаб, де ми збирали, комплектували та передавали техніку. Попри незаконні та антиконституційні санкції, які намагалися заблокувати нашу роботу, ми не зупинилися", – зауважує Порошенко.

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Порошенко передав дрони, Starlink і техніку 19 підрозділам Сил оборони

Цього разу військовим передали:

  • 150 FPV-дронів, зокрема на оптоволокні,
  • 50 комплексів "Блискавка",
  • квадроцикли,
  • 57 комплектів Starlink,
  • детектори дронів "Аспірин",
  • генератори,
  • зарядні станції,
  • 176 шин для пікапів,
  • електроніку, а також
  • 10 прально-душових комплексів.

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Порошенко передав дрони, Starlink і техніку 19 підрозділам Сил оборони
Порошенко передав дрони, Starlink і техніку 19 підрозділам Сил оборони

"Сьогодні ми передаємо 10 прально-душових комплексів, а це означає, що вже 329 наших комплексів працюють у війську. Всього у складі Збройних Сил України налічується близько тисячі мобільних лазень. Якщо вдатися до нескладних розрахунків, то виходить, що кожен третій комплекс поставлений до війська ГО "Справа Громад" та Фондом Порошенка, який фінансується виключно за наші із Мариною власні кошти. Непоганий результат", – констатує пʼятий Президент.

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Порошенко передав дрони, Starlink і техніку 19 підрозділам Сил оборони
Порошенко передав дрони, Starlink і техніку 19 підрозділам Сил оборони

"Був щиро радий бачити сьогодні стільки рідних облич: мого племінника Романа, нашого Олександра Погребиського, автора "Феєрії Мандрів" Ігоря Захаренка та кожного й кожну з присутніх. Ми працюємо заради Збройних Сил України, щоб забезпечити їх усім необхідним для відбиття ворожого наступу", – пише Порошенко.

Автор: 

допомога (9223) Порошенко Петро (14971)
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Топ коментарі
+34
Все для перемоги над російським агресором! П. Порошенку - 👍👍👍
Із Днем Добровольця! Слава ЗСУ!💙💛
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14.03.2026 16:29 Відповісти
+32
Ось кому країна дійсно не байдужа...
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14.03.2026 16:35 Відповісти
+29
Коли дивлюсь на нього, хочеться сказати: Незламний!
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14.03.2026 16:33 Відповісти

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