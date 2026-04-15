Военный сбор должен идти не на Е-банкинг, а на индексацию денежного обеспечения в ВСУ, – Порошенко

Средства от военного сбора должны направляться на индексацию денежного довольствия ВСУ.

Об этом на брифинге заявил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую Солидарность".

Выплаты военным

Он сообщил, что фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала соответствующие законопроекты 15177 и 15138-1, которые позволяют увеличить выплаты украинским защитникам уже со второго полугодия этого года.

"Все средства, поступающие от военного сбора, должны зачисляться в спецфонд и расходоваться исключительно и только на поддержку Вооруженных сил Украины, а именно на повышение, индексацию денежного довольствия военнослужащих", – сказал пятый президент.

Популистские статьи расходов

Порошенко также констатировал, что власть тратит около 100 млрд грн на популистские статьи расходов.

"Если в 2023 году от военного сбора поступило в госбюджет 40 млрд грн, в 2024 году – 51 млрд грн, то в прошлом году это уже было 163 млрд грн, а на этот год предусмотрено поступление 198 млрд 300 млн грн. Власть использовала эти средства на абсолютный популизм. На Е-банкинг 5 млрд грн, питчинг (это что-то связанное с кино) – 4 млрд грн, скрининг – очередная инициатива власти в сфере здравоохранения – 10 млрд грн, "единый марафон" – 5,5 млрд грн, кэшбэкинг – 7 млрд грн, "зимняя поддержка" – 18 млрд грн, "3 тысячи километров от Укрзализныци" – еще 16 млрд грн, новая инициатива власти по 1,5 тысячи – еще 20 млрд грн. Если вы сложите, получится цифра 100 млрд грн", – отметил Порошенко.

Зарплата военных не менялась с 2022 года

"Вместе с тем сумма денежного довольствия, установленная законом, составляет 20 тыс. грн и не менялась с 2022 года. Каждый раз, когда мы встречаемся с военными, главный вопрос – почему не индексируется денежное довольствие? Цены растут, инфляция растет, 4 года они без повышения. Цены в Украине выросли более чем на 50%, а денежное довольствие военнослужащих – нет. И именно поэтому мы требуем устранения этой несправедливости", – объясняет Порошенко.

Он также отметил, что общая сумма расходов Минобороны на денежное обеспечение сократилась, в отличие от силовых структур и госаппарата: "Даже технические работники Верховной Рады, в частности, руководитель аппарата Верховной Рады, увеличил себе денежное обеспечение в разы. Но больше всего нуждаются в социальной защите у нас следователи ГБР. На 183% должно вырасти денежное обеспечение этих следователей, которые занимаются политическими преследованиями и получением взяток", – говорит Порошенко.

Необходимы изменения

"Спецфонд требует соответствующих изменений в бюджет текущего года и в Бюджетный кодекс, чтобы со следующего года военный сбор также направлялся исключительно на нужды повышения денежного обеспечения наших Вооруженных сил. Законопроекты зарегистрированы, другие фракции, надеемся, присоединятся к нашей инициативе", – сказал Порошенко.

Лидер партии также убежден, что средства от военных ОВГД должны идти исключительно в спецфонд для нужд обороны: "потому что когда украинец, физическое лицо, юридическое лицо идет покупать военные облигации, он искренне считает, что так он поддерживает Вооруженные силы Украины. А оказывается, его обманывают", – возмутился Порошенко.

"Европейская Солидарность" также настаивает на том, чтобы не менее 20% так называемого военного НДФЛ, который в свое время власть изъяла из бюджетов громад, возвращали непосредственно на счета бригад. Власть забрала эти средства из местных бюджетов, забрала эти средства у бригад и отправила их господину Миндичу, отправила их коррупционерам для того, чтобы они дальше набивали карманы. Выводы из "Миндичгейта" правительство делать не собирается. И мы, "Европейская Солидарность", будем настаивать на том, чтобы участники этих записей Миндича были уволены, привлечены к ответственности, а финансовые потоки были перераспределены бригадам, а не питали коррупцию", – подчеркнул Порошенко.

"Власть тратит сто миллиардов гривен, им не хватает, поэтому они и дальше собираются повышать налоги, разрушать нашу экономику для того, чтобы обеспечить эти абсолютно никому не нужные популистские инициативы. Забирают деньги у ВСУ, которые героически защищают государство и обеспечивают наш путь в Североатлантический альянс и Европейский Союз", – подчеркнул Петр Порошенко.







