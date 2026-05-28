16 пікапів для армії із переплатою: судитимуть ексначальника обласного ТЦК на Рівненщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Прокурори Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного колишнього начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Переплата на закупівлі пікапів

Як зазначається, його обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило державі понад 830 тис. грн збитків.

Так, у квітні-червні 2023 року посадовець уклав договори на закупівлю 16 пікапів для потреб армії за бюджетні кошти. Водночас він не забезпечив належної перевірки вартості автомобілів. Зокрема, не доручив підлеглим перевірити обґрунтованість розрахунків і сам не проконтролював відповідність цін вимогам законодавства у сфері оборонних закупівель.

У результаті автомобілі придбали за завищеними цінами. До їхньої вартості безпідставно включили прибуток компанії-постачальника.

Через такий неналежний контроль державному бюджету завдано збитків на понад 830 тис. грн.

Оголошення підозри

Повідомляється, що у березні 2026 року колишньому начальнику обласного ТЦК та СП повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

Водночас у січні 2024 року стосовно нього скеровано обвинувальний акт до суду за ч. 4 ст. 186, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ст. 368-5 КК України, а в травні 2025 року – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Наразі він перебуває під вартою.



