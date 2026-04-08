"Фекінг, чекінг, єбакінг": Порошенко прокоментував свій емоційний виступ у Раді щодо військового збору. ВIДЕО

П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко прокоментував свій емоційний виступ у Верховній Раді 7 квітня перед голосуванням закону щодо продовження терміну військового збору.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

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Порошенко пояснив емоційний виступ

Політик наголосив, що військовий збір має йти виключно на фінансування ЗСУ, а не тринькатись на популістські ідеї.

"Я вчора був здивований, як порвав інтернет мій виступ у Верховній Раді з озвученими назвами урядових програм витрачання коштів державного бюджету, в тому числі військового збору", - сказав Порошенко.

"Ми наполягали і добилися, щоб кошти військового збору йшли на бригади Збройних Сил України. Тут їх більше двох сотень, з кожною з них ми співпрацюємо", – показав пʼятий президент стіну шевронів підрозділів, яким допомагає Фонд Порошенка, - Не будете витрачати кошти на Збройні Сили, то буде вам, нешановна влада, і "пітчинг", і "чекін", і навіть повний "є-бак", – сказав Порошенко.

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Що передувало

Вчора 7 квітня у Верховній Раді під час обговорення законопроєкту 15110 щодо справляння військового збору Порошенко заявив, що фракція "Європейська Солідарність" під час зустрічі з урядовцями наполягла на цільовому використанні цих грошей виключно для потреб Сил оборони.

"Проблема не в законі, проблема в тому, як держава підходить до ухвалення рішень. Проблема в довірі, тому що спочатку цей закон був запропонований ще моїм урядом, за мого терміну повноважень. Але зараз вас намагалися обдурити, тому що спочатку закон називався військовий збір, а йшов на фекінг, чекінг, єбакінг та іншу популістську нісенітницю", - заявив Порошенко.

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