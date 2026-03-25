Причиною кризи держуправління є корупція і тотальна некомпетентність влади, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив про кризу державного управління, закликавши створити коаліцію національної єдності та уряду національного порятунку.

Про це він заявив під час виступу у парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Що відомо?

За словами Порошенка, їхніми пріоритетами має стати фінансування ЗСУ, євроінтеграційні реформи та соціальна підтримка вразливих категорій.

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"Всі засоби масової інформації переповнені повідомленням про наявність в Україні глибокої парламентської кризи. Все значно гірше. Це не криза парламенту, це криза державного управління. І причиною цього є не НАБУ і САП, не опозиція і не громадські активісти. Причиною цього є корупція і тотальна некомпетентність влади", - наголосив Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що політсила вимагає щодня ставити реформи європейської інтеграції та складову частину "плану Качка-Кос".

"Це – перезавантаження ДБР, те, чого боїться влада, але вимагає Євросоюз. Це є верховенство права, незалежність судів, комплектація Конституційного Суду. Вони навіть і близько до цього не підходять", - пояснив п'ятий президент.

Також "Європейська Солідарність" ще на початку повномасштабного вторгнення ініціювала законопроєкт про військову службу для народних депутатів, але його досі не ухвалили у другому читанні.

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"Тільки не як притягнення до відповідальності депутата направленням на службу, а добровільне право. Бо нас в парламенті, "Євросолідарності" двадцять шість, і двадцять сьома Таня Чорновол. Ми вимагаємо дати їй можливість і служити в Збройних Силах, і бути депутатом. З незрозумілих причин не ставиться це питання на голосування.

Другий крок – очищення уряду, контролюючих органів, Офісу Президента від фігурантів плівок Міндіча.

Наступна позиція – відновлення парламенту як інституції. Розглядати саме критичні законопроєкти. І коли ви говорите про законопроекти МВФ, приберіть популізм, приберіть єБаки, приберіть розподіл коштів, коли купуєте голоси", - підсумував він.

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