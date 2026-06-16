Усик розповів подробиці своєї зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті й показав нову світлину. ФОТО

Український боксер Олександр Усик опублікував у Instagram фото зі своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Як повідомлв Цензор.НЕТ, зустріч відбулася 12 червня, про що заявила співробітниця пресслужби Трампа Марго Мартін.

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Усик зустрівся з Трампом у Білому домі

Олександр Усик подякував президенту США за запрошення та теплий прийом.

"Дякую за запрошення, вашу гостинність і теплий прийом. Спорт дійсно об'єднує людей, зміцнює повагу і зближує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися і поговорити особисто", – написав боксер.

Напередодні український спортсмен також поділився світлинами зі свого візиту до Пентагону. Деталі зустрічей та мету перебування Усика у Вашингтоні офіційно не розкривали.

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