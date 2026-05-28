16 пикапов для армии с переплатой: будут судить экс-начальника областного ТЦК в Ривненской области, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Прокуроры Ривненской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего бывшего начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Переплата на закупку пикапов
Как отмечается, его обвиняют в халатном отношении к военной службе, что нанесло государству ущерб в размере более 830 тыс. грн.
Так, в апреле-июне 2023 года чиновник заключил договоры на закупку 16 пикапов для нужд армии за бюджетные средства. При этом он не обеспечил надлежащую проверку стоимости автомобилей. В частности, не поручил подчиненным проверить обоснованность расчетов и сам не проконтролировал соответствие цен требованиям законодательства в сфере оборонных закупок.
В результате автомобили приобрели по завышенным ценам. В их стоимость безосновательно включили прибыль компании-поставщика.
Из-за такого ненадлежащего контроля государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 830 тыс. грн.
Объявление подозрения
- Сообщается, что в марте 2026 года бывшему начальнику областного ТЦК и СП сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
- В то же время в январе 2024 года в отношении него направлен обвинительный акт в суд по ч. 4 ст. 186, чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ст. 368-5 УК Украины, а в мае 2025 года – по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
В настоящее время он находится под стражей.
Нагадив і сховався за довідку куплену у подєльників Крупи з місцевого МСЕК про «інвалідність та пенсійну» лабуду!!!
