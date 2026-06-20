Музичні гастролі як схема виїзду за кордон: ексочільнику Мінкульту Карандєєву повідомили про підозру, - генпрокурор Кравченко. ФОТО

Колишньому т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Прізвища т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Кравченко не називає. Ймовірно, йдеться про Ростислава Карандєєва. Цю інформацію, зокрема, підтверджує нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

Виїзд оформлювали під виглядом участі в концертах

Як зазначається, схема мала вигляд виїзду на благодійні концерти за кордон. На папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту. Фактично - до музики жодного стосунку не мали.

Саме тому спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону.

"Але після цього керівник міністерства повторно направив лист до Державної прикордонної служби України з проханням сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту. Саме цей лист став документальною підставою для перетину кордону.

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Вісім військовозобов’язаних не повернулися до України

У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися", - йдеться у повідомленні.

Кравченко наголошує, що під час війни будь-яке рішення посадовця, яке стосується виїзду військовозобов’язаних за кордон, - це не формальність. Це питання державної безпеки, довіри до інституцій і справедливості щодо тих, хто виконує свій обов’язок перед країною.

"Посада не дає права обходити закон. Державний документ не може бути прикриттям для схеми.

І під час війни відповідальність високопосадовців має бути не меншою, а більшою", - додає він.

Також зазначається, що досудове розслідування за ч. 2 ст. 332 КК України здійснюється Національною поліцією.

Розслідування триває. Встановлюються додаткові епізоди та інші особи, які можуть бути причетні.

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