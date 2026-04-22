Сім років - достатній час, щоб чесно подивитися на те, що сталося з країною: Порошенко звернувся до українців у річницю виборів 2019 року. ВIДЕО

В Україні на тлі річниці президентських виборів 2019 року знову порушили питання єдності суспільства та відповідальності влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

За його словами, за сім років країна пройшла складний шлях, однак потребує чесного аналізу ситуації та консолідації зусиль для подальшого розвитку.

Заклик до єдності та відмови від популізму

Порошенко наголосив, що Україна сьогодні перебуває у виснаженому стані — як економічно, так і інституційно. На його думку, першим кроком до відновлення має стати відверта розмова про реальний стан держави.

"Сім років — цілком достатній час, щоб чесно подивитися на те, що сталося з країною", - зазначив лідер "Євросоідарності".

Політик також підкреслив, що суспільству необхідні не декларації, а реальна єдність, зміцнення економіки та чіткий план досягнення миру.

Він окремо звернув увагу на небезпеку популізму та спрощених рішень у державному управлінні. За словами Порошенка, очікування швидких змін без системних реформ виявилися хибними.

"Держава — не смартфон. І "перезавантаження" тут іноді коштує значно дорожче", - заявив Порошенко.

Політик закликав відмовитися від ілюзій щодо простих рішень та зосередитися на відповідальних кроках, які можуть забезпечити стабільний розвиток країни.

  • Раніше Порошенко заявляв, що військовий збір має йти не на Є-бакінг, а на індексацію грошового забезпечення у ЗСУ.

+66
квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?….
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
22.04.2026 20:38 Відповісти
+57
Пане Президенте повертайтеся!
22.04.2026 20:39 Відповісти
+47
Зеле пофіг на проблеми суспільства, воно записує ввечері відосики, підпісує договора ні про що, та розповідає що невистачає ракет для ППО
22.04.2026 20:38 Відповісти
Головне, що олігархи, як завжди, нічого не втратили, а лише прибавили
23.04.2026 00:39 Відповісти
Переможуне, президент не може садити. Їж шашлики від зелі мовчки
23.04.2026 07:52 Відповісти
у своєму виступі ПОРОХ неодноразово сказав про єдність . я голосував за ПЕТРА І ЗА ЄС . І БУДУ ГОЛОСУВАТИ ЗА ПЕТРА І ЄС . але пане ПРЕЗИДЕНТ ви в своєму ролику не сказали жодного слова про тотальну корупцію в оточенні зельця . то як ви уявляєте єднання з єрмаком . шаурмою . татаровим . чернишовим . міндічем . галущенком . бакановим . проніним . кириленком . рєзніковим і іншими істотами . як з ними можна єднатися . ворують падли мільярдами під час війни якої європа не бачила з 1945 року . з ними не єднатися їх пацюків садити довічно
23.04.2026 07:10 Відповісти
хай Бог милує.
23.04.2026 11:01 Відповісти
Вже втекли: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Шурми, Абрамов, Абрамовичи, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Буглак, Васьків, Венедіктова, Винник, Волошин, Гельзін, Глиняна, Гмирін, Горбуненко, Джапарова, Дмитрук, Довбета, Дорн, Дорохін, Дроздова, Дубілет, Єрмолаєв, Жеваго, Жидков, Еллерт, Казак, Каптєлова Є., Козак Т., Колот, Колотило, Комарницький, Копатько, Королевська, Корявченкови, Костін, Котін, Кравець Р., Красножон, Кривда, Куницький, Куценко, Лебедєв, Литвиненко, Льовочкіни, Манжосов, Медвідь, Микитась, Мосейчук А., Мураєв, Наумов, Новинський, Одарченко, Парсентьєв, Пашин, Петров С., Пиптик, Погребинський, Потап, Присяжнюк, Пушкар, Рабінович, Резнік, Роднянський-мол., Рябошапка, Ряшин, Свириденко В., Селих, Семеніхін, Сенниченко, Скачко, Скоробогачи, Соколовська, Солод, Сомов, Степанов, Стефанішина, Столар, Сундучніков, Суркиси, Табалови, Татьков, Трубіцин, Тупицький, Умерови, Фальоса, Фірташ, Холодов, Хомутиннік, Шевченко К., Щегель, Юрушева, Якимова, Яма, Ярославський...

Ще не втекли, але можуть: Баканови, Єрмаки, Стефанчуки, Чернишови, Баруля-Борзови, Арахамія, Арістов, Арутюнянц, Бабак, Басов, Баум, Бахматов, Богуцька, Божко, Бойко, Борисов, Борт, Бортнік, Брагар, Бужанський, Василевська-Смаглюк, Ватрас, Вербицький, Верещук, Вірастюк, Вітікач, Вітюк, Висоцький, Власенко, Власюк, Вовки, Володіна, Гайдай, Галущенко, Герус, Гетманцев, Гладких, Грибан, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Данілов, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дубнов, Дума, Духонченко, Завітневичи, Золкін, Зонтов, Зоріна, Іванісов, Іванов, Ісаєнко, Камельчук, Каптєлов Р., Караманіц, Касай, Каськів, Кацуба, Качний, Ківалов, Кіпер, Кісєль, Кириленко, Кирющенко, Климовець, Клочко, Князєв, Коваль, Коломойський, Колюбаєв, Кормишкіна, Корольчук, Корявченков Ю., Котвіцький, Кошовий, Кравець О., Крупа, Кузнєцов, Кузьміних, Кулеба О., Кулініч, Кулик, Лаба, Лещенко, Лієв, Лірник, Липка, Литвин, Мазурашу, Марченко, Мельник, Мецгер, Мішалов, Милованов, Миронюки, Мосейчук Н., Мудра, Мужель, Насіров, Негулевський, Остапчук, Павлюк, Палиця, Пашковський, Петров В., Пікалов, Піховшек, Пивоваров, Подоляк, Поплавський, Радуцький, Резніков, Резніченко, Рудий, Савченко О., Сахаров, Свириденко Ю., Свиридов, Синиця, Синюк, Ситниченко, Скічко, Славицька, Сметанін, Смирнов, Сольський, Ступак, Субботенко, Таран, Татаров, Тимошенко К., Тимощук, Тищенко, Ткаченко, Торохтій, Третьякова, Трофімов, Труханов, Трухін, Умеров Р., Устименко, Федоришин, Фурсенко, Халімон, Хейл, Хланта, Христенко, Шевченко Є., Шмигаль, Шол, Шугалій, Шуляк, Шуфрич, Щиголь, Юрченко…
23.04.2026 11:14 Відповісти
