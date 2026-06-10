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Рашисты нанесли удар по жилому сектору в Сумах: двое пострадавших. ВИДЕО+ФОТО
Российские оккупанты ночью обстреляли жилой район в Сумах, в результате чего два человека получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
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"В результате обстрела произошло возгорание частного домовладения и хозяйственной постройки.
Из-за угрозы повторного удара спасатели временно приостановили работы", - говорится в сообщении.
Пожар оперативно ликвидировали.
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Игорь Шамрай
показать весь комментарий10.06.2026 09:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Артем Оскорбин
показать весь комментарий10.06.2026 10:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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