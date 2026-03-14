У 19 підрозділів Сил оборони передано техніку і дрони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко передав партію дронів і техніки у 19 підрозділів Сил оборони, які несуть службу на всій лінії бойового зіткнення від Сумщини до Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба "Євросолідарності", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Чотири роки тому на цьому майданчику збиралися добровольці. Люди, які у перший день повномасштабного російського вторгнення без роздумів взяли до рук зброю. Саме так у нашому прозорому офісі сформувався 206-й батальйон ТрО, вихідцями з якого є не лише командири підрозділів, а й командувач цілого роду військ", – нагадав пʼятий Президент про події зими 2022 року.

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"Коли російські війська відступили від столиці, а батальйон відправили на інші напрямки, ця парковка перетворилася на логістичний хаб, де ми збирали, комплектували та передавали техніку. Попри незаконні та антиконституційні санкції, які намагалися заблокувати нашу роботу, ми не зупинилися", – зауважує Порошенко.

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Цього разу військовим передали:

150 FPV-дронів, зокрема на оптоволокні,

50 комплексів "Блискавка",

квадроцикли,

57 комплектів Starlink,

детектори дронів "Аспірин",

генератори,

зарядні станції,

176 шин для пікапів,

електроніку, а також

10 прально-душових комплексів.

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"Сьогодні ми передаємо 10 прально-душових комплексів, а це означає, що вже 329 наших комплексів працюють у війську. Всього у складі Збройних Сил України налічується близько тисячі мобільних лазень. Якщо вдатися до нескладних розрахунків, то виходить, що кожен третій комплекс поставлений до війська ГО "Справа Громад" та Фондом Порошенка, який фінансується виключно за наші із Мариною власні кошти. Непоганий результат", – констатує пʼятий Президент.

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"Був щиро радий бачити сьогодні стільки рідних облич: мого племінника Романа, нашого Олександра Погребиського, автора "Феєрії Мандрів" Ігоря Захаренка та кожного й кожну з присутніх. Ми працюємо заради Збройних Сил України, щоб забезпечити їх усім необхідним для відбиття ворожого наступу", – пише Порошенко.