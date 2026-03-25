Причиной кризиса государственного управления является коррупция и тотальная некомпетентность власти, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил о кризисе государственного управления, призвав создать коалицию национального единства и правительство национального спасения.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

По его словам, приоритетами должны стать финансирование ВСУ, евроинтеграционные реформы и социальная поддержка уязвимых категорий.

"Все средства массовой информации переполнены сообщениями о наличии в Украине глубокого парламентского кризиса. Все гораздо хуже. Это не кризис парламента, это кризис государственного управления. И причиной этого является не НАБУ и САП, не оппозиция и не общественные активисты. Причиной этого является коррупция и тотальная некомпетентность власти", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что политическая сила требует ежедневно ставить реформы европейской интеграции и составляющую часть "плана Качка-Кос".

"Это – перезагрузка ГБР, то, чего боится власть, но требует Евросоюз. Это верховенство права, независимость судов, комплектация Конституционного Суда. Они даже близко к этому не подходят", – пояснил пятый президент.

Также "Европейская Солидарность" еще в начале полномасштабного вторжения инициировала законопроект о военной службе для народных депутатов, но его до сих пор не приняли во втором чтении.

"Только не в качестве привлечения к ответственности депутата путем направления на службу, а добровольного права. Потому что нас в парламенте, "Евросолидарности", двадцать шесть, и двадцать седьмая Таня Чорновол. Мы требуем дать ей возможность и служить в Вооруженных Силах, и быть депутатом. По непонятным причинам этот вопрос не ставится на голосование.

Второй шаг – очищение правительства, контролирующих органов, Офиса Президента от фигурантов пленок Миндича.

Следующая позиция – восстановление парламента как института. Рассматривать именно критические законопроекты. И когда вы говорите о законопроектах МВФ, убирайте популизм, убирайте еБаки, убирайте распределение средств, когда покупаете голоса", – подытожил он.

