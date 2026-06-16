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Усик розповів подробиці своєї зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті й показав нову світлину. ФОТО

Український боксер Олександр Усик опублікував у Instagram фото зі своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.

Як повідомлв Цензор.НЕТ, зустріч відбулася 12 червня, про що заявила співробітниця пресслужби Трампа Марго Мартін.

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Усик зустрівся з Трампом у Білому домі

Олександр Усик подякував президенту США за запрошення та теплий прийом.

"Дякую за запрошення, вашу гостинність і теплий прийом. Спорт дійсно об'єднує людей, зміцнює повагу і зближує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися і поговорити особисто", – написав боксер. 

Усик показав фото зустрічі з Трампом

Напередодні український спортсмен також поділився світлинами зі свого візиту до Пентагону. Деталі зустрічей та мету перебування Усика у Вашингтоні офіційно не розкривали.

Також читайте: Трамп про Путіна та Зеленського: Вони, схоже, відкриті до переговорів для миру в Україні

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візит (1772) Усик Олександр (90) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
+2
А міг би "захищати" Лавру своєю присутністю, замість закордонних турне....
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16.06.2026 00:42 Відповісти
+2
Усік - кремлівська консерва, тому він так легко потрапив до Трампа
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16.06.2026 00:44 Відповісти
+1
Зеленський з ********** з опу і служок, запустив свого протеже до Трампа на зустріч??
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16.06.2026 00:30 Відповісти
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Зеленський з ********** з опу і служок, запустив свого протеже до Трампа на зустріч??
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16.06.2026 00:30 Відповісти
ЗЕ чи пуйло? Так як Усік підтримує УПЦ МП, то швидше за все пуйло. Тому не дивно, що йому малюють високі рейтинги, щоб його перемога на виборах не була несподіванкою. Продажні ЦВК і ТВК потрібний результат на майбутніх виборах йому намалюють... пуйло знову хоче привести до влади в Україні свою людину, бо війною її взяти не вдалося.
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16.06.2026 00:43 Відповісти
каша-малаша якась. а реальність інша. Чуб уже підтримав Орбана на виборах. і що, виграв вибори Орбан? )
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16.06.2026 01:15 Відповісти
А міг би "захищати" Лавру своєю присутністю, замість закордонних турне....
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16.06.2026 00:42 Відповісти
Чей Крым?
Крым - это Крым.
Усик в 2022 (с)
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16.06.2026 00:42 Відповісти
Усік - кремлівська консерва, тому він так легко потрапив до Трампа
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16.06.2026 00:44 Відповісти
Устаревшая информация, его же вроде перевоспитали и опять все поддерживают.. А может просто сказали определись уже или закрой хавальник
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16.06.2026 00:48 Відповісти
Я думаю, що Усик отримав запрошення від Трампа, щоб повеселити Трампа на день народження боєм в клітці (перед Білим Домом).
Але Усик чемно зіславшись на травму - відмовився.
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16.06.2026 00:45 Відповісти
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16.06.2026 00:48 Відповісти
На кшалт гладіаторських боїв розвага…Куди Трамп й докотився…
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16.06.2026 01:50 Відповісти
Трамп не докотився, він таким і був.
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16.06.2026 01:58 Відповісти
"Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here?"
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16.06.2026 02:01 Відповісти
єдиний зиск від цього візиту - хіба що забрати свій пояс, який зеленський тоді забув у Білому домі.
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16.06.2026 00:55 Відповісти
Міг би донести Трампу в голову зміст відразу всіх трьох книжок, що у нього на столі. Для загальної ерудиції.
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16.06.2026 01:13 Відповісти
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16.06.2026 01:17 Відповісти
 
 