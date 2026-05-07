Порошенко передал очередную партию дронов и техники в бригады ВСУ. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко передал партию дронов и техники десятку подразделений различных родов войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую Солидарность", десантники и артиллеристы, разведчики и штурмовики получили груз на сумму более 28 млн грн. В целом Фонд Порошенко вместе с ОО "Справа Громад" с начала полномасштабной войны передал на фронт помощи на 8 миллиардов гривен. Из них 7 миллиардов — это личные средства семьи пятого президента, а еще миллиард собрали волонтеры "Справы Громад".

Масштаб помощи и передача техники

"Только в FPV-дроны, "Блискавки", скиды, оптоволокно и другие боевые дроны мы вложили 1,5 миллиарда. Исследования показывают, что каждая гривня наносит врагу ущерб в 100 раз больше, чем было инвестировано. То есть наши 1,5 миллиарда — это 150 миллиардов убытков армии агрессора", — отмечает пятый Президент.

На этот раз военные получили по своим запросам 2 экскаватора, 4 пилорамы, 100 FPV-дронов "Вырий" на оптоволокне, 100 комплексов "Блискавка", 24 FPV-дрона "Stark Bomber", 62 комплекса "Старлинк", 50 детекторов дронов "Аспирин", 80 генераторов, 10 зарядных станций, электронику и неизменно популярные на фронте прачечно-душевые комплексы.

Критика власти и заявления о препятствиях

"К сожалению, пока мы помогаем армии, те, кто утром ворует на Миндичгейте, Энергоатоме, в оборонной сфере и банковском секторе сотни миллиардов, вечером идут вводить санкции против Порошенко, затем давят на суд и мешают финансировать Вооруженные Силы. Прекратите. Не мешайте нам помогать тем, кто защищает Украину", – подчеркивает лидер оппозиции.

Петр Порошенко убежден — все ресурсы государства должны в первую очередь идти на Силы обороны. Именно поэтому "Европейская Солидарность" требует от власти сократить все нецелевые расходы в пользу ВСУ, а средства военного сбора направить в спецфонд на повышение денежного обеспечения военных.

Предложения по финансированию военных

"Военные ежедневно держат фронт. Но за эти годы их выплаты так и не были нормально проиндексированы. Доллар уже почти по 45, цены растут. Но денег для индексации военным, как всегда, нет. Мы пятый год говорим одну простую вещь: военный сбор должен идти военным. Не на политические прихоти и не на очередную программу с красивым названием и сомнительным смыслом. А именно туда, куда люди и думают, когда платят его из зарплаты: на тех, кто защищает Украину", — пишет Порошенко в соцсетях.

"Сейчас есть первый результат. Бюджетный комитет наконец рекомендовал принять законопроект, который направляет средства военного сбора в специальный фонд — на выплаты военнослужащим. Это более 200 миллиардов гривен ежегодно, которые должны работать не на пиар власти, а на армию. Голосование — на следующей неделе. И здесь уже не будет красивых объяснений. Будет простой тест: кто за армию — голосует за, кто за популизм — изворачивается. Украинский парламент должен наконец встать на сторону военных. Сначала — армия, потом — все остальное", — подчеркивает Порошенко.

Как известно, фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала соответствующие законопроекты № 15177 и № 15138-1, которые позволяют увеличить выплаты украинским защитникам уже со второго полугодия этого года.

Как заявил ранее Петр Порошенко, средства от военных ОВГД также должны идти исключительно в спецфонд для нужд обороны, потому что когда украинец, физическое или юридическое лицо, покупает военные облигации, он искренне считает, что таким образом поддерживает Вооруженные Силы Украины, но на самом деле его могут вводить в заблуждение.

"Европейская Солидарность" также настаивает на том, чтобы не менее 20% так называемого военного НДФЛ, который в свое время власть изъяла из бюджетов громад, возвращали непосредственно на счета бригад.

