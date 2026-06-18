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Новини Фото Атака на Дніпро
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Рашисти вдарили по Дніпру балістикою: загинув чоловік, 11 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Обстріл Дніпра 18 червня: що відомо про наслідки?

Російські окупаційні війська вдарили по Дніпру, внаслідок чого поранення дістали щонайменше 4 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики з з південного-сходу. А згодом повідомили про пуск балістичних цілей в бік Дніпра.

За даними корепондентів Суспільне, у місті пролунали два вибухи.

Глава ОВА Ганжа підтвердив, що ворог атакував Дніпро.

"Пошкоджене приватне підприємство. Попередньо, дістали поранень четверо людей", - додав він.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ постраждали жінки 46 та 48 років, чоловіки – 38 та 41 років. Їх госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Пізніше глава області повідомив, що внаслідок удару РФ загинув чоловік.

Восьмеро постраждалих у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Ще одна людина оговтуватиметься вдома.

У ДСНС показали наслідки ворожої атаки.

За даними рятувальників, загинув чоловік, 10 осіб дістали поранення.

Станом на 14:53 кількість постраждалих зросла до 11.

Також читайте: РФ атакувала Київщину: пошкоджено заклад освіти, ангарне приміщення та підприємство

Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня
Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня
Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня
Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня
Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня
Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня

Автор: 

Дніпро (3576) обстріл (34578) Дніпропетровська область (5143) Дніпровський район (429)
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