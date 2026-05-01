Путін справді може напасти на Європу, якщо вважатиме, що вона слабка, - Порошенко

Порошенко попередив європейців, що Путін справді може напасти

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що Європа має бути настільки сильною, щоб Росія не наважилася на неї напасти.

Про це він заявив під час Саміту Міжнародного демократичного союзу у Загребі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Що відомо?

За його словами, нараз цивілізований світ недостатньо сильний, щоб стримати апетити Путіна.

"Чим швидше ми знімемо рожеві окуляри, тим краще. Ми повинні розуміти, що 20 лютого 2014 року, коли Росія як один із постійних членів Ради Безпеки ООН напала на український Крим і український Донбас, це стало вбивством післявоєнної системи безпеки, що була створена на основі Ради Безпеки ООН. Вона просто більше не працює. Міжнародне право більше не діє, тому що одна з країн-гарантів є агресором", - пояснив Порошенко.

На його думку, заяви РФ про "англосаксонську загрозу" це не просто пропаганда.

"Це спосіб мислення Путіна. Путін створює фейк, починає в цей фейк вірити і починає проти цього фейку воювати. І в цій ситуації ми маємо навчитися, як жити разом із росією на одному континенті. Це єдиний фактор, який перебуває поза межами нашого впливу. Ми не можемо прибрати Росію з Європи. Все інше – можливо", - заявив Порошенко.

Лідер "ЄС" пояснив, що завдяки Мінським домовленостям, завдяки допомозі Європейського Союзу, міцній та ефективній співпраці з НАТО та створенню ЗСУ вдалося уникнути великої війни до 2022 року.

"Чому нам це вдалося? Тому що безпека та Збройні Сили були нашим головним пріоритетом, а не щось інше. І моя рекомендація Європейському Союзу, НАТО та всьому цивілізованому світу: будьте сильними. Це єдиний унікальний інструмент, як уникнути війни з Росією. Вам не обов’язково створювати загрозу для росії.

Щоб почати війну, вам достатньо просто бути слабкими. І цього для Росії цілком достатньо, щоб напасти на вас. На жаль, наразі ви недостатньо сильні. Але разом із Україною ми однозначно станемо набагато сильнішими. Безсумнівно. І це не жарт", – підсумував п'ятий президент.

Коли вже б**ь ця собака нападе на Європу і залишить у спокої Україну.
Поки кацапи застрягли в Україні, на ЄС вони не нападуть. На два фронти воювати в них сил не вистачить. Ось тому наші європейські партнери і надають нам допомогу "в день по чайній ложці", щоб ми не програли, але і щоб не вигнали собак з України. Вічна війна України з кацапстаном їх влаштовує...
Погані люди, сусіди є повсюду, але наскільки ти в змозі захистити свій маєток, країну, ЄС. Свій будинок ти намагаєшься захистити - замки, паркан, собака, сигналізація, камера тощо і у злодія відпадає бажання щось викрасти. А наш найвеличніший повністю відчинив двері Путєну і злодій не міг інакше поступити. Ось і ЄС нехай буде напоготові.
А Балтія каже - шо ви нас всі лякаєте
А то путін нападьот 2
Ніколи. Найголовніша зброя catsapiv погрожувати і брехати. В Україні їм вже дала жаба цицьки, залишилося втопити ту нечисть у болоті, щоб більше нікому не погрожувала і ні на кого не нападала.
да ******* уже, куколды наконецто проснутся и война быстрее закончится
Скоріше б вже напав. Хочу на цей цирк глянуть, особливо в призмі Малої Токмачки, як ці орки будуть Берлін брати.

Але *****, є одне але. Орків не за кордон ЄС нада вибивать, а іти і ******* москву зносить її к ******. А то вишлі на граніци єврасаюза дєвяностапєрвага года і ВСЬО? Нє дарагіє. Прійдетса мачть оркав в сартірах!!!
Маккартні постійно тусується на політ форумі,й досі не второпав,що усі політ-лідері у змові й у договірняках.😉
Якщо Європа буде продовжувати всіляко відмовляти нам в майбутньому, недалекому майбутньому мається наувазі, в членстві в західних структурах, то напад ***** на Європу може статися набагато швидше ніж бачить пан Порошенко. Зневіра порушить стійкість української нації.
Не хвилюйтесь,напад на Європу буде згідно з планом,який вже давно намалювали собі глобалісти,які керують усіма процесами.
А Європа зараз сильна? - вона грошовита і розслаблена - навіть дурнуватий Трамп її не сильно збодрив
Рецепт простий: Зєлю - ГЕТЬ !!!
Не просто геть, а судити за нехтування підготовкою держави до вірогідгого нападу росії, при неоднаразовому попередженні країн партнерів.
мабуть куйлу потрібний європейський ринок збуту енергоносіїів .та ринок фінансових послуг.а тому він буде домовлятися .торгуватися з ЄС.Україну залиште мені, а я не буду нападати на ЄС
Цими днями в Хорватії проходить Саміт Міжнародного демократичного союзу (IDU), членом якого є українська партія Європейська Солідарність. Тому лідер партії, п'ятий Президент України Петро Порошенко бере там найактивнішу участь.
Він проводить численні зустрічі з впливовими європейськими і світовими політиками, зокрема:
- https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15391 з Андреєм Пленковічем - чинним Прем'єр-міністром Хорватії. Під час рандеву Петро Порошенко привітав розблокування Радою ЄС надання Україні 90 млрд євро кредиту на 2026-2027 роки та 20-го пакету санкцій проти агресора. Це допоможе зміцнити ЗСУ та економічну стійкість.
Обговорили результати неформального Саміту ЄС на Кіпрі, зокрема у контексті дискусій навколо подальших кроків на шляху членства України в ЄС. Наголосив на важливості швидкого відкриття першого кластеру переговорів «Основи» - про демократію, верховенство права, правосуддя, боротьбу з корупцією. Бо саме верховенство права і відсутність політично мотивованих переслідувань є запорукою початку переговорів з Україною про членство в ЄС.
Багато уваги приділили ситуації на полі бою, потребам українського війська та важливості сталої допомоги союзників. Також обговорили перспективи переговорного процесу та припинення вогню як першого кроку на підтвердження готовності росії до справжнього, а не фейкового діалогу.
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15395 Окремо детально обговорили шляхи зміцнення Збройних Сил України та Хорватії і посилення економічні стійкість України.
- https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15399 з Головою Міжнародного демократичного союзу Стівеном Гарпером.
Щиро ціную, що ми завжди говоримо однією мовою - мовою спільних інтересів заради миру, безпеки і стабільності. Здається, жодна з актуальних тем ********* порядку денного не оминула нашої уваги. І відповідь на більшість, якщо не всі з них, проходить через Україну. Через підтримку нашої боротьби. Через рішучу і спільну відсіч російській агресії. Звісно, що говорили і про важливість внутрішньої стійкості, передусім зміцнення демократії, верховенства права і прав людини в Україні.
"Ані війна, ані воєнний стан не можуть бути виправданням для відступу від демократичного розвитку. Вдячний за вдумливий обмін думками і за твою багаторічну підтримку, Стівене!" - наприкінці зустрічі зазначив Петро Порошенко.

