Путин действительно может напасть на Европу, если сочтет, что она слаба, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко заявил, что Европа должна быть настолько сильной, чтобы Россия не решилась на нее напасть.

Об этом он заявил во время саммита Международного демократического союза в Загребе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, сейчас цивилизованный мир недостаточно силен, чтобы сдержать аппетиты Путина.

"Чем скорее мы снимем розовые очки, тем лучше. Мы должны понимать, что 20 февраля 2014 года, когда Россия как один из постоянных членов Совета Безопасности ООН напала на украинский Крым и украинский Донбасс, это стало убийством послевоенной системы безопасности, созданной на основе Совета Безопасности ООН. Она просто больше не работает. Международное право больше не действует, потому что одна из стран-гарантов является агрессором", - пояснил Порошенко.

По его мнению, заявления РФ об "англосаксонской угрозе" - это не просто пропаганда.

"Это образ мышления Путина. Путин создает фейк, начинает в этот фейк верить и начинает против этого фейка воевать. И в этой ситуации мы должны научиться, как жить вместе с Россией на одном континенте. Это единственный фактор, который находится вне пределов нашего влияния. Мы не можем убрать Россию из Европы. Все остальное – возможно", – заявил Порошенко.

Лидер "ЕС" пояснил, что благодаря Минским соглашениям, благодаря помощи Европейского Союза, прочному и эффективному сотрудничеству с НАТО и созданию ВСУ удалось избежать большой войны до 2022 года.

"Почему нам это удалось? Потому что безопасность и Вооруженные Силы были нашим главным приоритетом, а не что-то другое. И моя рекомендация Европейскому Союзу, НАТО и всему цивилизованному миру: будьте сильными. Это единственный уникальный инструмент, как избежать войны с Россией. Вам не обязательно создавать угрозу для России.

Чтобы начать войну, вам достаточно просто быть слабыми. И этого для России вполне достаточно, чтобы напасть на вас. К сожалению, сейчас вы недостаточно сильны. Но вместе с Украиной мы однозначно станем гораздо сильнее. Несомненно. И это не шутка", – подытожил пятый президент.

