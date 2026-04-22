Сім років - достатній час, щоб чесно подивитися на те, що сталося з країною: Порошенко звернувся до українців у річницю виборів 2019 року. ВIДЕО
В Україні на тлі річниці президентських виборів 2019 року знову порушили питання єдності суспільства та відповідальності влади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
За його словами, за сім років країна пройшла складний шлях, однак потребує чесного аналізу ситуації та консолідації зусиль для подальшого розвитку.
Заклик до єдності та відмови від популізму
Порошенко наголосив, що Україна сьогодні перебуває у виснаженому стані — як економічно, так і інституційно. На його думку, першим кроком до відновлення має стати відверта розмова про реальний стан держави.
"Сім років — цілком достатній час, щоб чесно подивитися на те, що сталося з країною", - зазначив лідер "Євросоідарності".
Політик також підкреслив, що суспільству необхідні не декларації, а реальна єдність, зміцнення економіки та чіткий план досягнення миру.
Він окремо звернув увагу на небезпеку популізму та спрощених рішень у державному управлінні. За словами Порошенка, очікування швидких змін без системних реформ виявилися хибними.
"Держава — не смартфон. І "перезавантаження" тут іноді коштує значно дорожче", - заявив Порошенко.
Політик закликав відмовитися від ілюзій щодо простих рішень та зосередитися на відповідальних кроках, які можуть забезпечити стабільний розвиток країни.
- Раніше Порошенко заявляв, що військовий збір має йти не на Є-бакінг, а на індексацію грошового забезпечення у ЗСУ.
