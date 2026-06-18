Рашисти вдарили по Дніпру балістикою: загинув чоловік, 11 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська вдарили по Дніпру, внаслідок чого поранення дістали щонайменше 4 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У Повітряних силах попередили про загрозу балістики з з південного-сходу. А згодом повідомили про пуск балістичних цілей в бік Дніпра.
За даними корепондентів Суспільне, у місті пролунали два вибухи.
Глава ОВА Ганжа підтвердив, що ворог атакував Дніпро.
"Пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, дістали поранень четверо людей", - додав він.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ постраждали жінки 46 та 48 років, чоловіки – 38 та 41 років. Їх госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
Пізніше глава області повідомив, що внаслідок удару РФ загинув чоловік.
Восьмеро постраждалих у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще одна людина оговтуватиметься вдома.
У ДСНС показали наслідки ворожої атаки.
За даними рятувальників, загинув чоловік, 10 осіб дістали поранення.
Станом на 14:53 кількість постраждалих зросла до 11.
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