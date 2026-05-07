Порошенко передал очередную партию дронов и техники в бригады ВСУ. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко передал партию дронов и техники десятку подразделений различных родов войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую Солидарность", десантники и артиллеристы, разведчики и штурмовики получили груз на сумму более 28 млн грн. В целом Фонд Порошенко вместе с ОО "Справа Громад" с начала полномасштабной войны передал на фронт помощи на 8 миллиардов гривен. Из них 7 миллиардов — это личные средства семьи пятого президента, а еще миллиард собрали волонтеры "Справы Громад".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Масштаб помощи и передача техники

"Только в FPV-дроны, "Блискавки", скиды, оптоволокно и другие боевые дроны мы вложили 1,5 миллиарда. Исследования показывают, что каждая гривня наносит врагу ущерб в 100 раз больше, чем было инвестировано. То есть наши 1,5 миллиарда — это 150 миллиардов убытков армии агрессора", — отмечает пятый Президент.

На этот раз военные получили по своим запросам 2 экскаватора, 4 пилорамы, 100 FPV-дронов "Вырий" на оптоволокне, 100 комплексов "Блискавка", 24 FPV-дрона "Stark Bomber", 62 комплекса "Старлинк", 50 детекторов дронов "Аспирин", 80 генераторов, 10 зарядных станций, электронику и неизменно популярные на фронте прачечно-душевые комплексы.

Читайте также: Путин действительно может напасть на Европу, если сочтет, что она слаба, — Порошенко

Критика власти и заявления о препятствиях

"К сожалению, пока мы помогаем армии, те, кто утром ворует на Миндичгейте, Энергоатоме, в оборонной сфере и банковском секторе сотни миллиардов, вечером идут вводить санкции против Порошенко, затем давят на суд и мешают финансировать Вооруженные Силы. Прекратите. Не мешайте нам помогать тем, кто защищает Украину", – подчеркивает лидер оппозиции.

Петр Порошенко убежден — все ресурсы государства должны в первую очередь идти на Силы обороны. Именно поэтому "Европейская Солидарность" требует от власти сократить все нецелевые расходы в пользу ВСУ, а средства военного сбора направить в спецфонд на повышение денежного обеспечения военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный сбор должен идти не на Е-банкинг, а на индексацию денежного обеспечения в ВСУ, — Порошенко

Предложения по финансированию военных

"Военные ежедневно держат фронт. Но за эти годы их выплаты так и не были нормально проиндексированы. Доллар уже почти по 45, цены растут. Но денег для индексации военным, как всегда, нет. Мы пятый год говорим одну простую вещь: военный сбор должен идти военным. Не на политические прихоти и не на очередную программу с красивым названием и сомнительным смыслом. А именно туда, куда люди и думают, когда платят его из зарплаты: на тех, кто защищает Украину", — пишет Порошенко в соцсетях.

"Сейчас есть первый результат. Бюджетный комитет наконец рекомендовал принять законопроект, который направляет средства военного сбора в специальный фонд — на выплаты военнослужащим. Это более 200 миллиардов гривен ежегодно, которые должны работать не на пиар власти, а на армию. Голосование — на следующей неделе. И здесь уже не будет красивых объяснений. Будет простой тест: кто за армию — голосует за, кто за популизм — изворачивается. Украинский парламент должен наконец встать на сторону военных. Сначала — армия, потом — все остальное", — подчеркивает Порошенко.

Как известно, фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала соответствующие законопроекты № 15177 и № 15138-1, которые позволяют увеличить выплаты украинским защитникам уже со второго полугодия этого года.

Как заявил ранее Петр Порошенко, средства от военных ОВГД также должны идти исключительно в спецфонд для нужд обороны, потому что когда украинец, физическое или юридическое лицо, покупает военные облигации, он искренне считает, что таким образом поддерживает Вооруженные Силы Украины, но на самом деле его могут вводить в заблуждение.

"Европейская Солидарность" также настаивает на том, чтобы не менее 20% так называемого военного НДФЛ, который в свое время власть изъяла из бюджетов громад, возвращали непосредственно на счета бригад.

Читайте также: 7 комплексов противодействия технической разведке "Ай-Петри" передали воинам