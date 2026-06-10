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Новини Фото Удар по Сумах
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Рашисти вдарили по житловому сектору в Сумах: двоє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували житловий сектор у Сумах, внаслідок чого поранення дістали дві особи.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного домоволодіння та господарчої споруди.

Через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи", - йдеться в повідомленні.

Пожежу оперативно ліквідували.

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обстріл (34432) Сумська область (4770) Суми (1115) Сумський район (623)
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а давайте ще кудись відправимо ппошників для обміну досвідом??а хати хай горять,вони ж холопські їх не жалко....
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10.06.2026 09:36 Відповісти
В статье написано про обстрел. Скорее всего артилерия
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10.06.2026 10:07 Відповісти
 
 