Виступи на панелях самміту та зустрічі ще тривають.
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15396 Петро Порошенко - у доповідді на форумі Міжнародного демократичного союзу в Загребі про шляхи закінчення війни зазначив:
Існує можливість швидко закінчити війну. Але для цього потрібно кілька передумов.
Перша передумова - це трансатлантична єдність. Єдність зі Сполученими Штатами та єдність всередині НАТО. Її відсутність була б подарунком для росії.
Україна не дала росії шанс думати, що вони можуть виграти війну та захопити Київ за три дні. Київ бʼється, Україна бʼється вже 1527 днів повномасштабної війни. Наша команда є активним учасником боротьби: 2590 партійців служать у лавах ЗСУ та воюють за Україну. 117 партійців, на жаль, віддали свої життя за майбутнє України, за майбутнє Європи. 27 зникли безвісти.
Друге - єдність всередині Європейського Союзу.
Третє - демократична стійкість всередині України. Нам потрібна коаліція національної єдності. Нам потрібні демократія, повага до прав людини, верховенство права, незалежна судова система та захищені антикорупційні інституції, які ми створили.
Нам потрібна єдність: трансатлантична, європейська та внутрішня. Саме вона буде поганим сигналом для путіна.
Коли це станеться, путін має отримати вимогу. Мова не про 20 чи 28 пунктів мирної угоди, а про всеосяжне, безумовне та негайне припинення вогню.
Абсолютно хибний підхід - вважати, що підтримка України - це благодійність з боку ЄС. Підтримка української оборонної промисловості та Збройних Сил - це інвестиції у європейську безпеку.
Зараз ніхто не має безпеки, бо ми живемо в іншому світі. Проаналізуйте приклад ОАЕ, де зростали інвестиції, але в один день все було зруйновано. А вже наступного дня представники України з'явилися з допомогою в портах Дубая, Ер-Ріяда та Фуджейри. Це є доказом того, що лише разом ми сильніші.
Чи готовий НАТО до такого типу війни? Ні. Чи має НАТО зброю, щоб воювати проти росії під час цієї війни? Ні. Тому закликаю: тримаймося разом, інвестуймо разом, захищаймося разом і перемагаймо. Ми повинні виграти цю війну проти росії. Ми сильніші, ми більші.
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15398 Петро Порошенко пропонує створити нову незалежну систему оборони Європи:
Європі треба зняти рожеві окуляри якнайшвидше. Післявоєнна система безпеки на основі Радбезу ООН більше не працює. Ми маємо створити нову незалежну систему, у якій будемо впевнені. Чим швидше її частиною стануть Збройні Сили України, тим краще.
І чим швидше Україна стане частиною європейської системи безпеки, тим краще. Чим швидше наша держава стане членом Європейського Союзу, тим краще.
Але процес вступу має бути заснований на заслугах (merit-based), а не просто формальним. Україна має бути демократичним, цивілізованим, ефективним членом Європейського Союзу, щоб ніхто не думав, що нам роблять подарунок.
Європейська система безпеки - це не лише про оборонну промисловість і гроші. Це - про єдність, солідарність і силу. росія залишатиметься небезпекою для Європи протягом десятиліть. Треба вже зараз навчитися говорити з путіним його мовою, а він розуміє тільки мову сили. Ця мова, якою має володіти Європа, точно допоможе нам швидше закінчити війну.
Пропозиція щодо припинення вогню має подаватися разом із «Планом Б». Якщо путін не приймає нашу пропозицію про негайне всеосяжне припинення вогню зараз, то завтра вступить у дію «План Б». А це значить: ракети великої дальності - від Tomahawk до Taurus для України. ************ системи РЕБ, ************ ППО. І пекельні санкції.
Мені важко уявити, які наслідки матиме відновлення постачання російської нафти до ЄС через трубопровід «Дружба» обсягом 330 000 барелів на добу. Це - 23 мільйони доларів щодня, які Європа платить росії за вбивство України. Ні, це не про енергетичну кризу. Це - про гроші на підтримку диктатора, щоб вбивати Україну... І роль, яку Хорватія може відіграти зараз, замінивши постачання нафти до Угорщини, - це саме те, чого я прагну.
Ми будемо сильними лише доти, доки будемо єдиними.
