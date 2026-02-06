Закупка непригодных радиостанций: сообщен о подозрении начальник службы связи воинской части на Черниговщине, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении начальнику службы связи одной из воинских частей, дислоцированных в Черниговской области, который халатно отнесся к выполнению служебных обязанностей и закупил радиостанции на сумму почти 800 тыс. грн, непригодные для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что в период с октября по декабрь 2024 года чиновник при закупке портативных радиостанций у частного поставщика не обеспечил надлежащей проверки их технических и качественных характеристик. В результате воинская часть получила 20 радиостанций, которые не соответствуют установленным требованиям, не имеют необходимого уровня защиты и предназначены для использования исключительно в пределах Азиатского региона, что делает невозможным их применение при выполнении боевых задач украинскими военными.

Кроме того, после выявления несоответствия оборудования чиновник имел возможность в течение четырех месяцев осуществить гарантийный обмен или вернуть радиостанции поставщику, однако никаких мер для этого не принял, что привело к финансовым потерям.

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Отмечается, что из-за действий чиновника государству нанесен ущерб на сумму почти 800 тысяч гривен.

Что грозит?

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения).

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Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.