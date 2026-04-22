Семь лет — достаточное время, чтобы честно посмотреть на то, что произошло со страной: Порошенко обратился к украинцам в годовщину выборов 2019 года. ВИДЕО

В Украине на фоне годовщины президентских выборов 2019 года вновь подняли вопрос о единстве общества и ответственности власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

По его словам, за семь лет страна прошла сложный путь, однако нуждается в честном анализе ситуации и консолидации усилий для дальнейшего развития.

Призыв к единству и отказу от популизма

Порошенко подчеркнул, что Украина сегодня находится в истощенном состоянии — как экономически, так и институционально. По его мнению, первым шагом к восстановлению должен стать откровенный разговор о реальном состоянии государства.

"Семь лет — вполне достаточное время, чтобы честно посмотреть на то, что произошло со страной", — отметил лидер "Евросолидарности".

Политик также подчеркнул, что обществу необходимы не декларации, а реальное единство, укрепление экономики и четкий план достижения мира.

Он отдельно обратил внимание на опасность популизма и упрощенных решений в государственном управлении. По словам Порошенко, ожидания быстрых перемен без системных реформ оказались ошибочными.

"Государство — не смартфон. И "перезагрузка" здесь иногда обходится значительно дороже", — заявил Порошенко.

Политик призвал отказаться от иллюзий относительно простых решений и сосредоточиться на ответственных шагах, которые могут обеспечить стабильное развитие страны.

  • Ранее Порошенко заявлял, что военный сбор должен идти не на Е-бакинг, а на индексацию денежного обеспечения в ВСУ.

+66
квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?….
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
22.04.2026 20:38 Ответить
+57
Пане Президенте повертайтеся!
22.04.2026 20:39 Ответить
+47
Зеле пофіг на проблеми суспільства, воно записує ввечері відосики, підпісує договора ні про що, та розповідає що невистачає ракет для ППО
22.04.2026 20:38 Ответить
Головне, що олігархи, як завжди, нічого не втратили, а лише прибавили
23.04.2026 00:39 Ответить
Переможуне, президент не може садити. Їж шашлики від зелі мовчки
23.04.2026 07:52 Ответить
у своєму виступі ПОРОХ неодноразово сказав про єдність . я голосував за ПЕТРА І ЗА ЄС . І БУДУ ГОЛОСУВАТИ ЗА ПЕТРА І ЄС . але пане ПРЕЗИДЕНТ ви в своєму ролику не сказали жодного слова про тотальну корупцію в оточенні зельця . то як ви уявляєте єднання з єрмаком . шаурмою . татаровим . чернишовим . міндічем . галущенком . бакановим . проніним . кириленком . рєзніковим і іншими істотами . як з ними можна єднатися . ворують падли мільярдами під час війни якої європа не бачила з 1945 року . з ними не єднатися їх пацюків садити довічно
23.04.2026 07:10 Ответить
хай Бог милує.
23.04.2026 11:01 Ответить
Вже втекли: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Шурми, Абрамов, Абрамовичи, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Буглак, Васьків, Венедіктова, Винник, Волошин, Гельзін, Глиняна, Гмирін, Горбуненко, Джапарова, Дмитрук, Довбета, Дорн, Дорохін, Дроздова, Дубілет, Єрмолаєв, Жеваго, Жидков, Еллерт, Казак, Каптєлова Є., Козак Т., Колот, Колотило, Комарницький, Копатько, Королевська, Корявченкови, Костін, Котін, Кравець Р., Красножон, Кривда, Куницький, Куценко, Лебедєв, Литвиненко, Льовочкіни, Манжосов, Медвідь, Микитась, Мосейчук А., Мураєв, Наумов, Новинський, Одарченко, Парсентьєв, Пашин, Петров С., Пиптик, Погребинський, Потап, Присяжнюк, Пушкар, Рабінович, Резнік, Роднянський-мол., Рябошапка, Ряшин, Свириденко В., Селих, Семеніхін, Сенниченко, Скачко, Скоробогачи, Соколовська, Солод, Сомов, Степанов, Стефанішина, Столар, Сундучніков, Суркиси, Табалови, Татьков, Трубіцин, Тупицький, Умерови, Фальоса, Фірташ, Холодов, Хомутиннік, Шевченко К., Щегель, Юрушева, Якимова, Яма, Ярославський...

Ще не втекли, але можуть: Баканови, Єрмаки, Стефанчуки, Чернишови, Баруля-Борзови, Арахамія, Арістов, Арутюнянц, Бабак, Басов, Баум, Бахматов, Богуцька, Божко, Бойко, Борисов, Борт, Бортнік, Брагар, Бужанський, Василевська-Смаглюк, Ватрас, Вербицький, Верещук, Вірастюк, Вітікач, Вітюк, Висоцький, Власенко, Власюк, Вовки, Володіна, Гайдай, Галущенко, Герус, Гетманцев, Гладких, Грибан, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Данілов, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дубнов, Дума, Духонченко, Завітневичи, Золкін, Зонтов, Зоріна, Іванісов, Іванов, Ісаєнко, Камельчук, Каптєлов Р., Караманіц, Касай, Каськів, Кацуба, Качний, Ківалов, Кіпер, Кісєль, Кириленко, Кирющенко, Климовець, Клочко, Князєв, Коваль, Коломойський, Колюбаєв, Кормишкіна, Корольчук, Корявченков Ю., Котвіцький, Кошовий, Кравець О., Крупа, Кузнєцов, Кузьміних, Кулеба О., Кулініч, Кулик, Лаба, Лещенко, Лієв, Лірник, Липка, Литвин, Мазурашу, Марченко, Мельник, Мецгер, Мішалов, Милованов, Миронюки, Мосейчук Н., Мудра, Мужель, Насіров, Негулевський, Остапчук, Павлюк, Палиця, Пашковський, Петров В., Пікалов, Піховшек, Пивоваров, Подоляк, Поплавський, Радуцький, Резніков, Резніченко, Рудий, Савченко О., Сахаров, Свириденко Ю., Свиридов, Синиця, Синюк, Ситниченко, Скічко, Славицька, Сметанін, Смирнов, Сольський, Ступак, Субботенко, Таран, Татаров, Тимошенко К., Тимощук, Тищенко, Ткаченко, Торохтій, Третьякова, Трофімов, Труханов, Трухін, Умеров Р., Устименко, Федоришин, Фурсенко, Халімон, Хейл, Хланта, Христенко, Шевченко Є., Шмигаль, Шол, Шугалій, Шуляк, Шуфрич, Щиголь, Юрченко…
23.04.2026 11:14 Ответить