+41
Дай Бог сил і здоров'я Порошенку! Та хай всруться від злості його вороги, як внутрішні так і зовнішні. А всі ФСБ-шні провокатори і боти хай здохнуть.
07.05.2026 20:40 Ответить
+29
Піариться. Реальний президент ніколи не донатить, не відраховує на благодійні фонти. А тільки потужно краде. Якщо і роздає якісь гроші, то ні копійки це йому не коштує. Гроші самих українців роздає. Для підтримки рейтигну серед лохів.
07.05.2026 20:47 Ответить
+23
Петро Порошенко , той хто не зрадив людей України , Україну та ЗСУ !!! ❤️ ...
07.05.2026 21:06 Ответить
Спеціально сьогодні зареєструвався, щоб це сказати?
07.05.2026 20:40 Ответить
Як посмів? От же барига? А хером на роялі зіграти? Негайно дбр на розбірки.
07.05.2026 20:37 Ответить
Винуватий все рівно парашенка?
07.05.2026 20:39 Ответить
Твій бабуїн за сім років вже зробив?
07.05.2026 21:12 Ответить
бачу відсутність мізків ти собі легко пробачаєш...
07.05.2026 21:10 Ответить
А може ти підеш вип'єш півасу і вдариш " па таранкє"?
07.05.2026 21:03 Ответить
Вы знаете сколько в Киеве стоит таранка (с икрой)?
Подсказка: в килограммах как 3 кг свежей семги (в Сельпо на скидках)
Пиво с таранкой - дорогое удовольствие.
07.05.2026 21:11 Ответить
Пішов?😀
07.05.2026 21:20 Ответить
навіть не хочеться пояснювати чому ти недоумок
07.05.2026 21:11 Ответить
Скажу тобі по секрету - мій "американський" DELL зроблений в Китаї. Так само як і ще одні американці Hewlett-Packard.
07.05.2026 21:22 Ответить
😄👍в десяточку!
07.05.2026 21:10 Ответить
Маловідомий ньюансик між іншим - https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13172
07.05.2026 20:48 Ответить
Дякуємо всім хто допомагає ЗСУ! Дякуємо Порошенко за допомогу!
07.05.2026 21:04 Ответить
Ооооо!
Що я бачу!
Вперше за роки в заголовку цензор помістив прізвище Пороха!
(щось у лісі здохло)
07.05.2026 21:07 Ответить
Опередила (прааативная )
Я тоже заметил.
07.05.2026 21:12 Ответить
😄😄😄
07.05.2026 22:18 Ответить
Цензор почав відрощувати яйця
07.05.2026 21:21 Ответить
От що "міндічгейт животворящий" робить! )))
07.05.2026 21:32 Ответить
З усіх президентів, Порошенко єдиний державник, якому можна довіряти.
07.05.2026 21:26 Ответить
Макаренко, де ти так навчився брехати?
07.05.2026 21:33 Ответить
А Порошенко все краде і краде...
Правда, в бюджет України !!!
07.05.2026 21:29 Ответить
це ж скільки платять зеленськім ботам ? Мабуть великі гроші ...шо так з легкістю совість і душу свою продають , заради порятунку обдовбаного 🤡...
07.05.2026 21:35 Ответить
З телеграму https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15429 Петра Порошенка я зрозумів, що нещодавно йому вдалося частково "розблокувати рахунки для допомоги війську"(с)

Напевне, це сталось завдяки судовому рішенню (апеляційної інстанції) стосовно розділу майна подружжя Марини і Петра, в звязку з чим частка Марини з фонду сім'ї Порошенків вже почала працювати на ЗСУ
07.05.2026 21:56 Ответить
ну отак от 160 мільйонів долярів витратити може тільки справжній патріот України
07.05.2026 22:03 Ответить
Дякуємо Петру Олексійовичу за допомогу нашій арміі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
07.05.2026 22:53 Ответить
🫶💪❤️🖤💙💛
07.05.2026 23:37 Ответить
Дякуємо родині Порошенка.
08.05.2026 00:16 Ответить
Дуже гарні світлини. Шкода, що немає подібних за своє президенство.
08.05.2026 00:44 Ответить
Нарешті Цензор написав про це в заголовку! Навіть не уявляю, як це ви наважились.
08.05.2026 02:26 Ответить
 
 