Рашисты нанесли удар по жилому сектору в Сумах: двое пострадавших. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты ночью обстреляли жилой район в Сумах, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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"В результате обстрела произошло возгорание частного домовладения и хозяйственной постройки.



Из-за угрозы повторного удара спасатели временно приостановили работы", - говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидировали.

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