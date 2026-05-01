Путин действительно может напасть на Европу, если сочтет, что она слаба, - Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил, что Европа должна быть настолько сильной, чтобы Россия не решилась на нее напасть.
Об этом он заявил во время саммита Международного демократического союза в Загребе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
Что известно?
По его словам, сейчас цивилизованный мир недостаточно силен, чтобы сдержать аппетиты Путина.
"Чем скорее мы снимем розовые очки, тем лучше. Мы должны понимать, что 20 февраля 2014 года, когда Россия как один из постоянных членов Совета Безопасности ООН напала на украинский Крым и украинский Донбасс, это стало убийством послевоенной системы безопасности, созданной на основе Совета Безопасности ООН. Она просто больше не работает. Международное право больше не действует, потому что одна из стран-гарантов является агрессором", - пояснил Порошенко.
По его мнению, заявления РФ об "англосаксонской угрозе" - это не просто пропаганда.
"Это образ мышления Путина. Путин создает фейк, начинает в этот фейк верить и начинает против этого фейка воевать. И в этой ситуации мы должны научиться, как жить вместе с Россией на одном континенте. Это единственный фактор, который находится вне пределов нашего влияния. Мы не можем убрать Россию из Европы. Все остальное – возможно", – заявил Порошенко.
Лидер "ЕС" пояснил, что благодаря Минским соглашениям, благодаря помощи Европейского Союза, прочному и эффективному сотрудничеству с НАТО и созданию ВСУ удалось избежать большой войны до 2022 года.
"Почему нам это удалось? Потому что безопасность и Вооруженные Силы были нашим главным приоритетом, а не что-то другое. И моя рекомендация Европейскому Союзу, НАТО и всему цивилизованному миру: будьте сильными. Это единственный уникальный инструмент, как избежать войны с Россией. Вам не обязательно создавать угрозу для России.
Чтобы начать войну, вам достаточно просто быть слабыми. И этого для России вполне достаточно, чтобы напасть на вас. К сожалению, сейчас вы недостаточно сильны. Но вместе с Украиной мы однозначно станем гораздо сильнее. Несомненно. И это не шутка", – подытожил пятый президент.
Але *****, є одне але. Орків не за кордон ЄС нада вибивать, а іти і ******* москву зносить її к ******. А то вишлі на граніци єврасаюза дєвяностапєрвага года і ВСЬО? Нє дарагіє. Прійдетса мачть оркав в сартірах!!!
Він проводить численні зустрічі з впливовими європейськими і світовими політиками, зокрема:
- https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15391 з Андреєм Пленковічем - чинним Прем'єр-міністром Хорватії. Під час рандеву Петро Порошенко привітав розблокування Радою ЄС надання Україні 90 млрд євро кредиту на 2026-2027 роки та 20-го пакету санкцій проти агресора. Це допоможе зміцнити ЗСУ та економічну стійкість.
Обговорили результати неформального Саміту ЄС на Кіпрі, зокрема у контексті дискусій навколо подальших кроків на шляху членства України в ЄС. Наголосив на важливості швидкого відкриття першого кластеру переговорів «Основи» - про демократію, верховенство права, правосуддя, боротьбу з корупцією. Бо саме верховенство права і відсутність політично мотивованих переслідувань є запорукою початку переговорів з Україною про членство в ЄС.
Багато уваги приділили ситуації на полі бою, потребам українського війська та важливості сталої допомоги союзників. Також обговорили перспективи переговорного процесу та припинення вогню як першого кроку на підтвердження готовності росії до справжнього, а не фейкового діалогу.
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15395 Окремо детально обговорили шляхи зміцнення Збройних Сил України та Хорватії і посилення економічні стійкість України.
- https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15399 з Головою Міжнародного демократичного союзу Стівеном Гарпером.
Щиро ціную, що ми завжди говоримо однією мовою - мовою спільних інтересів заради миру, безпеки і стабільності. Здається, жодна з актуальних тем ********* порядку денного не оминула нашої уваги. І відповідь на більшість, якщо не всі з них, проходить через Україну. Через підтримку нашої боротьби. Через рішучу і спільну відсіч російській агресії. Звісно, що говорили і про важливість внутрішньої стійкості, передусім зміцнення демократії, верховенства права і прав людини в Україні.
