"Фекинг, чекинг, ебакинг": Порошенко прокомментировал свое эмоциональное выступление в Раде по поводу военного сбора. ВИДЕО

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прокомментировал свое эмоциональное выступление в Верховной Раде 7 апреля перед голосованием по закону о продлении срока военного сбора.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

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Порошенко объяснил эмоциональное выступление

Политик подчеркнул, что военный сбор должен идти исключительно на финансирование ВСУ, а не тратиться на популистские идеи.

"Я вчера был удивлен, как взорвало интернет мое выступление в Верховной Раде с озвученными названиями правительственных программ расходования средств государственного бюджета, в том числе военного сбора", - сказал Порошенко.

"Мы настаивали и добились, чтобы средства военного сбора шли на бригады Вооруженных сил Украины. Их здесь более двухсот, с каждой из них мы сотрудничаем", – показал пятый президент стену шевронов подразделений, которым помогает Фонд Порошенко. - Не будете тратить средства на Вооруженные силы, то будет вам, неуважаемая власть, и "питчинг", и "чекин", и даже полный "е-бак", – сказал Порошенко.

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Что предшествовало

Вчера, 7 апреля, в Верховной Раде во время обсуждения законопроекта 15110 о взимании военного сбора Порошенко заявил, что фракция "Европейская Солидарность" во время встречи с правительственными чиновниками настояла на целевом использовании этих денег исключительно для нужд Сил обороны.

"Проблема не в законе, проблема в том, как государство подходит к принятию решений. Проблема в доверии, потому что изначально этот закон был предложен еще моим правительством, во время моего срока полномочий. Но сейчас вас пытались обмануть, потому что изначально закон назывался военный сбор, а шел на фекинг, чекинг, ебакинг и прочую популистскую чепуху", — заявил Порошенко.

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