Військовий збір має йти не на Є-бакінг, а на індексацію грошового забезпечення у ЗСУ, - Порошенко
Кошти військового збору мають йти на індексацію грошового забезпечення ЗСУ.
Про це на брифінгу заявив Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Солідарність".
Виплати військовим
Він повідомив, що фракція "Європейська Солідарність" зареєструвала відповідні законопроєкти 15177 та 15138-1, які дозволяють збільшити виплати українським захисникам вже з другого півріччя цього року.
"Всі кошти, які надходять від військового збору, мають бути зараховані до спецфонду і витрачатися виключно і тільки на підтримку Збройних Сил України, а саме на підвищення, індексацію грошового забезпечення військовослужбовців", – сказав п’ятий Президент.
Популістські статті витрат
Порошенко також констатував, що влада витрачає близько 100 млрд грн на популістські статті витрат.
"Якщо в 2023 році військового збору надійшло до Держбюджету 40 млрд грн, в 2024 році – 51 млрд грн, то в минулому році це вже було 163 млрд грн, а на цей рік передбачається надходження 198 млрд 300 млн грн. Влада використовувала ці кошти на абсолютний популізм. На Є-бакінг 5 млрд грн, пітчінг (це щось пов’язане з кіно) – 4 млрд грн, скрінінг – чергова ініціатива влади в галузі охорони здоров’я – 10 млрд грн, "єдиний марафон" – 5,5 млрд грн, кешбекінг – 7 млрд грн, "зимова підтримка" – 18 млрд грн, "3 тисячі кілометрів від Укрзалізниці" – ще 16 млрд грн, нова ініціатива влади по 1,5 тисячі – ще 20 млрд грн. Якщо ви просумуєте, вийдете на цифру 100 млрд грн", – зауважив Порошенко.
Зарплата військових не змінювалася із 2022 року
"Разом з тим сума грошового забезпечення, встановлена законом, складає 20 тис. грн і не змінювалася з 2022 року. Кожного разу, коли ми зустрічаємося з військовими, головне питання – чому не індексується грошове забезпечення? Ціни зростають, інфляція зростає, 4 роки вони без збільшення. Ціни в Україні зросли більш ніж на 50%, а грошове забезпечення військовослужбовців – ні. І саме тому ми вимагаємо усунення цієї несправедливості", – пояснює Порошенко.
Він також зауважив, що загальна сума видатків Міноборони на грошове забезпечення скоротилася, на відміну від силових структур та держапарату: "навіть технічні працівники Верховної Ради, зокрема, керівник апарату Верховної Ради, збільшив собі грошове забезпечення в рази. Але найбільше потребують соціального захисту у нас слідчі ДБР. На 183% має зрости грошове забезпечення цих слідчих, які займаються політичними переслідуванням і отриманням хабарів", – говорить Порошенко.
Потрібні зміни
"Спецфонд потребує відповідних змін до бюджету поточного року і до Бюджетного кодексу, щоб з наступного року військовий збір теж йшов виключно на потреби підвищення грошового забезпечення наших Збройних Сил. Законопроєкти зареєстровані, інші фракції, сподіваємося, доєднаються до нашої ініціативи", – сказав Порошенко.
Лідер партії також переконаний, що кошти від військових ОВДП мають йти виключно у спецфонд для потреб оборони: "тому що коли українець, фізична особа, юридична особа йде купувати військові облігації, він щиро вважає, що так він підтримує Збройні Сили України. А виявляється, його дурять", – обурився Порошенко.
"Європейська Солідарність" також наполягає на тому, щоб не менше 20% так званого військового ПДФО, яке свого часу влада вилучила з бюджетів громад, повертали безпосередньо на рахунки бригад: "влада забрала ці кошти в місцевих бюджетів, забрала ці кошти в бригад і відправила їх пану Міндічу, відправила їх корупціонерам для того, щоб вони далі набивали кишені. Висновки із Міндічгейту уряд не збирається робити. І ми, "Європейська Солідарність", будемо додавлювати, щоби учасники цих записів Міндіча були звільнені, притягнені до відповідальності, а фінансові потоки були перерозподілені бригадам, а не живили корупцію", – наголосив Порошенко.
"Влада витрачає сто мільярдів гривень, їм не вистачає, тому вони і далі збираються підвищувати податки, руйнувати нашу економіку для того, щоб забезпечити ці абсолютно нікому не потрібні популістські ініціативи. Забирають гроші у ЗСУ, які героїчно боронять державу і забезпечують наш шлях в Північноатлантичний альянс і Європейський Союз", – наголосив Петро Порошенко.
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проти держави!
Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна під час брифінгу повідомила, що питання грошового забезпечення військових ЗСУ регулюються в ручному режимі через постанови Кабміну, а індексація не проводилась з 2022 року.
Южаніна сказала, що законопроєкти https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69891 15177 та https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69893 15138-1, зареєстровані депутатами «Євросолідарності», дозволяють збільшити виплати українським захисникам вже цього року і забезпечують законне джерело для такої індексації у 2027 році.