У Сумах уламки російського дрона впали на залізничний вокзал: поранені четверо людей. ФОТО

Російські безпілотники атакували Суми. Уламки одного з дронів впали на територію залізничного вокзалу, де в цей момент перебували пасажири.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомили в Сумській МВА.

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Уламки дрона впали біля пасажирів

У момент удару на території вокзалу перебували люди, які очікували на потяг.

Через падіння уламків були вибиті вікна у будівлі вокзалу.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого. Згодом у міській військовій адміністрації уточнили, що поранення отримали 62-річний чоловік та 36-річна жінка. Обох госпіталізували, їхній стан оцінюють як задовільний.

Також після атаки виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.







Пізніше начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив ще про двох постраждалих жінок віком 69 та 38 років. За його словами, вони отримали необхідну медичну допомогу на місці, їхній стан задовільний.

Крім того, за інформацією Сумської обласної військової адміністрації, загалом внаслідок російських атак на території області постраждали шестеро цивільних мешканців. Серед них четверо жінок та двоє чоловіків із Сумської, Білопільської та Ворожбянської громад.

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