"Ані війна, ані воєнний стан не можуть бути виправданням для відступу від демократичного розвитку. Вдячний за вдумливий обмін думками і за твою багаторічну підтримку, Стівене!" - наприкінці зустрічі зазначив Петро Порошенко.
Виступи на панелях самміту та зустрічі ще тривають.
Існує можливість швидко закінчити війну. Але для цього потрібно кілька передумов.
Перша передумова - це трансатлантична єдність. Єдність зі Сполученими Штатами та єдність всередині НАТО. Її відсутність була б подарунком для росії.
Україна не дала росії шанс думати, що вони можуть виграти війну та захопити Київ за три дні. Київ бʼється, Україна бʼється вже 1527 днів повномасштабної війни. Наша команда є активним учасником боротьби: 2590 партійців служать у лавах ЗСУ та воюють за Україну. 117 партійців, на жаль, віддали свої життя за майбутнє України, за майбутнє Європи. 27 зникли безвісти.
Друге - єдність всередині Європейського Союзу.
Третє - демократична стійкість всередині України. Нам потрібна коаліція національної єдності. Нам потрібні демократія, повага до прав людини, верховенство права, незалежна судова система та захищені антикорупційні інституції, які ми створили.
Нам потрібна єдність: трансатлантична, європейська та внутрішня. Саме вона буде поганим сигналом для путіна.
Коли це станеться, путін має отримати вимогу. Мова не про 20 чи 28 пунктів мирної угоди, а про всеосяжне, безумовне та негайне припинення вогню.
Абсолютно хибний підхід - вважати, що підтримка України - це благодійність з боку ЄС. Підтримка української оборонної промисловості та Збройних Сил - це інвестиції у європейську безпеку.
Зараз ніхто не має безпеки, бо ми живемо в іншому світі. Проаналізуйте приклад ОАЕ, де зростали інвестиції, але в один день все було зруйновано. А вже наступного дня представники України з'явилися з допомогою в портах Дубая, Ер-Ріяда та Фуджейри. Це є доказом того, що лише разом ми сильніші.
Чи готовий НАТО до такого типу війни? Ні. Чи має НАТО зброю, щоб воювати проти росії під час цієї війни? Ні. Тому закликаю: тримаймося разом, інвестуймо разом, захищаймося разом і перемагаймо. Ми повинні виграти цю війну проти росії. Ми сильніші, ми більші.
Європі треба зняти рожеві окуляри якнайшвидше. Післявоєнна система безпеки на основі Радбезу ООН більше не працює. Ми маємо створити нову незалежну систему, у якій будемо впевнені. Чим швидше її частиною стануть Збройні Сили України, тим краще.
І чим швидше Україна стане частиною європейської системи безпеки, тим краще. Чим швидше наша держава стане членом Європейського Союзу, тим краще.
Але процес вступу має бути заснований на заслугах (merit-based), а не просто формальним. Україна має бути демократичним, цивілізованим, ефективним членом Європейського Союзу, щоб ніхто не думав, що нам роблять подарунок.
Європейська система безпеки - це не лише про оборонну промисловість і гроші. Це - про єдність, солідарність і силу. росія залишатиметься небезпекою для Європи протягом десятиліть. Треба вже зараз навчитися говорити з путіним його мовою, а він розуміє тільки мову сили. Ця мова, якою має володіти Європа, точно допоможе нам швидше закінчити війну.
Пропозиція щодо припинення вогню має подаватися разом із «Планом Б». Якщо путін не приймає нашу пропозицію про негайне всеосяжне припинення вогню зараз, то завтра вступить у дію «План Б». А це значить: ракети великої дальності - від Tomahawk до Taurus для України. ************ системи РЕБ, ************ ППО. І пекельні санкції.
Мені важко уявити, які наслідки матиме відновлення постачання російської нафти до ЄС через трубопровід «Дружба» обсягом 330 000 барелів на добу. Це - 23 мільйони доларів щодня, які Європа платить росії за вбивство України. Ні, це не про енергетичну кризу. Це - про гроші на підтримку диктатора, щоб вбивати Україну... І роль, яку Хорватія може відіграти зараз, замінивши постачання нафти до Угорщини, - це саме те, чого я прагну.
Ми будемо сильними лише доти, доки будемо єдиними.