Семь лет — достаточное время, чтобы честно посмотреть на то, что произошло со страной: Порошенко обратился к украинцам в годовщину выборов 2019 года. ВИДЕО

В Украине на фоне годовщины президентских выборов 2019 года вновь подняли вопрос о единстве общества и ответственности власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

По его словам, за семь лет страна прошла сложный путь, однако нуждается в честном анализе ситуации и консолидации усилий для дальнейшего развития.

Призыв к единству и отказу от популизма

Порошенко подчеркнул, что Украина сегодня находится в истощенном состоянии — как экономически, так и институционально. По его мнению, первым шагом к восстановлению должен стать откровенный разговор о реальном состоянии государства.

"Семь лет — вполне достаточное время, чтобы честно посмотреть на то, что произошло со страной", — отметил лидер "Евросолидарности".

Политик также подчеркнул, что обществу необходимы не декларации, а реальное единство, укрепление экономики и четкий план достижения мира.

Он отдельно обратил внимание на опасность популизма и упрощенных решений в государственном управлении. По словам Порошенко, ожидания быстрых перемен без системных реформ оказались ошибочными.

"Государство — не смартфон. И "перезагрузка" здесь иногда обходится значительно дороже", — заявил Порошенко.

Политик призвал отказаться от иллюзий относительно простых решений и сосредоточиться на ответственных шагах, которые могут обеспечить стабильное развитие страны.

Ранее Порошенко заявлял, что военный сбор должен идти не на Е-бакинг, а на индексацию денежного обеспечения в ВСУ.

