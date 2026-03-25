РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10635 посетителей онлайн
Новости Правительство национального единства
1 456 35

Причиной кризиса государственного управления является коррупция и тотальная некомпетентность власти, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил о кризисе государственного управления, призвав создать коалицию национального единства и правительство национального спасения.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, приоритетами должны стать финансирование ВСУ, евроинтеграционные реформы и социальная поддержка уязвимых категорий.

Читайте: Порошенко провел встречу с временным поверенным в делах США Дэвис: говорили о войне и санкциях

"Все средства массовой информации переполнены сообщениями о наличии в Украине глубокого парламентского кризиса. Все гораздо хуже. Это не кризис парламента, это кризис государственного управления. И причиной этого является не НАБУ и САП, не оппозиция и не общественные активисты. Причиной этого является коррупция и тотальная некомпетентность власти", - подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что политическая сила требует ежедневно ставить реформы европейской интеграции и составляющую часть "плана Качка-Кос".

"Это – перезагрузка ГБР, то, чего боится власть, но требует Евросоюз. Это верховенство права, независимость судов, комплектация Конституционного Суда. Они даже близко к этому не подходят", – пояснил пятый президент.

Также "Европейская Солидарность" еще в начале полномасштабного вторжения инициировала законопроект о военной службе для народных депутатов, но его до сих пор не приняли во втором чтении.

Смотрите также: Порошенко призывает Зеленского встретиться с демократической оппозицией: Государство выше рейтингов. ВИДЕО

"Только не в качестве привлечения к ответственности депутата путем направления на службу, а добровольного права. Потому что нас в парламенте, "Евросолидарности", двадцать шесть, и двадцать седьмая Таня Чорновол. Мы требуем дать ей возможность и служить в Вооруженных Силах, и быть депутатом. По непонятным причинам этот вопрос не ставится на голосование.

Второй шаг – очищение правительства, контролирующих органов, Офиса Президента от фигурантов пленок Миндича.

Следующая позиция – восстановление парламента как института. Рассматривать именно критические законопроекты. И когда вы говорите о законопроектах МВФ, убирайте популизм, убирайте еБаки, убирайте распределение средств, когда покупаете голоса", – подытожил он.

Читайте: Порошенко встретился с лидерами ЕС перед заседанием Евросовета: РФ – первопричина нестабильности в мире

Автор: 

ВР (28734) Порошенко Петр (19272)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Якщо коротко,то причина всіх тих явищ -вибір в дев'ятнадцятому.
Всі названі явища- вже наслідок,бо інакше і не могло бути.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:29 Ответить
+16
показать весь комментарий
25.03.2026 11:27 Ответить
+15
показать весь комментарий
25.03.2026 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.03.2026 11:27 Ответить
Брат арахаміі?
показать весь комментарий
25.03.2026 11:31 Ответить
Корупція в нас зашкалює - тут ми попереду всієї планети - де не копни - злодії
показать весь комментарий
25.03.2026 11:28 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:28 Ответить
Навіть мабуть Зімбабве і те по корупції вже менше ніж в Україні, зелена країна вмрій 🤦🤦 владу технократів нам потрібно а не блазнів і лизолюбів.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:09 Ответить
Якщо коротко,то причина всіх тих явищ -вибір в дев'ятнадцятому.
Всі названі явища- вже наслідок,бо інакше і не могло бути.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:29 Ответить
Голос волаючого в пустелі!
Бох 95 проби мало того, що дурний, але ще й глухий і сліпий!
Йому ще б і оніміти, щоб не поглиблювати кризу!
показать весь комментарий
25.03.2026 11:30 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2026 11:30 Ответить
Це де така вивіска? На Троєщені?
показать весь комментарий
25.03.2026 11:36 Ответить
😂👍
показать весь комментарий
25.03.2026 12:01 Ответить
Вивіску писав тупий фанат зебуби.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:04 Ответить
КабМіндічі та зеленський з потікавшими з ВРУ у СЗЧ його ж служками, разом з стефанчуками та єрмаком і татаровим, шукають на кордоні «зелені коридори»!!!!
показать весь комментарий
25.03.2026 11:31 Ответить
Чомусь за сім років зелені ушльопки це не довели, хоча кримінальних впроваджень відкривали сотні.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:46 Ответить
тому економіка України з 1989 року зменшилась втричі: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2024&locations=UA&name_desc=true&start=1989
А населення з 52 мільйонів впало до.. 37? 30? мільйонів.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:44 Ответить
Населення...української нації для тебе не існує? Перепис 2001 року: "За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункту."
показать весь комментарий
25.03.2026 11:52 Ответить
Угу. Мабуть піздюлєй твоїм кацапам дають війська НАТО...
показать весь комментарий
25.03.2026 12:01 Ответить
Ви ж самі бачите, що в офіційній статистиці використовується термін "населення"
показать весь комментарий
25.03.2026 12:00 Ответить
У 1989 році господарка України на 2/3 складалась із замовлень ВПК. Посилювався брак товарів першої необхідності. Про велику побутову техніку - взагалі мовчу. Посилання worldbanky до дупи, бо вони у той час тут не жили, га відміну від мене.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:03 Ответить
Чудові гасла! Може ще будуть якісь дії? Чи ЄС і далі продовжить сумлінно голосувати разом зі слугами за все, що потрібно Зе?
показать весь комментарий
25.03.2026 11:43 Ответить
Які такі дії ви маєте на увазі? Може принести кулемет в Раду, га?
показать весь комментарий
25.03.2026 11:48 Ответить
Може. Або просто подати в Конституційний Суд прохання розглянути, чи може 108 стаття продовжувати повноваження Президента, якщо було порушено 103 статтю Конституції і не було проведено чергові вибори президента.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:51 Ответить
Ви не розумієте. Дії не на часі.
Ось коли орки долізуть до Києва - ось тоді будуть дії.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:00 Ответить
***, фсбешні боти досі свинарчуками маніпулюють, от живуча сволота.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:56 Ответить
«Справа Свинарчуків» (Гладковських) - це скандал про розкрадання в оборонному комплексі України, викритий журналістами Bihus.info у 2019(і саме у 2019!) році. Йдеться про схеми з постачання контрабандних запчастин з РФ за завищеними цінами.
Після завершення каденції Порошенка НАБУ викликало Кононенка на допити, зокрема у справі про афери в енергетиці, проте офіційного підтвердження «крадіжки» у вигляді судового вироку наразі не існує.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:04 Ответить
мда, Свинарчук підвів - тільки один раз прізвище змінив.
уявіть собі, скільки "прикладів" ви перелічити, якби свого часу він не зупинився на прізвищі Гладковський, а змінив би його ще пару разів.

