Причиной кризиса государственного управления является коррупция и тотальная некомпетентность власти, - Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил о кризисе государственного управления, призвав создать коалицию национального единства и правительство национального спасения.
Об этом он заявил во время выступления в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.
Что известно?
По его словам, приоритетами должны стать финансирование ВСУ, евроинтеграционные реформы и социальная поддержка уязвимых категорий.
"Все средства массовой информации переполнены сообщениями о наличии в Украине глубокого парламентского кризиса. Все гораздо хуже. Это не кризис парламента, это кризис государственного управления. И причиной этого является не НАБУ и САП, не оппозиция и не общественные активисты. Причиной этого является коррупция и тотальная некомпетентность власти", - подчеркнул Порошенко.
Лидер "ЕС" отметил, что политическая сила требует ежедневно ставить реформы европейской интеграции и составляющую часть "плана Качка-Кос".
"Это – перезагрузка ГБР, то, чего боится власть, но требует Евросоюз. Это верховенство права, независимость судов, комплектация Конституционного Суда. Они даже близко к этому не подходят", – пояснил пятый президент.
Также "Европейская Солидарность" еще в начале полномасштабного вторжения инициировала законопроект о военной службе для народных депутатов, но его до сих пор не приняли во втором чтении.
"Только не в качестве привлечения к ответственности депутата путем направления на службу, а добровольного права. Потому что нас в парламенте, "Евросолидарности", двадцать шесть, и двадцать седьмая Таня Чорновол. Мы требуем дать ей возможность и служить в Вооруженных Силах, и быть депутатом. По непонятным причинам этот вопрос не ставится на голосование.
Второй шаг – очищение правительства, контролирующих органов, Офиса Президента от фигурантов пленок Миндича.
Следующая позиция – восстановление парламента как института. Рассматривать именно критические законопроекты. И когда вы говорите о законопроектах МВФ, убирайте популизм, убирайте еБаки, убирайте распределение средств, когда покупаете голоса", – подытожил он.
Всі названі явища- вже наслідок,бо інакше і не могло бути.
Бох 95 проби мало того, що дурний, але ще й глухий і сліпий!
Йому ще б і оніміти, щоб не поглиблювати кризу!
А населення з 52 мільйонів впало до.. 37? 30? мільйонів.
Ось коли орки долізуть до Києва - ось тоді будуть дії.
Після завершення каденції Порошенка НАБУ викликало Кононенка на допити, зокрема у справі про афери в енергетиці, проте офіційного підтвердження «крадіжки» у вигляді судового вироку наразі не існує.
уявіть собі, скільки "прикладів" ви перелічити, якби свого часу він не зупинився на прізвищі Гладковський, а змінив би його ще пару разів.
чесно кажучи, я б на місці прихильників зеленського не став грати "у прізвища", бо перелік прізвищ тих, кого зеленський привів до влади й хто виявився не просто щзлочинцями, а відвертими ворогами й зрадниками буде не на їхню користь.
Я б краще запросив Пастора розрулить, то кризовий менеджер від Бога
Від Бені - Зеля президент,
Єрмак від ворога - агент.
Ахметов дав прем'єр-міністра
А в Раду доктора-магістра,
Що терся із Медведчуком!
Кацап у війську - Головком!
Від «ригів» Офіс президента,
Ворожого нам елемента!
При владі слуги олігархів,
Церква кацапських патріархів…
Наріде, що ж ти наробив?
Антимайдан сам відродив!!!
15.07.2025
Анатолій Березенський
Що ваша доленька гірка.
Зе віддали себе на блюді
А зараз очі як в Сірка?
Купіть «кравчучку» цукерманам,
Щоб не тягли важких сумок.
Допомагайте його фанам,
Та не тримайте злих думок.
Бо не для себе ті старались,
Все для Гундоса, як для вас.
Аж раптом всі НАБУ злякались,
Гундосік крикнув їм «Атас»!!!
Ви їх продовжуйте любити,
Не слухайте отих «бариг».
Допоможіть їм вас добити,
І щоб Гундосік втекти встиг!!!
14.11.2025
Анатолій Березенський
Ти вибрав смерть, замість життя.
Трусилося від сміху підборіддя,
Як вибирав своє буття.
Коли у дев'ятнадцятому році
Поставив свою галочку не там,
А щастя пролетіло десь у кроці
Сміялося, але уже не нам!
Сьогодні вже із долею важкою,
По шию у зеленому лайні.
Стоїш без черги за ганьбою,
Не забувай про ті квітневі дні!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський