Усик розповів подробиці своєї зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті й показав нову світлину. ФОТО
Український боксер Олександр Усик опублікував у Instagram фото зі своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому.
Як повідомлв Цензор.НЕТ, зустріч відбулася 12 червня, про що заявила співробітниця пресслужби Трампа Марго Мартін.
Усик зустрівся з Трампом у Білому домі
Олександр Усик подякував президенту США за запрошення та теплий прийом.
"Дякую за запрошення, вашу гостинність і теплий прийом. Спорт дійсно об'єднує людей, зміцнює повагу і зближує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися і поговорити особисто", – написав боксер.
Напередодні український спортсмен також поділився світлинами зі свого візиту до Пентагону. Деталі зустрічей та мету перебування Усика у Вашингтоні офіційно не розкривали.
Топ коментарі
+2 Vitaliy Mauler #573781
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+2 Александр Павлов #594157
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+1 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.06.2026 00:30 Відповісти Посилання
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Усик в 2022 (с)
Але Усик чемно зіславшись на травму - відмовився.