Музичні гастролі як схема виїзду за кордон: ексочільнику Мінкульту Карандєєву повідомили про підозру, - генпрокурор Кравченко. ФОТО
Колишньому т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України.
Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Прізвища т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Кравченко не називає. Ймовірно, йдеться про Ростислава Карандєєва. Цю інформацію, зокрема, підтверджує нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.
Виїзд оформлювали під виглядом участі в концертах
Як зазначається, схема мала вигляд виїзду на благодійні концерти за кордон. На папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту. Фактично - до музики жодного стосунку не мали.
Саме тому спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону.
"Але після цього керівник міністерства повторно направив лист до Державної прикордонної служби України з проханням сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту. Саме цей лист став документальною підставою для перетину кордону.
Вісім військовозобов’язаних не повернулися до України
У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися", - йдеться у повідомленні.
Кравченко наголошує, що під час війни будь-яке рішення посадовця, яке стосується виїзду військовозобов’язаних за кордон, - це не формальність. Це питання державної безпеки, довіри до інституцій і справедливості щодо тих, хто виконує свій обов’язок перед країною.
"Посада не дає права обходити закон. Державний документ не може бути прикриттям для схеми.
І під час війни відповідальність високопосадовців має бути не меншою, а більшою", - додає він.
Також зазначається, що досудове розслідування за ч. 2 ст. 332 КК України здійснюється Національною поліцією.
Розслідування триває. Встановлюються додаткові епізоди та інші особи, які можуть бути причетні.
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