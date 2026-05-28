16 пікапів для армії із переплатою: судитимуть ексначальника обласного ТЦК на Рівненщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Прокурори Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного колишнього начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, його обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило державі понад 830 тис. грн збитків.

Так, у квітні-червні 2023 року посадовець уклав договори на закупівлю 16 пікапів для потреб армії за бюджетні кошти. Водночас він не забезпечив належної перевірки вартості автомобілів. Зокрема, не доручив підлеглим перевірити обґрунтованість розрахунків і сам не проконтролював відповідність цін вимогам законодавства у сфері оборонних закупівель.

У результаті автомобілі придбали за завищеними цінами. До їхньої вартості безпідставно включили прибуток компанії-постачальника.
Через такий неналежний контроль державному бюджету завдано збитків на понад 830 тис. грн.

Оголошення підозри

  • Повідомляється, що у березні 2026 року колишньому начальнику обласного ТЦК та СП повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.
  • Водночас у січні 2024 року стосовно нього скеровано обвинувальний акт до суду за ч. 4 ст. 186, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ст. 368-5 КК України, а в травні 2025 року – за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Наразі він перебуває під вартою.

Так пікапи це тільки вершечок айсбергу.
28.05.2026 16:01 Відповісти
"Как бы случайно". Подходящий девиз для майора/полковника.
28.05.2026 16:01 Відповісти
*****-піздєц депутату районного рангу за 830тис. гривень , які він проворонив або йому помогли проворонити обявили підозру , а міндіча за кілька ярдів доларів випустили з країни і позбавили громадянства , тобто дозволили уникнути відповідальності .
28.05.2026 16:07 Відповісти
Екс-начальник ТЦК з ОЗУ, добре розумів, що робить злочинні дії національним інтересам України, на користь московським окупантам!!!
Нагадив і сховався за довідку куплену у подєльників Крупи з місцевого МСЕК про «інвалідність та пенсійну» лабуду!!!
Був би дворянином, то застрелився!! А так, типове мурло-****** з часів совдепії!
28.05.2026 16:10 Відповісти
А чи не бажає ГПУ порахувати нарешті, скільки щоденно переплачується за дрони від "фраєр-понт"?
28.05.2026 16:16 Відповісти
знов ви на святе покусилися,навіщо ви про таке в публічному просторі?!?схаменіться нарешті....як сказала одна натался з Г+Г -корупція то національний смисл життя і взагалі другорядне......а я особисто за неї страчував би,ви як думаєте??
28.05.2026 16:28 Відповісти
Публічні страти мародерів у воєнний час дуже корисні, що б там про це не пищали різні "гуманісти".
28.05.2026 18:25 Відповісти
Тоже скажете). "Святой Грааль" на самом высоком уровне.
28.05.2026 16:37 Відповісти
 
 