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Рашисти вдарили по житловому сектору в Сумах: двоє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі атакували житловий сектор у Сумах, внаслідок чого поранення дістали дві особи.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного домоволодіння та господарчої споруди.
Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи", - йдеться в повідомленні.
Пожежу оперативно ліквідували.
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Игорь Шамрай
показати весь коментар10.06.2026 09:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Артем Оскорбин
показати весь коментар10.06.2026 10:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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