Вилучено уламки та бойову частину ракети, що не здетонувала, з багатоповерхівки в Чабанах, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники провели надзвичайно складну операцію з вилучення частин бойової ракети з житлового будинку в селищі Чабани Київської області.

Про це повідомили в МВС України, передає Цензор.НЕТ.

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Уламки потрапили в квартиру

Так, під час ворожої атаки уламки бойової ракети потрапили всередину квартири багатоповерхового будинку в Чабанах. Найнебезпечнішою була ситуація на першому поверсі, де залишалася бойова частина боєприпасу, що не здетонувала.

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Вилучення бойової частини

Зазначається, що фахівці поетапно вилучили уламки з другого та третього поверхів із використанням спеціального обладнання. Далі провели найскладніший етап – безпечне знешкодження та вилучення бойової частини з першого поверху.

"Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося уникнути детонації та масштабних наслідків для мешканців будинку", - додали в МВС.

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Операція з вилучення частин бойової ракети