чесно кажучи, я б на місці прихильників зеленського не став грати "у прізвища", бо перелік прізвищ тих, кого зеленський привів до влади й хто виявився не просто щзлочинцями, а відвертими ворогами й зрадниками буде не на їхню користь.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:08 Ответить
Ну якби їм був потрібен порятунок, то може й погодились би на цю пропозицію. Але ж для них головне свої тушки і кишені, а до чого їх влада приведе Україну, вони й самі не знають, бо тупість зашкалює. Тому й метушаться, самі не знають, що робити, а дорослим довірити не хочуть.
показать весь комментарий
25.03.2026 11:54 Ответить
Гарно гутарить
Я б краще запросив Пастора розрулить, то кризовий менеджер від Бога
показать весь комментарий
25.03.2026 11:57 Ответить
КОГО ВИБРАВ НАРІД

Від Бені - Зеля президент,
Єрмак від ворога - агент.
Ахметов дав прем'єр-міністра
А в Раду доктора-магістра,
Що терся із Медведчуком!
Кацап у війську - Головком!
Від «ригів» Офіс президента,
Ворожого нам елемента!
При владі слуги олігархів,
Церква кацапських патріархів…
Наріде, що ж ти наробив?
Антимайдан сам відродив!!!
15.07.2025
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
25.03.2026 11:58 Ответить
Не плачте дуже вумні люди,
Що ваша доленька гірка.
Зе віддали себе на блюді
А зараз очі як в Сірка?

Купіть «кравчучку» цукерманам,
Щоб не тягли важких сумок.
Допомагайте його фанам,
Та не тримайте злих думок.

Бо не для себе ті старались,
Все для Гундоса, як для вас.
Аж раптом всі НАБУ злякались,
Гундосік крикнув їм «Атас»!!!

Ви їх продовжуйте любити,
Не слухайте отих «бариг».
Допоможіть їм вас добити,
І щоб Гундосік втекти встиг!!!
14.11.2025
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
25.03.2026 12:01 Ответить
Нарід, зомбований наріде
Ти вибрав смерть, замість життя.
Трусилося від сміху підборіддя,
Як вибирав своє буття.

Коли у дев'ятнадцятому році
Поставив свою галочку не там,
А щастя пролетіло десь у кроці
Сміялося, але уже не нам!

Сьогодні вже із долею важкою,
По шию у зеленому лайні.
Стоїш без черги за ганьбою,
Не забувай про ті квітневі дні!!!
21.11.2025
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
25.03.2026 12:02 Ответить
Некомпетентність влади це ще дуже м'яко сказано, повний непрофесіоналізм, коли сидять на посадах ті які ніколи не вчилися на цій сфері, влада брудних популістів, клоунів, піарників і блазнів.
показать весь комментарий
25.03.2026 12:08 Ответить
 
 