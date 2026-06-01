Росіяни атакували дронами підприємство на Одещині: пошкоджено сонячні панелі. ФОТОрепортаж
Увечері 1 червня російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру півдня Одеської області. Внаслідок удару безпілотниками пошкоджено сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства.
Про це йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки в Одеському районі
- Ворог продовжує цілеспрямовано та цинічно бити по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.
- Попри активну роботу ППО, ударними безпілотниками пошкоджені сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства.
- На щастя, обійшлося без постраждалих.
