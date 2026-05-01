Путін справді може напасти на Європу, якщо вважатиме, що вона слабка, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що Європа має бути настільки сильною, щоб Росія не наважилася на неї напасти.

Про це він заявив під час Саміту Міжнародного демократичного союзу у Загребі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, нараз цивілізований світ недостатньо сильний, щоб стримати апетити Путіна.

"Чим швидше ми знімемо рожеві окуляри, тим краще. Ми повинні розуміти, що 20 лютого 2014 року, коли Росія як один із постійних членів Ради Безпеки ООН напала на український Крим і український Донбас, це стало вбивством післявоєнної системи безпеки, що була створена на основі Ради Безпеки ООН. Вона просто більше не працює. Міжнародне право більше не діє, тому що одна з країн-гарантів є агресором", - пояснив Порошенко.

На його думку, заяви РФ про "англосаксонську загрозу" це не просто пропаганда.

"Це спосіб мислення Путіна. Путін створює фейк, починає в цей фейк вірити і починає проти цього фейку воювати. І в цій ситуації ми маємо навчитися, як жити разом із росією на одному континенті. Це єдиний фактор, який перебуває поза межами нашого впливу. Ми не можемо прибрати Росію з Європи. Все інше – можливо", - заявив Порошенко.

Лідер "ЄС" пояснив, що завдяки Мінським домовленостям, завдяки допомозі Європейського Союзу, міцній та ефективній співпраці з НАТО та створенню ЗСУ вдалося уникнути великої війни до 2022 року.

"Чому нам це вдалося? Тому що безпека та Збройні Сили були нашим головним пріоритетом, а не щось інше. І моя рекомендація Європейському Союзу, НАТО та всьому цивілізованому світу: будьте сильними. Це єдиний унікальний інструмент, як уникнути війни з Росією. Вам не обов’язково створювати загрозу для росії.

Щоб почати війну, вам достатньо просто бути слабкими. І цього для Росії цілком достатньо, щоб напасти на вас. На жаль, наразі ви недостатньо сильні. Але разом із Україною ми однозначно станемо набагато сильнішими. Безсумнівно. І це не жарт", – підсумував п'ятий президент.

