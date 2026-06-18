Рашисти вдарили по Дніпру балістикою: загинув чоловік, 11 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдарили по Дніпру, внаслідок чого поранення дістали щонайменше 4 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики з з південного-сходу. А згодом повідомили про пуск балістичних цілей в бік Дніпра.

За даними корепондентів Суспільне, у місті пролунали два вибухи.

Глава ОВА Ганжа підтвердив, що ворог атакував Дніпро.

"Пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, дістали поранень четверо людей", - додав він.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ постраждали жінки 46 та 48 років, чоловіки – 38 та 41 років. Їх госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Пізніше глава області повідомив, що внаслідок удару РФ загинув чоловік.

Восьмеро постраждалих у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще одна людина оговтуватиметься вдома.

У ДСНС показали наслідки ворожої атаки.

За даними рятувальників, загинув чоловік, 10 осіб дістали поранення.

Станом на 14:53 кількість постраждалих зросла до 11.

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