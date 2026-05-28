16 пикапов для армии с переплатой: будут судить экс-начальника областного ТЦК в Ривненской области, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Ривненской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего бывшего начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Бывшего начальника ТЦК будут судить за закупку пикапов с переплатой

Переплата на закупку пикапов

Как отмечается, его обвиняют в халатном отношении к военной службе, что нанесло государству ущерб в размере более 830 тыс. грн.

Так, в апреле-июне 2023 года чиновник заключил договоры на закупку 16 пикапов для нужд армии за бюджетные средства. При этом он не обеспечил надлежащую проверку стоимости автомобилей. В частности, не поручил подчиненным проверить обоснованность расчетов и сам не проконтролировал соответствие цен требованиям законодательства в сфере оборонных закупок.

В результате автомобили приобрели по завышенным ценам. В их стоимость безосновательно включили прибыль компании-поставщика.
Из-за такого ненадлежащего контроля государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 830 тыс. грн.

Объявление подозрения

  • Сообщается, что в марте 2026 года бывшему начальнику областного ТЦК и СП сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
  • В то же время в январе 2024 года в отношении него направлен обвинительный акт в суд по ч. 4 ст. 186, чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1, ст. 368-5 УК Украины, а в мае 2025 года – по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

В настоящее время он находится под стражей.

Так пікапи це тільки вершечок айсбергу.
28.05.2026 16:01 Ответить
"Как бы случайно". Подходящий девиз для майора/полковника.
28.05.2026 16:01 Ответить
*****-піздєц депутату районного рангу за 830тис. гривень , які він проворонив або йому помогли проворонити обявили підозру , а міндіча за кілька ярдів доларів випустили з країни і позбавили громадянства , тобто дозволили уникнути відповідальності .
28.05.2026 16:07 Ответить
Екс-начальник ТЦК з ОЗУ, добре розумів, що робить злочинні дії національним інтересам України, на користь московським окупантам!!!
Нагадив і сховався за довідку куплену у подєльників Крупи з місцевого МСЕК про «інвалідність та пенсійну» лабуду!!!
Був би дворянином, то застрелився!! А так, типове мурло-****** з часів совдепії!
28.05.2026 16:10 Ответить
А чи не бажає ГПУ порахувати нарешті, скільки щоденно переплачується за дрони від "фраєр-понт"?
28.05.2026 16:16 Ответить
знов ви на святе покусилися,навіщо ви про таке в публічному просторі?!?схаменіться нарешті....як сказала одна натался з Г+Г -корупція то національний смисл життя і взагалі другорядне......а я особисто за неї страчував би,ви як думаєте??
28.05.2026 16:28 Ответить
Публічні страти мародерів у воєнний час дуже корисні, що б там про це не пищали різні "гуманісти".
28.05.2026 18:25 Ответить
Тоже скажете). "Святой Грааль" на самом высоком уровне.
28.05.2026 16:37 Ответить
 
 