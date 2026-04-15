Військовий збір має йти не на Є-бакінг, а на індексацію грошового забезпечення у ЗСУ, - Порошенко

Кошти військового збору мають йти на індексацію грошового забезпечення ЗСУ.

Про це на брифінгу заявив Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Солідарність".

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Виплати військовим

Він повідомив, що фракція "Європейська Солідарність" зареєструвала відповідні законопроєкти 15177 та 15138-1, які дозволяють збільшити виплати українським захисникам вже з другого півріччя цього року.

"Всі кошти, які надходять від військового збору, мають бути зараховані до спецфонду і витрачатися виключно і тільки на підтримку Збройних Сил України, а саме на підвищення, індексацію грошового забезпечення військовослужбовців", – сказав п’ятий Президент.

Популістські статті витрат

Порошенко також констатував, що влада витрачає близько 100 млрд грн на популістські статті витрат.

"Якщо в 2023 році військового збору надійшло до Держбюджету 40 млрд грн, в 2024 році – 51 млрд грн, то в минулому році це вже було 163 млрд грн, а на цей рік передбачається надходження 198 млрд 300 млн грн. Влада використовувала ці кошти на абсолютний популізм. На Є-бакінг 5 млрд грн, пітчінг (це щось пов’язане з кіно) – 4 млрд грн, скрінінг – чергова ініціатива влади в галузі охорони здоров’я – 10 млрд грн, "єдиний марафон" – 5,5 млрд грн, кешбекінг – 7 млрд грн, "зимова підтримка" – 18 млрд грн, "3 тисячі кілометрів від Укрзалізниці" – ще 16 млрд грн, нова ініціатива влади по 1,5 тисячі – ще 20 млрд грн. Якщо ви просумуєте, вийдете на цифру 100 млрд грн", – зауважив Порошенко.

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Зарплата військових не змінювалася із 2022 року

"Разом з тим сума грошового забезпечення, встановлена законом, складає 20 тис. грн і не змінювалася з 2022 року. Кожного разу, коли ми зустрічаємося з військовими, головне питання – чому не індексується грошове забезпечення? Ціни зростають, інфляція зростає, 4 роки вони без збільшення. Ціни в Україні зросли більш ніж на 50%, а грошове забезпечення військовослужбовців – ні. І саме тому ми вимагаємо усунення цієї несправедливості", – пояснює Порошенко.

Він також зауважив, що загальна сума видатків Міноборони на грошове забезпечення скоротилася, на відміну від силових структур та держапарату: "навіть технічні працівники Верховної Ради, зокрема, керівник апарату Верховної Ради, збільшив собі грошове забезпечення в рази. Але найбільше потребують соціального захисту у нас слідчі ДБР. На 183% має зрости грошове забезпечення цих слідчих, які займаються політичними переслідуванням і отриманням хабарів", – говорить Порошенко.

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Потрібні зміни

"Спецфонд потребує відповідних змін до бюджету поточного року і до Бюджетного кодексу, щоб з наступного року військовий збір теж йшов виключно на потреби підвищення грошового забезпечення наших Збройних Сил. Законопроєкти зареєстровані, інші фракції, сподіваємося, доєднаються до нашої ініціативи", – сказав Порошенко.

Лідер партії також переконаний, що кошти від військових ОВДП мають йти виключно у спецфонд для потреб оборони: "тому що коли українець, фізична особа, юридична особа йде купувати військові облігації, він щиро вважає, що так він підтримує Збройні Сили України. А виявляється, його дурять", – обурився Порошенко.

"Європейська Солідарність" також наполягає на тому, щоб не менше 20% так званого військового ПДФО, яке свого часу влада вилучила з бюджетів громад, повертали безпосередньо на рахунки бригад: "влада забрала ці кошти в місцевих бюджетів, забрала ці кошти в бригад і відправила їх пану Міндічу, відправила їх корупціонерам для того, щоб вони далі набивали кишені. Висновки із Міндічгейту уряд не збирається робити. І ми, "Європейська Солідарність", будемо додавлювати, щоби учасники цих записів Міндіча були звільнені, притягнені до відповідальності, а фінансові потоки були перерозподілені бригадам, а не живили корупцію", – наголосив Порошенко.

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"Влада витрачає сто мільярдів гривень, їм не вистачає, тому вони і далі збираються підвищувати податки, руйнувати нашу економіку для того, щоб забезпечити ці абсолютно нікому не потрібні популістські ініціативи. Забирають гроші у ЗСУ, які героїчно боронять державу і забезпечують наш шлях в Північноатлантичний альянс і Європейський Союз", – наголосив Петро Порошенко.







