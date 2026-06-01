Росіяни атакували дронами підприємство на Одещині: пошкоджено сонячні панелі. ФОТОрепортаж

Увечері 1 червня російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру півдня Одеської області. Внаслідок удару безпілотниками пошкоджено сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства. 

Про це йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки в Одеському районі

  • Ворог продовжує цілеспрямовано та цинічно бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.
  • Попри активну роботу ППО, ударними безпілотниками пошкоджені сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства.
  • На щастя, обійшлося без постраждалих.

Ворожий дрон вдарив по об’єкту альтернативної енергетики на півдні Одещини
Кацапйо не розуміє, що мама панель, це як антена, тільки для сонячної енергії. Копійчана вартість і замінюється легко. А коштовне обладнання це інвертор та акумулятори неушкоджені.
01.06.2026 22:04 Відповісти
може там лише продають електроенергію, значить, нема інвертора і акумулятора.
01.06.2026 22:13 Відповісти
Для того, щоб її продати, треба її спочатку перетворити на змінний струм, а для цього потрібен інвертор.
01.06.2026 22:21 Відповісти
згоден, я мав на увазі, що цей інвертор розміщений не в точці використання електроенергії, а в точці підєднання до мереж, а це не біля сонячних панелей. і 30-40 панелей пошкодити вибухом можливо, а це вартість інвертора, в який ще треба попасти.
01.06.2026 22:31 Відповісти
Як правило інвертор встановлюється неподалік самого панельного поля, так як постійний струм з невеликою напругою передавати на великі відстані економічно не вигідно. Але саму станцію можна сховати під землю, або захистити бетонними блоками. Перетворити на змінний струм з високою напругою і потім продавати вже чи по кабелю чи по повітряній ЛЕП.
01.06.2026 22:41 Відповісти
саме так, згоден.
01.06.2026 23:02 Відповісти
Ну звісно, у них же електростанцій немає, вони нічого не знають. Ви ж не знаєте координати цілей закладені в цей дрон
01.06.2026 22:22 Відповісти
Панелі не сховаєш - їм сонце давай
01.06.2026 22:12 Відповісти
 
 