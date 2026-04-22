Семь лет — достаточное время, чтобы честно посмотреть на то, что произошло со страной: Порошенко обратился к украинцам в годовщину выборов 2019 года. ВИДЕО
В Украине на фоне годовщины президентских выборов 2019 года вновь подняли вопрос о единстве общества и ответственности власти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.
По его словам, за семь лет страна прошла сложный путь, однако нуждается в честном анализе ситуации и консолидации усилий для дальнейшего развития.
Призыв к единству и отказу от популизма
Порошенко подчеркнул, что Украина сегодня находится в истощенном состоянии — как экономически, так и институционально. По его мнению, первым шагом к восстановлению должен стать откровенный разговор о реальном состоянии государства.
"Семь лет — вполне достаточное время, чтобы честно посмотреть на то, что произошло со страной", — отметил лидер "Евросолидарности".
Политик также подчеркнул, что обществу необходимы не декларации, а реальное единство, укрепление экономики и четкий план достижения мира.
Он отдельно обратил внимание на опасность популизма и упрощенных решений в государственном управлении. По словам Порошенко, ожидания быстрых перемен без системных реформ оказались ошибочными.
"Государство — не смартфон. И "перезагрузка" здесь иногда обходится значительно дороже", — заявил Порошенко.
Политик призвал отказаться от иллюзий относительно простых решений и сосредоточиться на ответственных шагах, которые могут обеспечить стабильное развитие страны.
- Ранее Порошенко заявлял, что военный сбор должен идти не на Е-бакинг, а на индексацию денежного обеспечения в ВСУ.
