Закупівля непридатних радіостанцій: повідомлено про підозру начальнику служби зв’язку військової частини на Чернігівщині, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру начальнику служби зв’язку однієї з військових частин, дислокованих на Чернігівщині, який недбало поставився до виконання службових обов’язків та закупив радіостанції на майже 800 тис. грн, непридатні для виконання бойових завдань.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Встановлено, що в період із жовтня по грудень 2024 року посадовець під час закупівлі портативних радіостанцій у приватного постачальника не забезпечив належної перевірки їхніх технічних і якісних характеристик. У результаті військова частина отримала 20 радіостанцій, які не відповідають встановленим вимогам, не мають необхідного рівня захисту та призначені для використання виключно в межах Азійського регіону, що унеможливлює їхнє застосування під час виконання бойових завдань українськими військовими.

Крім того, після виявлення невідповідності обладнання посадовець мав можливість протягом чотирьох місяців здійснити гарантійний обмін або повернути радіостанції постачальнику, однак жодних заходів для цього не вжив, що призвело до фінансових втрат.

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Зазначається, що через дії посадовця державі завдано збитків на суму майже 800 тисяч гривень.

Що загрожує?

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану).

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Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.