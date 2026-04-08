"Фекінг, чекінг, єбакінг": Порошенко прокоментував свій емоційний виступ у Раді щодо військового збору. ВIДЕО
П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко прокоментував свій емоційний виступ у Верховній Раді 7 квітня перед голосуванням закону щодо продовження терміну військового збору.
Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.
Порошенко пояснив емоційний виступ
Політик наголосив, що військовий збір має йти виключно на фінансування ЗСУ, а не тринькатись на популістські ідеї.
"Я вчора був здивований, як порвав інтернет мій виступ у Верховній Раді з озвученими назвами урядових програм витрачання коштів державного бюджету, в тому числі військового збору", - сказав Порошенко.
"Ми наполягали і добилися, щоб кошти військового збору йшли на бригади Збройних Сил України. Тут їх більше двох сотень, з кожною з них ми співпрацюємо", – показав пʼятий президент стіну шевронів підрозділів, яким допомагає Фонд Порошенка, - Не будете витрачати кошти на Збройні Сили, то буде вам, нешановна влада, і "пітчинг", і "чекін", і навіть повний "є-бак", – сказав Порошенко.
Що передувало
Вчора 7 квітня у Верховній Раді під час обговорення законопроєкту 15110 щодо справляння військового збору Порошенко заявив, що фракція "Європейська Солідарність" під час зустрічі з урядовцями наполягла на цільовому використанні цих грошей виключно для потреб Сил оборони.
"Проблема не в законі, проблема в тому, як держава підходить до ухвалення рішень. Проблема в довірі, тому що спочатку цей закон був запропонований ще моїм урядом, за мого терміну повноважень. Але зараз вас намагалися обдурити, тому що спочатку закон називався військовий збір, а йшов на фекінг, чекінг, єбакінг та іншу популістську нісенітницю", - заявив Порошенко.
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