Доба на Донеччині: під ударами 2 райони, загинуло 2 людей, ще 2 - поранено. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська інтенсивно обстрілювали 2 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку.

Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки і 2 автомобілі. У Краматорську пошкоджено приватний будинок і автівку; у Біленькому поранено людину. У Дружківці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 13 приватних будинків.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.









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