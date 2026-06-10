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Новости Фото Удар по Сумам
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Рашисты нанесли удар по жилому сектору в Сумах: двое пострадавших. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты ночью обстреляли жилой район в Сумах, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В результате обстрела произошло возгорание частного домовладения и хозяйственной постройки.

Из-за угрозы повторного удара спасатели временно приостановили работы", - говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидировали.

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обстрел (33080) Сумская область (4217) Сумы (1364) Сумский район (614)
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а давайте ще кудись відправимо ппошників для обміну досвідом??а хати хай горять,вони ж холопські їх не жалко....
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10.06.2026 09:36 Ответить
В статье написано про обстрел. Скорее всего артилерия
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10.06.2026 10:07 Ответить
 
 